El Kun Agüero dará una conferencia este miércoles: expectativa por su futuro

Reuters. El jugador argentino del Barcelona Sergio Agüero anunciará este miércoles en una comparecencia su futuro tras la arritmia cardíaca sufrida el pasado 30 de octubre en un encuentro de Liga contra el Alavés, según informó el club azulgrana. El acto, que contará con la participación del presidente de la entidad, Joan Laporta, tendrá lugar a las 8:00 (hora Argentina) en las instalaciones del club. Agüero tuvo que retirarse antes de que finalizara la primera parte del partido de Liga ante el Alavés por un malestar torácico que después se detectó que había sido causado por una arritmia cardíaca. Your browser does not support the video element. El 1 de noviembre el club emitió un comunicado en el que informaba de que el futbolista sería baja durante tres meses, en los que se evaluaría “la efectividad del tratamiento para determinar su proceso de recuperación”. Agüero, que en su carrera también ha jugado con Independiente, Atlético de Madrid y Manchester City, fichó libre el pasado verano por el Barcelona y tan solo ha disputado 165 minutos repartidos en cinco duelos. Una lesión tendinosa en el gemelo interno de la pierna derecha durante la pretemporada le obligó a estar cerca de dos meses en el dique seco y a perderse el primer tramo del curso con su equipo. Su único gol de azulgrana fue en el último clásico contra el Real Madrid en el Camp Nou. Lo anotó en el tiempo añadido en una jugada clásica de su fútbol: un remate desde en interior del área insuficiente para su equipo, que acabó perdiendo el encuentro (1-2). Con información de EFE

Noticias relacionadas

El Kun Agüero se retira del fútbol y preparan la conferencia de prensa para anunciarlo



“Furia” en Barcelona por vacaciones del Kun Agüero en Dubai cuando el equipo era goleado en Champions



