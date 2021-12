Reinar en Europa es el mayor hito al que aspira uno si es de los clubes de las principales ligas del viejo continente. Aunque los campeonatos nacionales, como La Liga o la Premier League, tienen gran prestigio, donde se valora el estado de forma de los equipos es en la tan deseada Champions League. Después de una fase de grupos, todo puede suceder: tres eliminatorias a ida y vuelta y una final donde se juega todo en campo neutral.

Esta temporada, la 2021-22, no hay un equipo a batir. Hay diferentes clubes con el mismo nivel de favoritismo. Cabe destacar, por ejemplo, los cuatro últimos ganadores: Chelsea, Bayern de Múnich, Liverpool y Real Madrid. Los cuatro son expertos en este tipo de competición, manteniendo el alto nivel de sus plantillas y ocupando las posiciones más altas en sus respectivas ligas.

Tampoco se pueden descartar dos de los finalistas de las dos últimas ediciones, caracterizados por los fondos de inversión que tienen detrás. Estos son el Manchester City y el PSG, plantillas que se han elaborado a golpe de talonario y que deberían aspirar a la orejona. Pese a rozar con los dedos el título, ninguno de los dos lo ha alcanzado. Son rivales muy temidos por sus figuras, pero poco experimentados en la élite del fútbol europeo.

Los dieciséis mejores

La Champions League volverá a finales de febrero de 2022 con los emparejamientos de octavos. Ya en la fase de grupos ha quedado demostrado el nivel competitivo. Aunque haya equipos que han conseguido su clasificación sin problema alguno, otros conjuntos de la talla del FC Barcelona o del Borussia Dortmund han quedado por el camino. Terminaron terceros y su sitio, de momento, será la Europa League.

La Premier League, considerada la liga más competitiva, es la que más representación tiene entre los dieciséis mejores del continente. Representan Inglaterra equipos como el Manchester City, el Manchester United, el Liverpool y el Chelsea. Los tres primeros pasaron de la fase de grupos como primeros de grupos, mientras que los londinenses perdieron esa ventaja en el último suspiro.

España, con tres conjuntos de La Liga, es el segundo país en número de equipos. Pese al naufragio de FC Barcelona y Sevilla FC, que según los pronósticos se debían clasificar, quienes sí que estarán son el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Villarreal. A excepción de los blancos, los otros dos conjuntos se jugaron el pase ante rivales directos en la última jornada.

Francia, Italia y Portugal están empatados en cuanto a representación, con dos cada uno. PSG y el LOSC, el Lille Olympique, son los conjuntos que quedan de la Ligue 1, mientras que la Juventus de Turín y el Inter de Milán lo hacen por la Serie A. Segundos de sus grupos, y defendiendo a la liga portuguesa, cabe comentar el papel del Sporting de Lisboa y el Benfica. Estos últimos dieron la sorpresa dejando fuera a Borussia Dortmund y Barça respectivamente.

Hay tres equipos que representan a sus países en solitario, siendo uno de ellos un rival más que peligroso. El todopoderoso Bayern de Múnich, de la Bundesliga alemana, quiere volver a levantar el título que conquistaron en la 2019-20. El Ajax de Ámsterdam hace lo mismo con Países Bajos con su propuesta de fútbol tan envidiada como atractiva. Por último, uno de los clubes formadores más importantes en los últimos años, el RB Salzburgo austríaco, se ha hecho un lugar entre los grandes.

Más allá de aprovechar o no el factor campo a favor, la máxima competición europea entra en un momento en el que no hay lugar para la especulación. Lo hecho en la fase de grupos ya no tiene importancia y todo el interés se debe poner en la preparación de los duelos directos en octavos de final. Los enfrentamientos, determinados por sorteo, son los siguientes: RB Salzburgo-Bayern, Sporting- City, Benfica-Ajax, Chelsea-LOSC, Atlético-United, Villarreal-Juventus, Inter-Liverpool y PSG-Real Madrid.

Figuras que tener en cuenta

Hay conjuntos que el pasado verano se reforzaron con el objetivo inequívoco de consolidarse en lo más alto. Es de obligada mención la contratación de Leo Messi por parte del PSG. El argentino, tan deseoso de otra Champions League en su palmarés, vio en el Parc des Princes muchas opciones de volver a salir campeón. Luchará por ello junto a otras figuras de la talla de Neymar Junior y Kylian Mbappé.

Un movimiento parecido hizo Cristiano Ronaldo por el Manchester United. Aunque no son uno de los grandes favoritos para la orejona y les está costando en la Premier League, en Europa, los red devils han rendido de lo más bien, con seis tantos del luso. Ahora, con un nuevo técnico, Ralf Rangnick, quieren volver a soñar con el título.

Y el foco también se debe poner en los banquillos y los cuerpos técnicos, claves sobre todo en los últimos años. Equipos como el Chelsea de Thomas Tuchel demostraron que con un plantilla competitiva y bien trabajada todo es posible. Otros entrenadores, como Carlo Ancelotti y Jürgen Klopp, quieren repetir gesta con Real Madrid y Liverpool respectivamente, con quienes ya salieron campeones.

Dos técnicos que buscan el título internacional con sus clubes forman parte de los favoritos: Pep Guardiola con el Manchester City y Julian Nagelsmann con el Bayern de Múnich. Las dos plantillas tienen gran potencial, un amplio fondo de banquillo y están muy trabajados tácticamente. Todo lo que no sea que no lleguen hasta semifinales, será de difícil comprensión.

La Champions League, como muchas de las grandes competiciones, se puede decidir por detalles. No hay tiempo para el despiste y el nivel de atención se debe mantener en todo momento. De lo contrario, el precio a pagar puede ser muy caro. Hacía años que no se veía una lucha por la orejona con un nivel tan igualado. No hay un claro favorito y todo puede suceder. ¿Quién será el mejor?