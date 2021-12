Esteban Bullrich a corazón abierto: “Nosotros estamos de paso, las ideas quedan”

Foto NA. A días de su renuncia a la banca en el senado producto de padecer esclerosis lateral amiotrófica (ELA) Esteban Bullrich brindó una serie de reflexiones de vida y analizó la construcción en política. El exsenador en una clara muestra de entereza, manifestó a través de la aplicación que utiliza para comunicarse: “Vivimos en un país demasiado personalista, donde el ego es un factor demasiado importante. Lo que es verdaderamente importante es lo que se hace y cómo se hace, y no quién lo hace”. Sus palabras tuvieron concordancia con su discurso de despedida de la Cámara Alta que conmovió a todos sus pares. “Nada de lo que soy me indica que este es el camino que quiero seguir, pero creo firmemente en la idea de que el interés público siempre debe estar por encima de los intereses personales“, afirmó de cara al recinto. ¡Gracias a todos por tanto amor! 🙌 pic.twitter.com/0cCeUey795 — Esteban Bullrich (@estebanbullrich) December 10, 2021 En declaraciones televisivas, Bullrich señaló: “Hay que entender que no somos más que instrumentos, y cumplir con el servicio que nos toca. Debemos dar paso a otros, nosotros estamos de paso, las ideas quedan”, y agregó: “Los políticos hacemos nuestras campañas diciendo que no hay un líder mesiánico que nos puede salvar. Armamos relatos épicos que nos endiosan pero la verdad es que no podemos solos, necesitamos la ayuda de otros y hay que aprender a pedirla. Cuando aprendamos a ser más humildes, a pedir ayuda y a decir la verdad vamos a construir una política más sana y una sociedad mejor”, concluyó. Por último, pidió ser recordado como “alguien que quiso traer paz”. “Es un requisito para salir de la pobreza. Sin paz no hay desarrollo y sin Justicia no hay paz”, concluyó.

