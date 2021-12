Justicia por mano propia: corrió a un ladrón con un machete y lo obligó a pedir perdón de rodillas

Corrió a un ladrón con un machete y lo obligó a pedir perdón de rodillas. Foto: captura de video. Un hombre sorprendió a un delincuente cuando cometía un robo, lo azotó con un machete y lo obligó a arrodillarse y a mostrar su rostro ante una cámara de seguridad, para luego liberarlo, en la localidad santafesina de Esperanza. El incidente, según se conoció en las últimas horas, se inició alrededor de las 5:30 del sábado último cuando el vecino, a través de la cámara de seguridad, que el delincuente se encontraba en el interior de un auto estacionado con intenciones de robo. El hombre, de unos 50 años, salió de su casa con el torso desnudo, descalzo y un machete en sus manos para amedrentar al delincuente. El vecino se apostó tras el auto en el que ingresó el ladrón, un Peugeot 505, y el joven, que vestía una campera con capucha, intentó huir a la carrera. No obstante, el vecino logró reducirlo, le aplicó algunos golpes con el machete, lo obligó a volver a la escena del intento de robo y lo hizo arrodillar frente a la cámara de seguridad, para pedir perdón mientras mostraba su rostro. Your browser does not support the video element. En las imágenes que se pueden observar que el ladrón le implora perdón al vecino, que se mantiene implacable, mientras le exigía que junte las pertenencias del interior del auto que había intentado robar y quedaron esparcidas en la vereda. No obstante, según medios locales, el delincuente fue liberado y la víctima del intento de robo no radicó denuncia alguna.

