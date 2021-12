Lamolina pidió disculpas a Ferro por el escandaloso penal que le cobró a Quilmes

Foto NA. El árbitro Nicolás Lamolina reconoció su error al cobrar un inexistente penal en la semi de la Primera Nacional entre Quilmes y Ferro y se disculpó con la gente del elenco de Caballito, que perdió la chance de alcanzar la final por el segundo ascenso, mientras dijo sentir “una profunda tristeza”. “Tengo la necesidad de salir a hablar y no esconderme. En mi casa, vi el partido completo y vi la repetición de la jugada en cuestión. Veo que el golpe termina siendo de (Federico) Anselmo con la pierna en el arquero, (Marcelo) Miño. Lo que sucede es que Anselmo, en busca del balón, termina pateando a Miño”, admitió Lamolina en declaraciones a la señal de cable TyC Sports. Y continuó: “En la cancha, sentí que el arquero había salido con imprudencia y por eso sancioné penal. Pero luego, viéndolo, me doy cuenta que es Anselmo el que golpea el cuerpo del arquero”. En la jugada en cuestión, Federico Anselmo chocó con el arquero Marcelo Miño en una pelota dividida a los 30 minutos del segundo tiempo y el árbitro sancionó penal, que luego fue cambiado por gol por el delantero y significó el triunfo del Cervecero. El árbitro, en tanto, manifestó sus sensaciones luego del escándalo: “Sentí una decepción tremenda, sobre todo porque mi búsqueda es la de la justicia deportiva. A la gente del fútbol, a la gente de bien, a la gente de Ferro Carril Oeste, que seguramente con esta decisión se sentirá muy a disgusto conmigo, pedirle las disculpas del caso”. En ese sentido, cerró: “Me encuentro con una profunda tristeza. El disgusto y el hecho de no poder dormir por un par de días no me lo va a quitar nadie”. Se trató de un final caliente en el estadio Centenario, porque la impotencia de los jugadores y dirigentes del conjunto de Caballito se descargó no sólo en Lamolina sino también con algunos integrantes del equipo local, que jugará ante Barracas Central mano a mano para acompañar a Tigre a la Primera División.

Noticias relacionadas

Ferro estalló de furia por el penal de Quilmes: “No era justo definir el pase con un error gravísimo del árbitro”



AFA oficializó el regreso de los descensos en 2022 y aspira a tener 22 equipos en la Liga Profesional en cuatro años



