Adrián Pallares y Rodrigo Lussich se hicieron eco de lo que sucede en la redacción de América TV y decidieron hablar sobre la acusación al periodista Antonio Laje ante reiterados maltratos hacia sus compañeras de piso.

“No queremos hacernos los tontos”, comenzó a decir Pallares al referirse al tema, debido a que el principal señalado es una de las figuras más importantes de la señal de televisión.

Sin nombrarlo, los conductores de “Intrusos” se solidarizaron con las denunciantes y mostraron su apoyo al aire, al indicar: “Cuando sepamos novedades, las contaremos”.

Queremos decirles que más allá de un montón de versiones que puedan aparecer, publicaciones y redes que están enfervorecidas con un montón de cuestiones que están pasando, hasta tanto no haya confirmaciones de un montón de situaciones, no es que no queramos hablar de ellas como nos reprochan en las redes