Nancy Pazos es una de las periodistas que más conoce los medios de comunicación. La joven se encuentra en la programación de Telefe con el programa “Flor de Equipo”. Allí brinda información sobre el mundo de la política. Además, mantiene una buena relación con su equipo de trabajo.

Nancy Pazos manifestó que en febrero de 2022 hará un nuevo programa que la tendrá como protagonista. Dejó de estar en la radio pero adelantó que volverá con un nuevo segmento el año que viene. Al respecto de la repentina salida, dijo que se había ido enojada.

Nancy Pazos.

La conductora de “Ruleta Rusa” expresó que no estaba conforme con lo que estaba atravesando. Con respecto a su salida del ciclo radial, dijo: “Me voy triste, me voy enojada también, de más está decirlo, a uno no le gusta irse de los lugares”. Pero adelantó la radio es de las cosas que más ama hacer.

Por eso se sospecha que el próximo proyecto tendría que ver con la radio: “Lo único que les puedo asegurar es que voy a seguir haciendo radio, porque amo, amo la radio, no puedo vivir sin la radio“. Sin embargo, queda claro que seguirá en “Flor de Equipo”, y bien acompañada.

Se ha formado una pareja.

Junto a su amigo de programa, Tomás Dente, mantienen una buena relación. Siempre se muestran alegres de estar en el ciclo de entretenimiento que conduce Florencia Peña. Aunque en las últimas horas bromearon con la posibilidad de conformar una relación de pareja.

Tomy Dente y Nancy Pazos.

“Qué lindos cachorritos saldrían de esta mezcla, Tomy Dente”, manifestó Nancy Pazos en su cuenta de Instagram. La panelista está contenta con su programa al mediodía y los amigos que la acompañan, aunque ya adelantó cómo será su vida en febrero.

Nancy Pazos se despidió del aire de la Rock and Pop, radio donde estaba los sábados de 6 a 9 de la mañana. Sin embargo, aseveró: “Los voy a extrañar muchísimo. Pero no es adiós. Es hasta febrero. Que ya veremos por dónde y a qué hora pero volveremos a estar al aire”.