En medio de las negociaciones para cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sostuvo este martes que “la responsabilidad” es del Ejecutivo y que para ser aprobado en el Congreso deberá ser parte de “un plan económico integral”.

“Es una responsabilidad del gobierno nacional y tendrá que presentarlo al congreso. Una vez que el Gobierno tenga un acuerdo con el Fondo tendrá que estar en el marco de un plan económico integral, que nos diga cómo vamos a crecer y cómo vamos a hacer un crecimiento federal y cómo se genera trabajo, un plan a largo plazo”, dijo Rodríguez Larreta en rueda de prensa.

Las declaraciones de Rodríguez Larreta se suman al reclamo que desde Juntos por el Cambio le hicieron en las últimas horas al Gobierno para que Cristina Kirchner dé su apoyo explícito al acuerdo.

De la misma manera que el jefe de Gobierno porteño habló de la importancia del tratamiento del posible acuerdo en el Congreso, el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, había ido más allá al advertir que el apoyo de la vicepresidenta era una condición necesaria para que el principal espacio opositor lo apruebe.



Cristina Kirchner y Alberto Fernández durante el acto en Plaza de Mayo. Foto: Juano Tesone.

“Buscan un acuerdo y no se sabe qué es lo que están negociando con ellos y no veo cómo comprometer a la oposición en algo así. Tenemos unanimidad en la mesa de Juntos por el Cambio, primero tiene que dar el acuerdo para el Fondo Monetario Internacional Cristina Fernández de Kirchner, no vaya a ser cosa que ella se quede con el relato de estar en contra del Fondo y el fardo del acuerdo se lo deja a la lapicera de Alberto (Fernández) y as la oposición cómplice”, lanzó Cornejo.

En una entrevista con radio Mitre, el flamante senador insistió en que esa alternativa no puede ser aceptada “de ninguna manera” ni por su espacio “ni por los argentinos”: “Que ponga la lapicera ella, que es quien tiene la lapicera, que quedó demostrado ayer”, remarcó.

Si quedaba alguna duda y ante la pregunta precisa sobre si Juntos por el Cambio votaría el posible acuerdo sin un apoyo explícito de la vicepresidenta, contestó: “Si no tiene el acuerdo de Cristina Fernández de Kirchner, de ninguna manera“.

La oposición insiste en la importancia de un acuerdo en medio de las negociaciones del Gobierno con el Fondo y de las tensiones al interior del Ejecutivo que quedaron expuestas una vez más durante los discursos en el acto por el día de la democracia en la Plaza de Mayo.

En un discurso de casi media hora, la vicepresidenta cuestionó al Fondo Monetario por haber condicionado a la Argentina en el pasado y le pidió a Fernández que acordara con el organismo de crédito bajo ciertas condiciones. “Necesitamos que el Fondo nos ayude a recuperar los miles de millones de dólares que se fugaron al exterior en evasión. Tiene que ser un puente de negociación con el Fondo. Señor Presidente, comprométase a que cada dólar que encuentre en el exterior se lo vamos a dar primero al Fondo, de los que se la llevaron sin pagar impuestos “, reclamó.

También le pidió a Fernández que “convoque a todos los partidos con representación parlamentaria para que todos unidos como argentinos de bien, todos los partidos políticos con representación le digan al FMI que no se va a aprobar ningún plan que no sea el que permita esta recuperación económica y que pueda seguir la recuperación económica”.

La respuesta de Fernández no tardó en llegar. Fue instantes después, cuando cerró el acto: “Tranquila Cristina, no vamos a negociar nada que signifique poner en compromiso el crecimiento, el desarrollo social en la Argentina”, afirmó el Presidente Y remató: “No tengas miedo, que si el Fondo Monetario me suelta la mano voy a estar agarrado de la mano de cada uno de ustedes, de cada argentino”.