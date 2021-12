El presidente de Ferro, Daniel Pandolfi, estalló este martes contra los desmanejos en la AFA, conducida por Claudio “Chiqui” Tapia, tras el polémico fallo arbitral que anoche le dio un penal a Quilmes y dejó al “Verde” sin chances de pelear por el ascenso a Primera División.

Emocionado hasta las lágrimas, Pandolfi lanzó: “Soy responsable de no haber sido más fuerte en algunos temas referidos a AFA en su momento y haber confiado que las cosas se iban a desarrollar por carriles normales. Y me equivoqué. Hay dirigentes que no tienen la misma dignidad que nosotros, y me equivoqué en eso. Esperemos que el año que viene no me equivoque de nuevo”, soltó, en alusión al conductor del organismo rector del fútbol.

En diálogo radial con el periodista Daniel Tognetti, el presidente de Ferro criticó a Tapia, acusado en numerosas ocasiones por los fallos arbitrales en favor de su club, Barracas Central, quien jugará ante el Cervecero por el pase a la Primera División: “Si algo aprendió muy bien de Grondona el presidente de la AFA actual es que ‘todo pasa’. Esperemos que esta vez no pase y tomen las medidas que correspondan. Es como cuando tenés un hecho delictivo en contra tuya y lo único que esperás es que haya Justicia”.

Tognetti le preguntó si tenía diálogo con Tapia, a lo que Pandolfi comentó: “Sí, hablo. Obviamente él minimiza estos fallos arbitrales en favor de Barracas, dice que son casualidades. Uno que sabe cómo son los temas en general cuando hay un presidente de la AFA… pero él minimiza las cosas. Pasa que las cosas se fueron agravando, se fueron agravando, y se fueron agravando”.

Por otro lado, apuntó contra Barracas Central: “Fue llamativo el tema de Villa Dálmine por el que fuimos directamente perjudicados. Hay un tema en la Justicia, pero mientras tanto el campeonato sigue. Es un campeonato totalmente anormal, con las tapas de los diarios hablando todo el tiempo de los escándalos”.

Quejas de jugadores, el “ok” de la AFA y un “mea culpa” del árbitro

En diálogo con Sportia, el arquero de Ferro, Marcelo Miño, reveló que, tras el partido, los jugadores del “Verde” se acercaron al árbitro Nicolás Lamolina para reclamar por el grosero error y se encontraron con una respuesta llamativa: “Lamolina nos dijo que desde la AFA le dijeron que cobró bien el penal”.

“Hace rato que los árbitros nos perjudican”

“Lamolina me dijo que yo le pegué a Anselmo”

“Ayer nos cagaron el trabajo de un año”

“LAMOLINA NOS DIJO QUE DESDE AFA LE DIJERON QUE COBRÓ BIEN EL PENAL”

Sin embargo, horas después, con el escándalo en todos los medios de comunicación, Lamolina se vio obligado a retractarse y reconocer su error: “Le pido disculpas a toda la gente de Ferro”, dijo Lamolina en diálogo con TyC Sports.

“En la cancha vi una cosa en milésimas de segundo y en mi casa vi otra. Anselmo termina pateando a Miño. No pude dormir”, se justificó el árbitro.