Daniel Gollán: “Todos deben terminar de vacunarse con la segunda y la tercera dosis”

Daniel Gollan, AGENCIA NA Daniel Gollan, diputado nacional y ex ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, mostró su preocupación por el aumento de casos de coronavirus en los últimos días, en gran porcentaje de infectados con la variante Delta y la llegada de Ómicron al país. “Debemos cumplir mucho más las medidas de cuidado. Si no cumplimos esas premisas básicas, estamos perdiendo una herramienta que evita mucho la transmisión”, señaló el ex ministro de salud provincial en diálogo con Antonio Fernández Llorente en 990 Sin Relato por La990. Your browser does not support the audio element. Según reveló, el país todavía está con un aumento de casos con la variante Delta, pero que hay que estar respaldados por la llegada de Ómicron ya que en Gran Bretaña la variante fue dominante en menos de 12 días. También aseguró que aunque no hay muchos estudios de la nueva variante sudafricana algunos revelan que tiene una alta capacidad de evadir las vacunas: “Todos deben terminar de vacunarse con la segunda y la tercera dosis porque dan cobertura y es lo único que tenemos a mano”. Asimismo, enunció que la variante tendría un alto nivel de contagiosidad, pero no de letalidad. Esta semana Boris Johnson confirmó la primera muerte en el mundo por Ómicron y varios países anunciaron diversas restricciones para las fiestas.

