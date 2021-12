El Kun Agüero sufrió un gran susto durante un partido en el Barcelona, cuando tuvo que interrumpir su actividad por una arritmia que, luego de ser diagnosticada, los médicos concluyeron que no podrá volver a jugar porque pondría en riesgo su salud.

Luego de casi un mes de completo silencio y de refugiarse entre sus compañeros y familiares, en un acto protocolar en la cancha del Barcelona, el jugador de fútbol anunció su retiró entre lágrimas y sentenció: “Me voy con la frente en alto y feliz”.

He decidido dejar de jugar al fútbol profesional, es un momento muy duro, pero bueno, estoy muy feliz igual por la decisión que tomé. Primero es mi salud, ya saben por qué tomé esta decisión, por el problema que tuve hace un mes y pico.

Con estas palabras y cargado de una profunda emoción, el Kun se paró frente a las cámaras y conmovió a miles de hinchas de todo el mundo, entre ellos, su gran admirador, Liam Gallagher, el ex cantante de Oasis, que lo despidió en sus redes sociales.

“Kun Agüero”:

“Estoy muy orgulloso por mi carrera, muy feliz. Siempre soné jugar al fútbol, desde los 5 años que toqué una pelota. Mi sueño era jugar en Primera División”, siguió expresando el Kun, resaltando que los sueños, aunque parezcan inalcanzables, pueden cumplirse si hay dedicación y trabajo por lo que uno ama.

Sabía que venía a uno de los mejores equipos del mundo pero las cosas pasan por algo, me trataron muy bien desde que llegué, la gente también. Y claramente a la Selección Argentina que es lo que más amo.

“Quiero agradecer a todos los que están acá, a mi familia, a los que trabajaron conmigo, mis compañeros hasta hace poco en el Barsa”, insistió, visiblemente afectado por su retiro sorpresivo del fútbol a tan temprana edad.

Sobre su salud, Agüero decidió ser contundente y resaltó que lo primero fue recomponerse de la arritmia y luego procesar el hecho de que no volvería a correr detrás del balón: “Las primeras semanas fueron duras, cuando me hice la primer prueba física en la clínica, después los médicos me dijeron que no debería seguir y empecé a mentalizarme, pero no fue fácil.