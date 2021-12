Jimena Barón fue sin dudas una de las figura del año. Su presencia en “Showmatch: La Academia” hizo que la cantante tuviera uno de los mejores años y así lo expresó en sus redes. En el pasado, no podemos olvidar que fue un tiempo complicado para toda la sociedad y ella se retiró de las redes sociales.

Jimena Barón volvió a la televisión con la alegría y buena actitud que la caracteriza. En el último programa del certamen de baile, le agradeció a Marcelo Tinelli por la oportunidad de ser parte del jurado: “Yo soy pésima para las despedidas tal vez es como dice Marcelo Tinelli que aunque me ponga dura soy un dulce de leche”.

Federico y Jimena Barón.

Pero llega la etapa en la que las personas hacen un recuento del ciclo que se termina. Hace unas horas, la cantante enfrentó un triste momento junto a su hermano Federico Barón. Ambos perdieron a su padre hace unos años en un accidente doméstico que no logran comprender.

Por suerte se suma la fecha aniversario del trágico e inexplicable fallecimiento de papá.

En su cuenta de Instagram, expresó las emociones encontradas que le produjo ir hasta el lugar donde se encuentra. “La bronca de extrañarlo tanto no muy segura de que se lo merezca. Será la famosa sangre, que tira, o tal vez su incapacidad de amar fue menos importante que sus cosas hermosas”.

En algunas ocasiones la jurado expresó que su relación con su padre no era de las más cercanas pero que “la sangre tira” y lo extraña. Por otra parte narró cómo lo transitó junto a su hermano: “No habíamos vivido juntos el duelo, yo no fui al entierro y no nos cruzamos en el velorio. Cada uno hizo lo que pudo, pero nos debíamos este momento como hermanos”.

Posteo de Jimena Barón.

Por otra parte, en la carta abierta que publicó, expresó: “Me duele el alma siempre cerca de la fecha, el pecho, puedo señalar dónde, no es una manera de decir. Justo ayer me dijeron que parece que siempre estoy bien porque me muestro siempre feliz y positiva y la verdad es que no es así”.

Además, Jimena Barón fue crítica de lo que expresan las redes sociales pero dejó en claro que no todo es felicidad: “Creo que es justo que Instagram a veces sea un lugar menos lindo y perfecto, más parecido a la vida, que la amo pero a veces duele un montón, como mi papá. Que me respondió apenas salí del cementerio”.