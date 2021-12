Luis Ventura es uno de los periodistas más conocidos de la televisión y la radio. En la actualidad, se destaca en el programa de “Secretos Verdaderos”. Un ciclo de entretenimiento que se emite por América Tv. Además de asistir a programas como “A la Tarde” donde brinda información todos los días.

Luis Ventura estuvo en pareja durante muchos años con Estela Muñoz. Aunque años atrás se separaron debido a una relación paralela del periodista. Sin embargo, desde hace unos meses los amigos de Estela expresaron su buena energía para la nueva etapa de su compañera.

Luis Ventura y Estela Muñoz.

En los últimos meses sus compañeros de trabajo notaron que Estela estaba muy feliz. En la actualidad se destaca como panelista en el programa de entretenimiento de “El run run del espectáculo”, ciclo que se emite por Crónica Tv. Además se dijo que se iba contenta.

Está soltero. Yo jamás rompería un matrimonio.

Una de las personas que más saben sobre su situación actual son Fernando Piaggio y Lío Pecoraro. Sus compañeros de trabajo adelantaron que estaba muy bien y alguien la acompañaba a los estudios del canal en una camioneta negra. Fernando dijo: “Estela Muñoz, nuestra compañera, está en un parate laboral y dijo que la está pasando muy bien”.

En vivo se animó a decir que había conversado con ella: “Hoy la llamé y me dijo ‘¿Para qué programa?’”. A lo que es periodista respondió que era para ellos. Por otra parte, Lio fue aún más allá y expresó las ganas que tiene de saber en qué está su amiga: “¡Queremos saber todo, Estelita!”.

Estela Muñoz.

Sin embargo, sus colegas dijeron que quien la acompaña al lugar tapa la patente para que no se sepa quién es: “Lo que no entiendo es porqué si es libre, se sube a una camioneta polarizada, y cuando estacionan, el que conduce se encarga de tapar la patente. No por la multa, sino para que no se sepa a quién pertenece”.

Luis Ventura por su parte no manifestó nada al respecto. Aunque Piaggio dijo: “Nosotros tenemos todas las fotos, pero acá hay códigos, cuando ella diga “ponelas”, las vamos a mostrar”. Sus colegas parecer saber todo pero celebran que su amiga esté muy alegre.