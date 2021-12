Marta Cohen: “El coronavirus ha evolucionado tanto que las vacunas actuales hacen anticuerpos contra un virus que ya no existe”

Marta Cohen, médica patóloga pediátrica, Hosp. Sheffield.

En una entrevista con DIARIO26.COM desde la ciudad de Sheffield en el Reino Unido, la Doctora Marta Cohen, patóloga pediátrica egresada de la Universidad Nacional de La Plata, reveló cuales son las condiciones actuales de la variante Ómicron y que eficacia tienen las vacunas que se aplican hoy.

Cohen, nos abrió las puertas de su oficina de trabajo en el Hospital de Sheffield donde se desarrolla como Directora Clínica de Farmacia, Diagnóstico y Genética y profesora honoraria del Departamento de Oncología y Metabolismo de la Universidad del mismo instituto.

Para saber más, nos respondió cinco preguntas claves para entender esta última variante que aqueja al mundo con datos que nos dejan sorprendidos en cuanto a la vacunación, comencemos con el top 5:

1. ¿Qué es Ómicron?

Ómicron es una nueva variante del virus SARS Cov-2. La última había sido Delta, tocaba Nu pero se podía confundir con “número “, la que le seguía era Xi pero se podía asociar a “Xi Jinping”, entonces quedó Ómicron que era la que seguía en identificaciones.

Esta variante se descubrió por primera vez el 24 de noviembre en Sudáfrica, aunque en realidad había surgido el 11 de noviembre proveniente de un paciente en Botswana. Se habla que se originó antes de esta fecha en un paciente de África subsahariana en el mes de octubre. Esta variante quintuplica el virus en personas que tengan un sistema inmunológico.

Variante Omicron de coronavirus, Reuters

Omicron desplazará a Delta. El coronavirus tiene más de 50 mutaciones y ha dado un salto epidemiológico impresionante en su evolución, duplicando la velocidad de la variante Delta. Como son antígenos nuevos/modificados, los anticuerpos de las vacunas los reconocen menos.

2. ¿Por qué nace la variante Ómicron?

Muchos venimos hablando de la inequidad de la vacuna. La misma se vendió al mejor postor. Hubo países que las pagaron más caras, hubo otros que compraron siete dosis por habitante, incluso en Argentina hay muchas más dosis de las que se necesitaban, pero todo esto no sucedió en África.

África tiene países en donde el 0.4% está vacunado y 2/3 de la población médica no está vacunada porque no llegaron las vacunas allí. Entonces, este virus infectó a una persona no vacunada, debilitada, que dio lugar a una gran multiplicación viral. Esta persona falleció pero liberó muchas copias de este virus nuevo.

Solo el 0.4% de la población africana está vacunada, Foto: Reuters.

La humanidad es responsable de no haber vacunado África y de que haya surgido esta nueva variante en todo el mundo. El virus va a seguir estando mientras el mundo no esté vacunado completamente.

3. Si estoy vacunado y tengo las dos dosis: ¿Me puedo contagiar igual?

El 50% de las personas que ahora se están contagiando o están vacunadas con dos dosis o tuvieron Covid hace poco.

El virus ha evolucionado tanto que las vacunas actuales hacen anticuerpos contra un virus que ya no existe. El virus que originado en Wuhan (variante L) ya desapareció de toda la faz de la tierra. Las vacunas que se aplican hoy siguen trabajando y generando anticuerpos con el virus viejo, por eso lo importante es darse una tercera dosis. Con dos dosis no hay seguridad de que estés protegido y con tres dosis tenés un 70% de chances.

4. ¿Hasta cuando el Coronavirus?

Eso aún no lo podemos saber. Según Jesse Bloom, el virólogo del Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson, dice que cada uno o dos años se van a necesitar nuevas vacunas. Ya que el virus evoluciona de la misma manera que el de la Gripe A. El peligro que tenemos ahora es si este virus se une a otro y hace algo similar a la Influenza, la Gripe A o aún peor.

Este virus probablemente se haga endémico y se transforme en un resfriado, pero no va a desaparecer de la faz de la tierra. Ya existen cuatro tipos de coronavirus que son endémicos en el planeta.

Las vacunas para las cepas actuales de Covid estarán terminadas a fines de marzo de 2022.

Sabemos que las vacunas nuevas y modificadas estarán terminadas a fines de marzo de 2022 Y ahí serán más eficaces pero hay que producirlas y distribuirlas. La clave estará en que no se las queden los países ricos y que las compartan con los países pobres. El 2022 será crucial para el hombre y para la distribución equitativa de las vacunas. Habrá que vacunar a todos a los adultos y a los niños para que esto caiga.

Si tenemos suerte para el 2023 estaremos mejor, pero aún no se puede predecir.

5. ¿Puede haber otra variante coronavirus en el futuro?

Sí, por supuesto. Habrá otras variantes y lo importante es que el mundo esté preparado con las vacunas.

Ya anteriormente estuvo el SARS que fue un virus mucho más letal y contagioso. El mismo surgió en 2002 en Guangdong (China) por comer animales salvajes. Por suerte, no evolucionó porque era mucho más letal que este. Los pacientes morían directamente, no salían a la calle asintomáticos y contagiaban.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dr. Marta Cohen (@drmartacohen)

*Para más información sobre coronavirus pueden seguir a la Dra. Marta Cohen en Instagram y Youtube como @drmartacohen.





Noticias relacionadas