Máximo Kirchner: “Larreta debería explicar cómo pensaban cumplir el acuerdo con el FMI”

Foto NA. El presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, se refirió a la deuda contraída por el macrismo y a las declaraciones del Jefe de Gobierno porteño sobre que el acuerdo con el FMI debe ser tratado por el Poder Legislativo. “Larreta pertenece a la misma fuerza política que en 2018 dijo que no iba a pasar por el Congreso”, indicó el diputado nacional. “Hace unos años Peña fue el primero en decir que el acuerdo con el Fondo no iba a pasar por el Congreso y con Larreta pertenecen a la misma fuerza política. Ha sido nuestro gobierno el que ha establecido que pase por ambas Cámaras. Creo que es lo más sano que hay, que se debata y discuta, es lo que debería haber sucedido cuando se tomó el préstamo porque aquí está representada la sociedad argentina que vota y elige”, destacó Máximo. En relación al acuerdo agregó “es una discusión que atraviesa a todas las fuerzas políticas, porque tiene que ver con las posibilidades de desarrollo posterior de la Argentina. Lamentablemente este tema está alejado del conjunto de la sociedad o mal traducido por los medios hegemónicos. La sociedad deberá prestar atención para comprender las posibilidades de cumplir en el futuro sus deseos y satisfacer sus necesidades esenciales”, agregó. Máximo también explicó que en Argentina existe un acuerdo vigente con el FMI que implica vencimientos en el 2022 y 2023: “Se trata del acuerdo vigente que dejó Macri, Dujovne, Peña y también Larreta que integra el mismo espacio. Lo que debería ensayar el jefe de gobierno, con aspiraciones presidenciales, es que país pensaron ellos para que Argentina afrontara estos vencimientos ¿Cómo pensaron que esto se podía pagar? Eso es lo que no pueden explicar, ni decir de frente a la sociedad”. Además, pidió que el FMI sea parte del problema que generó: “Han creado un problema y deberían ser parte de la solución. No pueden tener una actitud tan golosa desde el FMI. Ellos mismos reconocieron que fue un préstamo político para sostener un gobierno y obtener la reelección de Macri. Sabían que la Argentina no podía devolverlo en los términos que se acordó, insisto fue político y no de un préstamo para el desarrollo de nuestro país. Necesitamos un acuerdo racional y sustentable”. En cuanto a las posibilidades de desarrollo que se verían obstruidas por un acuerdo irracional, agregó: “lo que pedimos, reclamamos y por lo que trabajamos es mayor solidaridad para salir todos juntos, entendiendo que el sector privado es fundamental. Pero lo que tienen que entender desde el sector privado es que no se puede entender el país sin Estado”. Por otra parte, puso en valor el aporte solidario y extraordinario y pidió a las diferentes fuerzas políticas avanzar en medidas que aporten soluciones a la sociedad: “Hay que avanzar en el sentido de medidas que transformen la realidad, son las políticas públicas, la gestión y la empatía las que generan los cambios en la realidad”. “Se habla mucho de la revolución tecnológica y la productividad, pues bien ayuden a que todos y todas, hayan nacido donde hayan nacido, accedan a herramientas de manera igualitaria. Sino hacemos una cosa y decimos, veamos como votaron algunos el ASE. En los pibes y pibas del país está el futuro, son los que se van a ir haciendo cargo del país“. Consultado por la posibilidad de que Lula sea electo presidente del Brasil destacó que “a los argentinos y argentinas nos viene muy bien la integración regional, si puede ser con un presidente como él mejor”. Por último, se refirió a su asunción en el PJ el próximo sábado y recordó ante las críticas de algunos medios que en 2009 Néstor Kirchner, tras las elecciones de medio término renunció a la condición del partido a nivel nacional dejando en su lugar a quien era el vice, Daniel Scioli acompañado desde la provincia por Ballestrini. “Yo no era el presidente al momento de las elecciones, así que no podía renunciar. Lo que uno entiende es que son operaciones que vaya a saber de dónde nace y que algunos periodistas potencian”. “El “Tano” Menéndez y Gray hicieron un gran laburo, y buscamos aportando desde nuestros espacios aportar desde 2017 en la integración de otros espacios y eso desembocó en la conformación del Frente de Todos en 2019”, cerró.

Noticias relacionadas

Máximo Kirchner: “El día que esté escrita cuál es la propuesta del FMI para la Argentina, veremos”



Máximo Kirchner convocó a movilizarse a la Plaza de Mayo el próximo 10 de diciembre



