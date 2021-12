El diputado José Luis Espert arremetió con lo que consideró “las mentiras” del ministro de Economía, Martín Guzmán, tras su paso por la comisión de Hacienda del Congreso donde esbozó la primera versión del presupuesto 2022. “Guzmán cree que el Estado es factor de crecimiento económico. Yo creo que es mentira que no nos están endeudando: lo estan haciendo peor que Macri“, lo cruzó este martes desde la televisión.

Para el economista, debutante en terrenos legislativos, “los diputados revolean la plata de los contribuyentes como si fuera de ellos”. “Es una cosa de locos”, dijo con la sorpresa que le dejó el debate presupuestario, del que también descreyó de otras variables. “No se va a dar el 4% de crecimiento que marca el presupuesto”, estimó, de visita en los estudios de A24.

Ante la inflación, que registró este martes una baja según las mediciones del Indec, Espert no se mostró demasiado esperanzado. “Lo controles de precios fracasan siempre, a lo sumo tendrás uno o dos mese de changüí, pero va a volver a subir”, pronosticó.

Luego apuntó contra el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, un blanco habitual en sus intervenciones y el responsables de las políticas de congelamiento actuales, que auguró números debajo del 3%. “Le diría que una golondrina no hace al verano. Yo digo las cosas que no funcionan en el planeta Tierra, no en el que vive Feletti“, ironizó.

Entonces fue a uno de sus temas predilectos: los impuestos. “Argentina tiene que hacer cosas muy diferentes a las que viene haciendo para que le vaya bien. La sustitución de importaciones es veneno, te lleva a endeudarte. Tenés que reconocer que no hay esclavos impositivos, sino gente de laburo“, sostuvo.

“Yo me cuidaría mucho de contratar más gente”, advirtió el economista. “El presupuesto es inaprobable porque hace permanente un impuesto transitorio como el de los Bienes Personales en el exterior”, criticó sobre la presentación de Guzmán que ya estaría tomando otra forma.

Espert: “Guzmán me parece un tipo razonable”

Sobre su rol en el Congreso, también habló Espert. “Hay que dar la pelea contra el kirchnerismo y gran parte de Juntos por el Cambio que piensa bastante para el traste”, dijo. Y cuando le consultaron sobre si rescataba a algún cuadro del Gobierno fue tajante. “No salvo a nadie”, dijo aunque aclaró: “Guzmán me parece un tipo razonable. Está equivocado en lo que piensa pero tiene argumentos”.

Justo cuando parecía nacer un nuevo estilo de moderación, Espert cortó el jueguito. “No conozco a todo el Gobierno, no soy kirchnerólogo“, dijo y a otro tema.

