EN Precios por cuidados y las heladas de fin de año han provocado especulaciones entre empresarios, autoridades y consumidores sobre si se cubrirán los suministros y se alcanzarán los precios. En este caso, el presidente de Asociación de propietarios de carnicerías, Alberto Williams yo dudo Sobre calidad desde productos ofrecidos y hablar de precio de la carne.

“Todos los gobiernos han pasado por precios y acuerdos cuidadosos, pero ninguno ha llegado. Lo que vino fue regular y de mala calidad ”, dijo Williams en un comunicado con Jorge Rial en Radio 10. Por otro lado, habló sobre la reacción que habrá en los carniceros:“ No están educados y es muy injusto “Porque los exportadores dicen que llevar a cabo la logística en las carnicerías conduce a precios más altos”, dijo.

Ante la incógnita sobre lo que debería pasar con la bajada de precios, el experto apuntó que “hay que ponerse pantalones largos e ir a discutir el mercado de tesorería, no con los exportadores, que recientemente detuvieron las exportaciones por problemas con las vacas”. . Advirtió que “ahora lo que venderán es lo que no traerán al mundo, lo que no transportan a China”.

Calificó la medida, implementada e impulsada por el ministro del Interior, Roberto Feleti, “como un acto injusto para los carniceros, porque un supermercado hace una oferta de este tipo y los matan” y dijo que “la gente elige carnicerías. Porque ves lo que ves”. traerá y porque tiene una clientela de larga data. Te dicen lo que quieren y se lo dan.

Los carniceros venden el 58% de la carne que venden en Capital ”, continuó Williams en su análisis, asegurando que este acuerdo debe ser para todos. Algunos supermercados lo suministran y otros no. Es una pena ”, concluyó, contando la diferencia entre la carne del supermercado y la carnicería:“ Esos carniceros tienen poca grasa y son terneros pequeños. Es genial ver cuánto tiempo lo han tenido.