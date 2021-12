“El problema en Argentina no es en qué ciudad está ubicada la capital o dónde funcionan los organismos públicos. El problema es cómo se toman las decisiones y cómo se asignan los recursos. El poder de Argentina sigue privilegiando las zonas más ricas y especialmente la provincia de Buenos Aires. Si se quiere hacer un país más federal, el presidente debe preocuparse por romper las asimetrías que hacen que quienes producen en Tucumán tengan muchas menos posibilidades de desarrollo y muchos más obstáculos que los que producen cerca del puerto ”. De esta forma, el diputado Roberto sanchez (UCR) analizó las declaraciones realizadas por el presidente Alberto Fernández durante su visita a Tucumán. El radical advirtió que la idea de trasladar la capital argentina no es nueva, pero la instó a enfrentar un debate de fondo sobre la organización política del país. “Raúl Alfonsín propuso, en los años 80, lo que Fernández ahora intenta mostrar como una iniciativa diferente. Tenemos que recuperar seriedad, perseverancia y consenso para tomar decisiones que marquen el diseño del país. No se puede cambiar una forma de organización política que ha durado más de un siglo solo por una expresión de deseo ”, dijo el hombre nacido en Concepción. Sánchez instó al partido gobernante a incorporar anuncios de inversión para Tucumán en el Presupuesto 2022. “Necesitamos que los compromisos que se asumen queden en la ley, que no estén sujetos a la voluntad del oficial de guardia. El proyecto que se debate actualmente en el Congreso de la nación no es tan generoso con la gente de Tucumán como lo fueron los anuncios del presidente. Los proverbios desaparecen, las normas no. Es muy importante que los fondos lleguen a Tucumán. La función de quienes ocupan cargos públicos es velar por que se hagan los anuncios ”, concluyó.

