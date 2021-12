Ángel de Brito hizo el anuncio que la audiencia menos esperaba: días pasados confirmó que “Los Ángeles de la Mañana” llegaba a su fin el 31 de diciembre. Una noticia que pocos tenían en el radar, teniendo en cuenta el buen rating que hace en las mañanas de El Trece.

Ángel de Brito manifestó que un ciclo de su vida tenía que cambiar. Así lo expresó cuando anunciaba su despedida: “Decidí hacer un parate, tomarme vacaciones y ver qué pasará más adelante. Voy a seguir trabajando por Mandarina”. A partir de ese momento comenzaron las especulaciones.

Ángel de Brito.

En su programa, expresó que quería descansar un poco. Sin embargo, sus compañeras de trabajo se enteraron por un tweet del periodista que el ciclo de entretenimiento terminaba. Eso generó conmoción en el público y fueron los primeros en preguntarle por redes qué había pasado.

Ante ellos, el conductor usó su cuenta de Instagram para aclarar los que se decía: “Para lo que me preguntan, sigo de vacaciones. Estoy en Mar del Plata y vuelvo a ‘LAM‘. No es que no vuelvo más y todas las pavadas que están leyendo. Cuando vuelva voy a explicar todo lo que faltó explicar, como siempre en ‘LAM’, lo que pueda por lo menos”.

“Otra cosa que querías decirles es que están diciendo que dejé sin trabajo a las chicas”, comenzó a explicar el conductor, quien quería aclarar la situación.

El momento más importante de las historias fue cuando habló respecto de la continuidad laboral de sus colegas. “Todas las angelitas tienen contrato hasta marzo. Faltan 3 meses. Todas las angelitas ya están siendo contratadas por otros programas”, expresó De Brito sentado en un sillón blanco.

Ángel de Brito.

Desde su estadía en la costa argentina, se tomó una foto donde se lo veía muy relajado. Además se tomó el tiempo para escribir: “Sigan hablando” (en referencia a los rumores que abandonaba la televisión sumado a que habría dejado sin trabajo a sus compañeras).

Ángel de Brito continuó con sus declaraciones: “Hasta hubo un programa que llamó a tres angelitas para contratar. Quieren hacer ‘LAM’. Pero no van a poder nunca hacer ‘LAM'”. Fue contundente con quienes intentan imitar el programa que lleva adelante hasta diciembre.