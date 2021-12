Francisco “Pancho” Ferraro Ex seleccionador sub-20 de Holanda 2015 Hace unos días me enteré de su problema de salud y me impactó mucho. Me vienen muchos recuerdos, como aquel Mundial Sub-20 que ganamos en Holanda, donde dirigí, y compartí equipo con grandes jugadores, uno de ellos Lionel Messi. Como persona, es un ser extraordinario. Feliz. Gracioso. Muy bueno en todos los aspectos, tanto humanos como deportivos. El “Kun”, a los 14 años, cuando estaba en el séptimo de Independiente, ya marcaba una gran diferencia en físico, potencia y velocidad. En ese momento, me desempeñé como coordinador de las divisiones inferiores. En 2005 tenía 17 años y decidimos llevarlo al Mundial Sub 20. Siempre entraba en la segunda parte por Gustavo Oberman. En estos 40 días compartiendo habitación con Messi, construyeron la gran amistad que mantienen hasta hoy. Es un duro golpe para tu salud. Apenas tiene 33 años. Le pido a Dios que lo cuide bien, rodeado de su familia y amigos. Agüero no es solo una derrota futbolística para Argentina, sino para el mundo entero. Todos los clubes por los que ha pasado durante su carrera lo aman, y todos velarán por su vida a partir de ahora. Sérgio es una excelente persona, con mucha fuerza y ​​tendrá éxito. Y tiene toda una vida para disfrutar.

Francisco “Pancho” Ferraro Ex seleccionador sub-20 de Holanda 2015 Hace unos días me enteré de su problema de salud y me impactó mucho. Me vienen muchos recuerdos, como aquel Mundial Sub-20 que ganamos en Holanda, donde dirigí, y compartí equipo con grandes jugadores, uno de ellos Lionel Messi. Como persona, es un ser extraordinario. Feliz. Gracioso. Muy bueno en todos los aspectos, tanto humanos como deportivos. El “Kun”, a los 14 años, cuando estaba en el séptimo de Independiente, ya marcaba una gran diferencia en físico, potencia y velocidad. En ese momento, me desempeñé como coordinador de las divisiones inferiores. En 2005 tenía 17 años y decidimos llevarlo al Mundial Sub 20. Siempre entraba en la segunda parte por Gustavo Oberman. En estos 40 días compartiendo habitación con Messi, construyeron la gran amistad que mantienen hasta hoy. Es un duro golpe para tu salud. Apenas tiene 33 años. Le pido a Dios que lo cuide bien, rodeado de su familia y amigos. Agüero no es solo una derrota futbolística para Argentina, sino para el mundo entero. Todos los clubes por los que ha pasado durante su carrera lo aman, y todos velarán por su vida a partir de ahora. Sérgio es una excelente persona, con mucha fuerza y ​​tendrá éxito. Y tiene toda una vida para disfrutar.

Francisco “Pancho” Ferraro Ex seleccionador sub-20 de Holanda 2015 Hace unos días me enteré de su problema de salud y me impactó mucho. Me vienen muchos recuerdos, como aquel Mundial Sub-20 que ganamos en Holanda, donde dirigí, y compartí equipo con grandes jugadores, uno de ellos Lionel Messi. Como persona, es un ser extraordinario. Feliz. Gracioso. Muy bueno en todos los aspectos, tanto humanos como deportivos. El “Kun”, a los 14 años, cuando estaba en el séptimo de Independiente, ya marcaba una gran diferencia en físico, potencia y velocidad. En ese momento, me desempeñé como coordinador de las divisiones inferiores. En 2005 tenía 17 años y decidimos llevarlo al Mundial Sub 20. Siempre entraba en la segunda parte por Gustavo Oberman. En estos 40 días compartiendo habitación con Messi, construyeron la gran amistad que mantienen hasta hoy. Es un duro golpe para tu salud. Apenas tiene 33 años. Le pido a Dios que lo cuide bien, rodeado de su familia y amigos. Agüero no es solo una derrota futbolística para Argentina, sino para el mundo entero. Todos los clubes por los que ha pasado durante su carrera lo aman, y todos velarán por su vida a partir de ahora. Sérgio es una excelente persona, con mucha fuerza y ​​tendrá éxito. Y tiene toda una vida para disfrutar.

Francisco “Pancho” Ferraro Ex seleccionador sub-20 de Holanda 2015 Hace unos días me enteré de su problema de salud y me impactó mucho. Me vienen muchos recuerdos, como aquel Mundial Sub-20 que ganamos en Holanda, donde dirigí, y compartí equipo con grandes jugadores, uno de ellos Lionel Messi. Como persona, es un ser extraordinario. Feliz. Gracioso. Muy bueno en todos los aspectos, tanto humanos como deportivos. El “Kun”, a los 14 años, cuando estaba en el séptimo de Independiente, ya marcaba una gran diferencia en físico, potencia y velocidad. En ese momento, me desempeñé como coordinador de las divisiones inferiores. En 2005 tenía 17 años y decidimos llevarlo al Mundial Sub 20. Siempre entraba en la segunda parte por Gustavo Oberman. En estos 40 días compartiendo habitación con Messi, construyeron la gran amistad que mantienen hasta hoy. Es un duro golpe para tu salud. Apenas tiene 33 años. Le pido a Dios que lo cuide bien, rodeado de su familia y amigos. Agüero no es solo una derrota futbolística para Argentina, sino para el mundo entero. Todos los clubes por los que ha pasado durante su carrera lo aman, y todos velarán por su vida a partir de ahora. Sérgio es una excelente persona, con mucha fuerza y ​​tendrá éxito. Y tiene toda una vida para disfrutar.

Francisco “Pancho” Ferraro Ex seleccionador sub-20 de Holanda 2015 Hace unos días me enteré de su problema de salud y me impactó mucho. Me vienen muchos recuerdos, como aquel Mundial Sub-20 que ganamos en Holanda, donde dirigí, y compartí equipo con grandes jugadores, uno de ellos Lionel Messi. Como persona, es un ser extraordinario. Feliz. Gracioso. Muy bueno en todos los aspectos, tanto humanos como deportivos. El “Kun”, a los 14 años, cuando estaba en el séptimo de Independiente, ya marcaba una gran diferencia en físico, potencia y velocidad. En ese momento, me desempeñé como coordinador de las divisiones inferiores. En 2005 tenía 17 años y decidimos llevarlo al Mundial Sub 20. Siempre entraba en la segunda parte por Gustavo Oberman. En estos 40 días compartiendo habitación con Messi, construyeron la gran amistad que mantienen hasta hoy. Es un duro golpe para tu salud. Apenas tiene 33 años. Le pido a Dios que lo cuide bien, rodeado de su familia y amigos. Agüero no es solo una derrota futbolística para Argentina, sino para el mundo entero. Todos los clubes por los que ha pasado durante su carrera lo aman, y todos velarán por su vida a partir de ahora. Sérgio es una excelente persona, con mucha fuerza y ​​tendrá éxito. Y tiene toda una vida para disfrutar.

Francisco “Pancho” Ferraro Ex seleccionador sub-20 de Holanda 2015 Hace unos días me enteré de su problema de salud y me impactó mucho. Me vienen muchos recuerdos, como aquel Mundial Sub-20 que ganamos en Holanda, donde dirigí, y compartí equipo con grandes jugadores, uno de ellos Lionel Messi. Como persona, es un ser extraordinario. Feliz. Gracioso. Muy bueno en todos los aspectos, tanto humanos como deportivos. El “Kun”, a los 14 años, cuando estaba en el séptimo de Independiente, ya marcaba una gran diferencia en físico, potencia y velocidad. En ese momento, me desempeñé como coordinador de las divisiones inferiores. En 2005 tenía 17 años y decidimos llevarlo al Mundial Sub 20. Siempre entraba en la segunda parte por Gustavo Oberman. En estos 40 días compartiendo habitación con Messi, construyeron la gran amistad que mantienen hasta hoy. Es un duro golpe para tu salud. Apenas tiene 33 años. Le pido a Dios que lo cuide bien, rodeado de su familia y amigos. Agüero no es solo una derrota futbolística para Argentina, sino para el mundo entero. Todos los clubes por los que ha pasado durante su carrera lo aman, y todos velarán por su vida a partir de ahora. Sérgio es una excelente persona, con mucha fuerza y ​​tendrá éxito. Y tiene toda una vida para disfrutar.

Francisco “Pancho” Ferraro Ex seleccionador sub-20 de Holanda 2015 Hace unos días me enteré de su problema de salud y me impactó mucho. Me vienen muchos recuerdos, como aquel Mundial Sub-20 que ganamos en Holanda, donde dirigí, y compartí equipo con grandes jugadores, uno de ellos Lionel Messi. Como persona, es un ser extraordinario. Feliz. Gracioso. Muy bueno en todos los aspectos, tanto humanos como deportivos. El “Kun”, a los 14 años, cuando estaba en el séptimo de Independiente, ya marcaba una gran diferencia en físico, potencia y velocidad. En ese momento, me desempeñé como coordinador de las divisiones inferiores. En 2005 tenía 17 años y decidimos llevarlo al Mundial Sub 20. Siempre entraba en la segunda parte por Gustavo Oberman. En estos 40 días compartiendo habitación con Messi, construyeron la gran amistad que mantienen hasta hoy. Es un duro golpe para tu salud. Apenas tiene 33 años. Le pido a Dios que lo cuide bien, rodeado de su familia y amigos. Agüero no es solo una derrota futbolística para Argentina, sino para el mundo entero. Todos los clubes por los que ha pasado durante su carrera lo aman, y todos velarán por su vida a partir de ahora. Sérgio es una excelente persona, con mucha fuerza y ​​tendrá éxito. Y tiene toda una vida para disfrutar.