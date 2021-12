Desde que comenzó la tercera temporada de MasterChef Celebrity, los ojos de todos se centraron en la llamativa química que se produjo entre Charlotte Caniggia y Joaquín Levinton.





«Se encuentran mucho en los camarines. Están muy franela todo el tiempo», había comentado Pampito sobre los participantes. Luego de que esta información se viralizara, la hermana de Alex salió a desmentirla de forma contundente.

«Estoy de novia hace casi 3 años como es de público conocimiento, trato de resguardar mi vida privada ya que como saben he vivido demasiada exposición en otras situaciones personales y familiares, por eso trato de resguardarme y alejarme de conflictos mediáticos», expresó.

Por su parte, la noche del pasado martes, a la periodista Juariu le tocó compartir un desafío en equipo junto a Charlotte y Levinton. “¡Qué suerte tuviste!”, le comentó con humor el cantante de Turf.

“¡Sí! Vos no hables que te estoy stalkeando las redes, querido. Hay mucho para decir acá, ¿eh? Vi que estuvo cerca de una famosa en la misma fiesta y no se sacaron fotos juntos”, le retrucó ella.

Queriendo saber más, Santiago del Moro, el conductor, le consultó: “¿Estuvo cerca de Charlotte? ¿De verdad? ¿Hay onda Charlotte con Levinton?”. Metiéndose, la hija del Pájaro Caniggia se defendió: “Él es mi amigo, es mi amigo”.

“Con Joaquín estamos en otra, somos dos locos de la vida”, agregó insistiendo en que sólo existe una amistad con el músico.

“Ayer diste a entender que entre Joaquín y Charlotte pasa algo”, indagó el conductor, mientras la cámara ponchaba a los involucrados, que reaccionaban con gestos de hastío. Cabe recordar que el programa del martes, la influencer mandó al frente al músico diciendo que lo había stalkeado en las redes y había descubierto que estuvo cerca de Charlotte. “Él es mi amigo”, exclamó enseguida la hermana de Alex. Y en el backstage agregó: “Con Joaquín estamos en otra, somos dos locos de la vida”.

En ese momento, el conductor del reality se imaginó una cena familiar, con la ex de Claudio Caniggia en una punta y el músico en la otra. “Me parece que somos un dúo explosivo destinado a ganar”, fue lo que dijo entonces Levinton. Pero, a lo largo del programa, siguió con el coqueteo con frases de doble sentido como: “A mí me gusta todo de Charlotte” o “Siempre vamos a bancarla”.

De vuelta al miércoles, Juariu recibió con reparos la pregunta de del Moro: “Acá tengo mucha data, pero la voy soltando de a poco porque no me los quiero poner en contra”, se atajó la tucumana, y reveló lo que consideró pertinente: “Levinton está muerto de amor por Charlotte. La mira con una carita medio de boludo”, respondió sobre lo que ve día a día en las grabaciones.

Entusiasmada, Juariu redobló la apuesta y extendió su data al universo de las redes sociales, su especialidad. “Le likea todas las fotos, la persigue, estuvieron juntos en una fiesta. Estaban en la misma escenografía de fondo”, aseguró. “Revisó mis redes y está buscando encontrar algo”, conjeturó el músico en la edición del back. “Yo les pregunté que hicieron el fin de semana y Levinton dijo ‘nada’”, reconoció la tucumana. “Raro, algo esconde”, interpretaron el conductor y la participante casi a dúo, mientras el rockero escuchaba con mirada pícara y sin intervenir.

Todo lo que sabía se lo dijo al oído a del Moro, que en las respectivas devoluciones pinchó a los involucrados. “Somos amigos. Joaquín es mi amigo, no pasa nada”, señaló la hermana de Alexander, que recibió un beso a la distancia del cantante de Turf. “Estoy enamorado…”, afirmó el músico, generando sorpresa en el ambiente. “… del cocinar”, bromeó a continuación, aunque no cerró del todo la puerta. “Con Charlotte somos muy buenos amigos, no te voy a negar que podría perfectamente cocinarle en la intimidad”.