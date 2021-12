Ante el Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3) se escucharon este jueves las palabras finales de los acusados por el presunto fraude al Estado a través de Oil Combustibles SA. El primero en hablar fue el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray quien pidió ser absuelto y sostuvo que “no hay ni una sola prueba para sustentar la acusación”.

El ex AFIP agregó: “Ha llegado el tiempo procesal para que el Tribunal me absuelva de la acusación injusta que vengo sufriendo hace seis años, el fiscal pidió mi condena sin ninguna prueba”, indicó al iniciar su descargo.

El fiscal ante el TOF 3, Juan García Elorrio sostuvo que en este caso, “existió una maniobra en perjuicio a las arcas del Estado” y reiteró que había una deuda por parte de la petrolera Oil Combustibles que superaba los 5.900 millones de pesos. Todo, entendió en su alegato, fue realizado bajo el conocimiento de Echegaray: “su conducta debe ser analizada desde la perspectiva de un acto de corrupción”.

Al respecto, el ex titular de la AFIP volvió a defenderse: “La fiscalía construyó sin ningún sustento jurídico ni probatorio. Los hechos que se investigaron no constituyen delito penal, todo se realizó en el marco de la ley, al igual que los planes de facilidad” otorgados a la empresa Oil Combustibles SA.

Continuando con su descargo, el ex funcionario indicó que “nunca hubo perjuicio fiscal algo avalado por la pericia ordenada durante el juicio oral. No hubo a lo largo de estos dos años de audiencia ninguna prueba clara que avalara la hipótesis de la acusación”.

Echegaray indicó que la fiscalía durante el debate oral, se ocupó en indagar respecto a su relación con los ex presidentes Kirchner y dijo que perteneció a un gobierno que “no dependía del FMI ni de la piratería financiera internacional” y que era aquel fisco “uno que recaudaba de verdad”, en notoria crítica a la gestión de Mauricio Macri.

Al concluir sus palabras finales, el ex funcionario K remarcó: “No me enjuicien por mis convicciones políticas, es una canallada” y dijo que la denuncia en su contra en manos de la anterior de la AFIP “fue pura revancha política” y reiteró que pide “un proceso absolutorio, la fiscalía no sostuvo ninguna de las acusaciones y mis decisiones fueron dentro del marco de la ley”.

Un mensaje al poder judicial fueron los que ocuparon sus últimos minutos. Al respecto Echegaray dijo “quiero creer la probidad y la honestidad intelectual y el derecho están por encima de las presiones externas al procesos”.

La acusación durante el juicio

El dictamen de la fiscalía de instrucción que se leyó en junio de 2019 cuando inició el juicio, sostiene que existió “una maniobra de corrupción por la cual desde la AFIP, los funcionarios encargados de administrar las rentas de la Nación, encabezados por el titular del organismo Ricardo Echegaray, defraudaron a través del ITC de modo sistemático, deliberado y permanente al Estado Nacional, en beneficio de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, ocasionando un perjuicio a la administración pública superior a los 8 mil millones de pesos”.

La cifra estuvo en discusión durante el debate oral. Cristóbal López sostiene que esa deuda no superaba los 650 millones de pesos. La imputación se centró en otra ventana de tiempo y fijó otra cifra, igual multimillonaria.

Así, la Justicia determinó que los planes de facilidad de pago otorgados por la AFIP al empresario K le permitieron no pagar el impuesto mencionado para que lo “utilizaran indebidamente y en su propio beneficio”. Ese dinero, según la Justicia, se destinó a capitalizar a las demás sociedades del grupo Indalo. “Ello, en perjuicio de las arcas del Estado que dejó de percibir la suma de 5.144.538.391,07 pesos en concepto de capital”.

Hubo tres momentos claros en la causa: el primero de ellos en 2010, cuando se constituyó Oil Combustibles, a la que considera una “estructura societaria para el fraude”. Después, comenzó la instancia de “acumulación ilegítima de deuda” del ITC. Se sostuvo que, con el otorgamiento “irregular de planes de facilidades de pago”, López usó de forma “indebida el impuesto”para financiar y expandir al Grupo Indalo.