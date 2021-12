El Ministro de Salud Pública de la Provincia, Luis Medina Ruiz, sugirió que los contactos cercanos por covid-19 deben aislarse durante 14 días, en referencia a la situación epidemiológica actual en Tucumán. “Una persona que está en contacto cercano con alguien positivo necesita 14 días de aislamiento, incluso si no presenta síntomas. Supongamos que hoy esa persona tuvo contacto con alguien positivo, esto no tiene sentido y no está indicado que mañana deba ir a buscar un hisopo de algodón, no ha tenido tiempo de enfermarse o ponerse positivo. Incluso sin la aparición de síntomas, su análisis puede luego ser positivo e infectar a otras personas durante los 14 días ”, explicó la autoridad. Sobre cuándo debe hacerse el hisopo, el responsable dijo que no debe ser antes de los 10 días: “hay pacientes que se hacen el examen a los cinco o seis días, es negativo, vuelven al trabajo oa la vida normal y puede ser contagioso ”, advirtió. Argentina recibirá más de 55 millones de vacunas para enfrentar una nueva ola de covid Asimismo, afirmó que la cepa original tuvo un período de incubación de cinco a 15 días, mientras que las nuevas cepas variaron de dos a cuatro. Pero eso no significa que si la carga viral es baja, la persona no puede ser positiva después del quinto día. “El contacto cercano es originalmente estar con una persona positiva durante más de 15 minutos, sin que ambas personas usen una máscara, en un espacio cerrado. Hoy hablamos del hecho de que no es necesario quedarse al menos 15 minutos, el tiempo es menor. Puedo pasar cinco minutos en un autobús o en un cajero automático y eso es suficiente para atraparme ”, continuó. “Por lo tanto, si una prueba individual es positiva, se considera que todos los contactos y socios cercanos pueden ser covid-19 positivos”, dijo. “Ayer tuvimos más pacientes hospitalizados, estamos cerca del 60%, de los cuales el 25% son pacientes Covid, el resto de la hospitalización es No Covid (lesionados o por otras patologías). Todavía tenemos la capacidad, pero de cada 100 positivos, cinco pueden requerir hospitalización y, de estos, dos pueden morir ”, garantizó. Fiestas de año nuevo Sobre cómo trabajaremos los centros de pruebas y nosotros durante las vacaciones: “Dependerá de la cantidad de personas que se vacunen. Ciertamente tendremos nodos de prueba porque nunca detenemos esto, tal vez podamos ajustar los horarios. Pedimos que si queremos unas felices fiestas tenemos que seguir cuidándonos, hay una alta transmisión viral; La amenaza de la variante Omicron está en el mundo, en la región, en nuestro país. Estamos hablando con otros compañeros y dicen que la capacidad de contagio que tiene es increíble, puede que no le afecte gravemente pero es más contagiosa que Delta. Vamos a seguir con todas las recomendaciones que dimos desde el principio: higiene de manos, uso de mentonera, mantener una distancia de al menos dos metros, es muy importante evitar que se contagien ”, concluyó.

El Ministro de Salud Pública de la Provincia, Luis Medina Ruiz, sugirió que los contactos cercanos por covid-19 deben aislarse durante 14 días, en referencia a la situación epidemiológica actual en Tucumán. “Una persona que está en contacto cercano con alguien positivo necesita 14 días de aislamiento, incluso si no presenta síntomas. Supongamos que hoy esa persona tuvo contacto con alguien positivo, esto no tiene sentido y no está indicado que mañana deba ir a buscar un hisopo de algodón, no ha tenido tiempo de enfermarse o ponerse positivo. Incluso sin la aparición de síntomas, su análisis puede luego ser positivo e infectar a otras personas durante los 14 días ”, explicó la autoridad. Sobre cuándo debe hacerse el hisopo, el responsable dijo que no debe ser antes de los 10 días: “hay pacientes que se hacen el examen a los cinco o seis días, es negativo, vuelven al trabajo oa la vida normal y puede ser contagioso ”, advirtió. Argentina recibirá más de 55 millones de vacunas para enfrentar una nueva ola de covid Asimismo, afirmó que la cepa original tuvo un período de incubación de cinco a 15 días, mientras que las nuevas cepas variaron de dos a cuatro. Pero eso no significa que si la carga viral es baja, la persona no puede ser positiva después del quinto día. “El contacto cercano es originalmente estar con una persona positiva durante más de 15 minutos, sin que ambas personas usen una máscara, en un espacio cerrado. Hoy hablamos del hecho de que no es necesario quedarse al menos 15 minutos, el tiempo es menor. Puedo pasar cinco minutos en un autobús o en un cajero automático y eso es suficiente para atraparme ”, continuó. “Por lo tanto, si una prueba individual es positiva, se considera que todos los contactos y socios cercanos pueden ser covid-19 positivos”, dijo. “Ayer tuvimos más pacientes hospitalizados, estamos cerca del 60%, de los cuales el 25% son pacientes Covid, el resto de la hospitalización es No Covid (lesionados o por otras patologías). Todavía tenemos la capacidad, pero de cada 100 positivos, cinco pueden requerir hospitalización y, de estos, dos pueden morir ”, garantizó. Fiestas de año nuevo Sobre cómo trabajaremos los centros de pruebas y nosotros durante las vacaciones: “Dependerá de la cantidad de personas que se vacunen. Ciertamente tendremos nodos de prueba porque nunca detenemos esto, tal vez podamos ajustar los horarios. Pedimos que si queremos unas felices fiestas tenemos que seguir cuidándonos, hay una alta transmisión viral; La amenaza de la variante Omicron está en el mundo, en la región, en nuestro país. Estamos hablando con otros compañeros y dicen que la capacidad de contagio que tiene es increíble, puede que no le afecte gravemente pero es más contagiosa que Delta. Vamos a seguir con todas las recomendaciones que dimos desde el principio: higiene de manos, uso de mentonera, mantener una distancia de al menos dos metros, es muy importante evitar que se contagien ”, concluyó.

El Ministro de Salud Pública de la Provincia, Luis Medina Ruiz, sugirió que los contactos cercanos por covid-19 deben aislarse durante 14 días, en referencia a la situación epidemiológica actual en Tucumán. “Una persona que está en contacto cercano con alguien positivo necesita 14 días de aislamiento, incluso si no presenta síntomas. Supongamos que hoy esa persona tuvo contacto con alguien positivo, esto no tiene sentido y no está indicado que mañana deba ir a buscar un hisopo de algodón, no ha tenido tiempo de enfermarse o ponerse positivo. Incluso sin la aparición de síntomas, su análisis puede luego ser positivo e infectar a otras personas durante los 14 días ”, explicó la autoridad. Sobre cuándo debe hacerse el hisopo, el responsable dijo que no debe ser antes de los 10 días: “hay pacientes que se hacen el examen a los cinco o seis días, es negativo, vuelven al trabajo oa la vida normal y puede ser contagioso ”, advirtió. Argentina recibirá más de 55 millones de vacunas para enfrentar una nueva ola de covid Asimismo, afirmó que la cepa original tuvo un período de incubación de cinco a 15 días, mientras que las nuevas cepas variaron de dos a cuatro. Pero eso no significa que si la carga viral es baja, la persona no puede ser positiva después del quinto día. “El contacto cercano es originalmente estar con una persona positiva durante más de 15 minutos, sin que ambas personas usen una máscara, en un espacio cerrado. Hoy hablamos del hecho de que no es necesario quedarse al menos 15 minutos, el tiempo es menor. Puedo pasar cinco minutos en un autobús o en un cajero automático y eso es suficiente para atraparme ”, continuó. “Por lo tanto, si una prueba individual es positiva, se considera que todos los contactos y socios cercanos pueden ser covid-19 positivos”, dijo. “Ayer tuvimos más pacientes hospitalizados, estamos cerca del 60%, de los cuales el 25% son pacientes Covid, el resto de la hospitalización es No Covid (lesionados o por otras patologías). Todavía tenemos la capacidad, pero de cada 100 positivos, cinco pueden requerir hospitalización y, de estos, dos pueden morir ”, garantizó. Fiestas de año nuevo Sobre cómo trabajaremos los centros de pruebas y nosotros durante las vacaciones: “Dependerá de la cantidad de personas que se vacunen. Ciertamente tendremos nodos de prueba porque nunca detenemos esto, tal vez podamos ajustar los horarios. Pedimos que si queremos unas felices fiestas tenemos que seguir cuidándonos, hay una alta transmisión viral; La amenaza de la variante Omicron está en el mundo, en la región, en nuestro país. Estamos hablando con otros compañeros y dicen que la capacidad de contagio que tiene es increíble, puede que no le afecte gravemente pero es más contagiosa que Delta. Vamos a seguir con todas las recomendaciones que dimos desde el principio: higiene de manos, uso de mentonera, mantener una distancia de al menos dos metros, es muy importante evitar que se contagien ”, concluyó.

El Ministro de Salud Pública de la Provincia, Luis Medina Ruiz, sugirió que los contactos cercanos por covid-19 deben aislarse durante 14 días, en referencia a la situación epidemiológica actual en Tucumán. “Una persona que está en contacto cercano con alguien positivo necesita 14 días de aislamiento, incluso si no presenta síntomas. Supongamos que hoy esa persona tuvo contacto con alguien positivo, esto no tiene sentido y no está indicado que mañana deba ir a buscar un hisopo de algodón, no ha tenido tiempo de enfermarse o ponerse positivo. Incluso sin la aparición de síntomas, su análisis puede luego ser positivo e infectar a otras personas durante los 14 días ”, explicó la autoridad. Sobre cuándo debe hacerse el hisopo, el responsable dijo que no debe ser antes de los 10 días: “hay pacientes que se hacen el examen a los cinco o seis días, es negativo, vuelven al trabajo oa la vida normal y puede ser contagioso ”, advirtió. Argentina recibirá más de 55 millones de vacunas para enfrentar una nueva ola de covid Asimismo, afirmó que la cepa original tuvo un período de incubación de cinco a 15 días, mientras que las nuevas cepas variaron de dos a cuatro. Pero eso no significa que si la carga viral es baja, la persona no puede ser positiva después del quinto día. “El contacto cercano es originalmente estar con una persona positiva durante más de 15 minutos, sin que ambas personas usen una máscara, en un espacio cerrado. Hoy hablamos del hecho de que no es necesario quedarse al menos 15 minutos, el tiempo es menor. Puedo pasar cinco minutos en un autobús o en un cajero automático y eso es suficiente para atraparme ”, continuó. “Por lo tanto, si una prueba individual es positiva, se considera que todos los contactos y socios cercanos pueden ser covid-19 positivos”, dijo. “Ayer tuvimos más pacientes hospitalizados, estamos cerca del 60%, de los cuales el 25% son pacientes Covid, el resto de la hospitalización es No Covid (lesionados o por otras patologías). Todavía tenemos la capacidad, pero de cada 100 positivos, cinco pueden requerir hospitalización y, de estos, dos pueden morir ”, garantizó. Fiestas de año nuevo Sobre cómo trabajaremos los centros de pruebas y nosotros durante las vacaciones: “Dependerá de la cantidad de personas que se vacunen. Ciertamente tendremos nodos de prueba porque nunca detenemos esto, tal vez podamos ajustar los horarios. Pedimos que si queremos unas felices fiestas tenemos que seguir cuidándonos, hay una alta transmisión viral; La amenaza de la variante Omicron está en el mundo, en la región, en nuestro país. Estamos hablando con otros compañeros y dicen que la capacidad de contagio que tiene es increíble, puede que no le afecte gravemente pero es más contagiosa que Delta. Vamos a seguir con todas las recomendaciones que dimos desde el principio: higiene de manos, uso de mentonera, mantener una distancia de al menos dos metros, es muy importante evitar que se contagien ”, concluyó.

El Ministro de Salud Pública de la Provincia, Luis Medina Ruiz, sugirió que los contactos cercanos por covid-19 deben aislarse durante 14 días, en referencia a la situación epidemiológica actual en Tucumán. “Una persona que está en contacto cercano con alguien positivo necesita 14 días de aislamiento, incluso si no presenta síntomas. Supongamos que hoy esa persona tuvo contacto con alguien positivo, esto no tiene sentido y no está indicado que mañana deba ir a buscar un hisopo de algodón, no ha tenido tiempo de enfermarse o ponerse positivo. Incluso sin la aparición de síntomas, su análisis puede luego ser positivo e infectar a otras personas durante los 14 días ”, explicó la autoridad. Sobre cuándo debe hacerse el hisopo, el responsable dijo que no debe ser antes de los 10 días: “hay pacientes que se hacen el examen a los cinco o seis días, es negativo, vuelven al trabajo oa la vida normal y puede ser contagioso ”, advirtió. Argentina recibirá más de 55 millones de vacunas para enfrentar una nueva ola de covid Asimismo, afirmó que la cepa original tuvo un período de incubación de cinco a 15 días, mientras que las nuevas cepas variaron de dos a cuatro. Pero eso no significa que si la carga viral es baja, la persona no puede ser positiva después del quinto día. “El contacto cercano es originalmente estar con una persona positiva durante más de 15 minutos, sin que ambas personas usen una máscara, en un espacio cerrado. Hoy hablamos del hecho de que no es necesario quedarse al menos 15 minutos, el tiempo es menor. Puedo pasar cinco minutos en un autobús o en un cajero automático y eso es suficiente para atraparme ”, continuó. “Por lo tanto, si una prueba individual es positiva, se considera que todos los contactos y socios cercanos pueden ser covid-19 positivos”, dijo. “Ayer tuvimos más pacientes hospitalizados, estamos cerca del 60%, de los cuales el 25% son pacientes Covid, el resto de la hospitalización es No Covid (lesionados o por otras patologías). Todavía tenemos la capacidad, pero de cada 100 positivos, cinco pueden requerir hospitalización y, de estos, dos pueden morir ”, garantizó. Fiestas de año nuevo Sobre cómo trabajaremos los centros de pruebas y nosotros durante las vacaciones: “Dependerá de la cantidad de personas que se vacunen. Ciertamente tendremos nodos de prueba porque nunca detenemos esto, tal vez podamos ajustar los horarios. Pedimos que si queremos unas felices fiestas tenemos que seguir cuidándonos, hay una alta transmisión viral; La amenaza de la variante Omicron está en el mundo, en la región, en nuestro país. Estamos hablando con otros compañeros y dicen que la capacidad de contagio que tiene es increíble, puede que no le afecte gravemente pero es más contagiosa que Delta. Vamos a seguir con todas las recomendaciones que dimos desde el principio: higiene de manos, uso de mentonera, mantener una distancia de al menos dos metros, es muy importante evitar que se contagien ”, concluyó.

El Ministro de Salud Pública de la Provincia, Luis Medina Ruiz, sugirió que los contactos cercanos por covid-19 deben aislarse durante 14 días, en referencia a la situación epidemiológica actual en Tucumán. “Una persona que está en contacto cercano con alguien positivo necesita 14 días de aislamiento, incluso si no presenta síntomas. Supongamos que hoy esa persona tuvo contacto con alguien positivo, esto no tiene sentido y no está indicado que mañana deba ir a buscar un hisopo de algodón, no ha tenido tiempo de enfermarse o ponerse positivo. Incluso sin la aparición de síntomas, su análisis puede luego ser positivo e infectar a otras personas durante los 14 días ”, explicó la autoridad. Sobre cuándo debe hacerse el hisopo, el responsable dijo que no debe ser antes de los 10 días: “hay pacientes que se hacen el examen a los cinco o seis días, es negativo, vuelven al trabajo oa la vida normal y puede ser contagioso ”, advirtió. Argentina recibirá más de 55 millones de vacunas para enfrentar una nueva ola de covid Asimismo, afirmó que la cepa original tuvo un período de incubación de cinco a 15 días, mientras que las nuevas cepas variaron de dos a cuatro. Pero eso no significa que si la carga viral es baja, la persona no puede ser positiva después del quinto día. “El contacto cercano es originalmente estar con una persona positiva durante más de 15 minutos, sin que ambas personas usen una máscara, en un espacio cerrado. Hoy hablamos del hecho de que no es necesario quedarse al menos 15 minutos, el tiempo es menor. Puedo pasar cinco minutos en un autobús o en un cajero automático y eso es suficiente para atraparme ”, continuó. “Por lo tanto, si una prueba individual es positiva, se considera que todos los contactos y socios cercanos pueden ser covid-19 positivos”, dijo. “Ayer tuvimos más pacientes hospitalizados, estamos cerca del 60%, de los cuales el 25% son pacientes Covid, el resto de la hospitalización es No Covid (lesionados o por otras patologías). Todavía tenemos la capacidad, pero de cada 100 positivos, cinco pueden requerir hospitalización y, de estos, dos pueden morir ”, garantizó. Fiestas de año nuevo Sobre cómo trabajaremos los centros de pruebas y nosotros durante las vacaciones: “Dependerá de la cantidad de personas que se vacunen. Ciertamente tendremos nodos de prueba porque nunca detenemos esto, tal vez podamos ajustar los horarios. Pedimos que si queremos unas felices fiestas tenemos que seguir cuidándonos, hay una alta transmisión viral; La amenaza de la variante Omicron está en el mundo, en la región, en nuestro país. Estamos hablando con otros compañeros y dicen que la capacidad de contagio que tiene es increíble, puede que no le afecte gravemente pero es más contagiosa que Delta. Vamos a seguir con todas las recomendaciones que dimos desde el principio: higiene de manos, uso de mentonera, mantener una distancia de al menos dos metros, es muy importante evitar que se contagien ”, concluyó.

El Ministro de Salud Pública de la Provincia, Luis Medina Ruiz, sugirió que los contactos cercanos por covid-19 deben aislarse durante 14 días, en referencia a la situación epidemiológica actual en Tucumán. “Una persona que está en contacto cercano con alguien positivo necesita 14 días de aislamiento, incluso si no presenta síntomas. Supongamos que hoy esa persona tuvo contacto con alguien positivo, esto no tiene sentido y no está indicado que mañana deba ir a buscar un hisopo de algodón, no ha tenido tiempo de enfermarse o ponerse positivo. Incluso sin la aparición de síntomas, su análisis puede luego ser positivo e infectar a otras personas durante los 14 días ”, explicó la autoridad. Sobre cuándo debe hacerse el hisopo, el responsable dijo que no debe ser antes de los 10 días: “hay pacientes que se hacen el examen a los cinco o seis días, es negativo, vuelven al trabajo oa la vida normal y puede ser contagioso ”, advirtió. Argentina recibirá más de 55 millones de vacunas para enfrentar una nueva ola de covid Asimismo, afirmó que la cepa original tuvo un período de incubación de cinco a 15 días, mientras que las nuevas cepas variaron de dos a cuatro. Pero eso no significa que si la carga viral es baja, la persona no puede ser positiva después del quinto día. “El contacto cercano es originalmente estar con una persona positiva durante más de 15 minutos, sin que ambas personas usen una máscara, en un espacio cerrado. Hoy hablamos del hecho de que no es necesario quedarse al menos 15 minutos, el tiempo es menor. Puedo pasar cinco minutos en un autobús o en un cajero automático y eso es suficiente para atraparme ”, continuó. “Por lo tanto, si una prueba individual es positiva, se considera que todos los contactos y socios cercanos pueden ser covid-19 positivos”, dijo. “Ayer tuvimos más pacientes hospitalizados, estamos cerca del 60%, de los cuales el 25% son pacientes Covid, el resto de la hospitalización es No Covid (lesionados o por otras patologías). Todavía tenemos la capacidad, pero de cada 100 positivos, cinco pueden requerir hospitalización y, de estos, dos pueden morir ”, garantizó. Fiestas de año nuevo Sobre cómo trabajaremos los centros de pruebas y nosotros durante las vacaciones: “Dependerá de la cantidad de personas que se vacunen. Ciertamente tendremos nodos de prueba porque nunca detenemos esto, tal vez podamos ajustar los horarios. Pedimos que si queremos unas felices fiestas tenemos que seguir cuidándonos, hay una alta transmisión viral; La amenaza de la variante Omicron está en el mundo, en la región, en nuestro país. Estamos hablando con otros compañeros y dicen que la capacidad de contagio que tiene es increíble, puede que no le afecte gravemente pero es más contagiosa que Delta. Vamos a seguir con todas las recomendaciones que dimos desde el principio: higiene de manos, uso de mentonera, mantener una distancia de al menos dos metros, es muy importante evitar que se contagien ”, concluyó.