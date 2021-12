El 2016 fue un año caótico para Pampita Ardohain: se sumó al jurado de ShowMatch en reemplazo de Moria Casán y al poco tiempo estalló su escandalosa separación de Benjamín Vicuña, con Eugenia La China Suárez como tercera en discordia. Por ese entonces Marcelo Polino también integraba el panel, y mantuvo un feroz cruce con la modelo, mientras defendía a la ex Casi Ángeles y aseguraba que la versión de infidelidad en el motorhome no era cierta. A seis años de aquella pelea, el conductor de Polino Auténtico (Radio Mitre) hizo un pedido público de disculpas.





Como invitado en Pampita Online, mantuvieron una distendida charla donde limaron asperezas del pasado. Cuando la modelo le preguntó si tenía algunos enemigos por su oficio en el mundo del espectáculo, el periodista lo sorprendió con su respuesta. “Esto tal vez te lo tendría que haber dicho en privado, pero ahora que se instaló el tema de la China, el Wandagate y todo eso, la gente me reflotó la pelea que tuve con vos”, dijo en un comienzo.

“Pero en su momento la arreglamos rapidísimo”, le contestó La conductora en un intento por poner paños fríos a aquel mal recuerdo de su enfrentamiento en vivo. “No debe haber quedado claro para el público, porque la gente me decía que te pidiera disculpas, y por ahí amerita que te las pida públicamente, si es que las necesitás”, le explicó el periodista. Una vez más, Pampita trató de dar vuelta la página: “No, en su momento lo solucionamos, viste cómo somos nosotros que hablamos todo rápido y se acabó”.

Sin embargo, Polino insistió con un mea culpa: “Claro, pero como somos dos personas muy públicas y yo tengo lengua larga, por ahí la gente cree que tengo que disculparme. Y si es así, te pido disculpas, por lo que el otro día dijiste en ShowMatch de que llegaste muy rota”. En este sentido, la modelo reconoció: “Era un momento mío muy triste, pero había que seguir trabajando, viste cómo es es show, había que vestirse, ir, hacer el programa, no había otra opción”.

“Cuántas cosas me pasaron desde que vine, cómo me cambió la vida; cómo me volví a conectar con la gente otra vez, volví a mi lugar, a mi carrera, tomé las riendas de la vida; cómo entré con el corazón destrozado, y cómo me voy con el corazón tan sano, tan lleno de amor, y con todas las cosas lindas que la vida y Dios me han dado”, fueron las palabras de la modelo en el último programa de Tinelli a las que se refería Polino.

“Por ahí era una época mía más fuerte, más de ir al hueso y viste que en la vorágine de los reality, que todo vale y por ahí contribuí a que la pasaras mal. Después nos conocimos y como te digo eso, reconozco también que el día que volví a trabajar después que falleció mi mamá, vos me agarraste la mano, me llevaste a un costado y tuvimos una charla hermosa que no voy a olvidar nunca, nunca, nunca en mi vida”, remató el invitado, mientras volvía a entrelazar las manos con la conductora. “La gente se queda con algo que pasó hace mucho y la verdad es que nosotros construimos una amistad, nos conocimos, nos respetamos y eso me parece que es lo importante. Muchos se quedaron con eso pero nosotros no lo vivimos así”, cerró la modelo, dando por concluido el tema.