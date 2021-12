Votando sobre Presupuesto 2022 A la vuelta de la esquina, la especulación en la revisión preliminar de lo que harán en la Cámara Alta es enorme. El diputado de Together for Change en Buenos Aires, María Evgenia Vidal hacer un descarga ante la respuesta desde Martín Guzmán y su equipo agregan elementos adicionales al proyecto.

“Hoy, menos de 24 horas antes de la presentación del proyecto, se presentaron 56 artículos adicionales por 180 mil millones de pesos, sin decir dónde serán financiados”, condenó Vidal en diálogo con Luis Majul en La Nación +. Explicó que estas adiciones se sumarían a los 95 párrafos contenidos en el presupuesto inicial presentado por Martín Guzmán en primera instancia.

“El oficialismo tiene quórum para tratar el proyecto, pero lo que se está discutiendo es si hay suficientes votos para aprobarlo”, dijo Vidal, refiriéndose a la asistencia a las sesiones. Sin embargo, adelantó que “según las condiciones en las que se debatió y según lo presentado no se podrá votar” y que “si no se hacen modificaciones, el voto será en contra”.

El exgobernador confirmó que el presupuesto “parte de falsas condiciones” y destacó que “la más obvia es la inflación del 33%, porque” no hay país en el mundo que haya caído 15 puntos en un año “. Agregó en segundo lugar que “este es un documento que no explica su financiamiento, no se ha explicado desde el lunes, pero se han agregado artículos adicionales sin conocer su financiamiento”.

Finalmente, analizó la idea de aumentar el poder del ejecutivo para aumentar los impuestos, señalando que esto se hace “sin decir cuánto van a aumentar, ni con qué criterio ni con qué impuestos”. Además, no sabemos qué deducciones se harán “. También recordó que (juntos) habían prometido no votar por un aumento de impuestos porque “era un compromiso con la campaña y no lo votaremos”.