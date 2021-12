VIDEO: feroz pelea entre un automovilista y un ciclista en pleno Palermo

Foto NA. Un automovilista y un ciclista protagonizaron una violenta pelea en pleno barrio de Palermo y fueron separados por transeúntes y por un miembro del personal de Tránsito porteño. El hecho ocurrió en la tarde del lunes en el cruce de la avenida del Libertador y la calle Colombia frente al reconocido Monumento de los Españoles. Según indicaron fuentes de la Policía de la Ciudad, el auto conducido por un hombre de 63 años rozó la rueda trasera de la bicicleta de otro hombre de 36, lo que provocó que el ciclista perdiera la estabilidad. Ante esta situación, el hombre más joven arremetió a patadas contra el vehículo del sujeto mayor provocándole daños en una puerta, mientras que además le rompió un espejo retrovisor e intentó irse del lugar. Your browser does not support the video element. De inmediato fue alcanzado por el conductor del automóvil a quien el ciclista le dijo: “¡Agradecé que me voy, salame! ¡Agradecé que me voy!”. El conductor del vehículo le pide a un efectivo de Tránsito que llame a un patrullero para que detengan al ciclista por los golpes que le dio a su auto y, tras un intenso intercambio verbal, se trenzaron a golpes de puño durante el cual el hombre mayor recibió trompadas en la boca y sufrió pérdida de piezas dentales. Luego del violento episodio, desde la Policía de la Ciudad detallaron que el ciclista se retiró hacia Plaza Italia, pero ante el alerta policial personal de la Comisaría Vecinal 14 C dio con el individuo y lo detuvo, tras lo cual la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 7 dispuso que lo envíen a la Oficina Central de Identificación.

