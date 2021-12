Alberto Fernández reconoció ante Georgieva el “problema inesperado” del rechazo del Presupuesto 2022

Alberto Fernández, Martín Guzman y Kristalina Georgieva.

El presidente Alberto Fernández reconoció este viernes ante la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, el “problema inesperado” del rechazo del Presupuesto 2022 por parte de la Cámara de Diputados.

Tras el revés del oficialismo en la Cámara baja, el Presidente y el ministro de Economía, Martín Guzmán, mantuvieron una videoconferencia con Georgieva en la que explicaron a la titular del organismo internacional de crédito los detalles de lo sucedido en el Congreso de la Nación.

Según confiaron altas fuentes del Ejecutivo nacional, la comunicación entre Fernández y la titular del FMI “estaba acordada” pero, ante el rechazo del Presupuesto, la charla cambió de foco.

“Hablé con la titular del FMI Kristalina Georgieva. Ambos reconocimos el problema inesperado del rechazo del Presupuesto, pero nos comprometimos a seguir trabajando plenamente enfocados en materializar un acuerdo que no comprometa la continuidad de la recuperación económica inclusiva”, publicó Fernández en su cuenta de la red social Twitter.

La primera en expresarse sobre el encuentro virtual fue Georgieva, quien calificó la reunión como “muy buena”, y afirmó que trabajarán en conjunto con el Estado nacional para “sostener la recuperación de Argentina”.

“Muy buena reunión con el presidente Alberto Fernández sobre cómo avanzar en nuestro trabajo para sostener la recuperación de Argentina y abordar sus desafíos económicos”, publicó la directora gerente del FMI en su cuenta oficial de Twitter.

En esa línea, Georgieva completó: “Nuestros equipos están plenamente comprometidos a seguir trabajando hacia un programa del FMI”.

La comunicación se produjo horas después de que la Cámara de Diputados rechazara el proyecto de Ley de Presupuesto 2022 enviado por el oficialismo.

