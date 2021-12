Congresista Roberto sanchez Anticipó su rechazo a la propuesta de presupuesto 2022 y enfatizó que la oposición había mostrado su voluntad de acordar pautas financieras razonables para el futuro de la economía. “El oficialismo optó por imponer su posición, forzar la aprobación de un empate y nosotros no estamos dispuestos a aceptarlo”, dijo el radical durante la que fue su primera comparecencia en la Cámara. Jaldo pidió a Sánchez que votara sobre el presupuesto nacional “En este presupuesto, los recursos destinados a educación y jubilados no van a la par con el aumento de la inflación. Por otro lado, prevén un aumento de precios del 33% cuando este año ya estamos por encima del 50%. Y también otorgan poderes extraordinarios al Poder Ejecutivo de la Nación hasta el 2024. No podemos votar sobre eso ”, dijo. Sánchez, que habló en la madrugada, también se refirió a la visita del presidente Alberto Fernández a Monteros. “Muchas de las obras que se anuncian no están en este presupuesto. Queremos que los proyectos den frutos y no se queden solo en anuncios ”, insistió. Sánchez pidió detalles sobre los recursos para financiar el Presupuesto 2022. “No dicen de dónde vendrá el dinero. Esto es pan comido y lo que están haciendo es gestionar la pobreza. Creemos que hay que quitarles el pie de la cabeza a los que producen, a los que quieren emprender. No podemos pensar en un futuro mejor si no generamos empleo, si no bajamos el costo de la política en un país que desde hace diez años no genera empleos privados ”, concluyó. Finalmente, y desde el suelo, el líder opositor ratificó su rechazo al proyecto oficial. “Siempre votaré por lo que mejor represente los intereses del pueblo tucumano, pero no admitiré que lo hago con prisa y con preguntas que no están claras. No es la oposición la que está bloqueando el Presupuesto 2022, es la decisión de un gobierno que decidió dar un trámite expreso a una regla fundamental para el futuro de los argentinos ”, concluyó.

Congresista Roberto sanchez Anticipó su rechazo a la propuesta de presupuesto 2022 y enfatizó que la oposición había mostrado su voluntad de acordar pautas financieras razonables para el futuro de la economía. “El oficialismo optó por imponer su posición, forzar la aprobación de un empate y nosotros no estamos dispuestos a aceptarlo”, dijo el radical durante la que fue su primera comparecencia en la Cámara. Jaldo pidió a Sánchez que votara sobre el presupuesto nacional “En este presupuesto, los recursos destinados a educación y jubilados no van a la par con el aumento de la inflación. Por otro lado, prevén un aumento de precios del 33% cuando este año ya estamos por encima del 50%. Y también otorgan poderes extraordinarios al Poder Ejecutivo de la Nación hasta el 2024. No podemos votar sobre eso ”, dijo. Sánchez, que habló en la madrugada, también se refirió a la visita del presidente Alberto Fernández a Monteros. “Muchas de las obras que se anuncian no están en este presupuesto. Queremos que los proyectos den frutos y no se queden solo en anuncios ”, insistió. Sánchez pidió detalles sobre los recursos para financiar el Presupuesto 2022. “No dicen de dónde vendrá el dinero. Esto es pan comido y lo que están haciendo es gestionar la pobreza. Creemos que hay que quitarles el pie de la cabeza a los que producen, a los que quieren emprender. No podemos pensar en un futuro mejor si no generamos empleo, si no bajamos el costo de la política en un país que desde hace diez años no genera empleos privados ”, concluyó. Finalmente, y desde el suelo, el líder opositor ratificó su rechazo al proyecto oficial. “Siempre votaré por lo que mejor represente los intereses del pueblo tucumano, pero no admitiré que lo hago con prisa y con preguntas que no están claras. No es la oposición la que está bloqueando el Presupuesto 2022, es la decisión de un gobierno que decidió dar un trámite expreso a una regla fundamental para el futuro de los argentinos ”, concluyó.

Congresista Roberto sanchez Anticipó su rechazo a la propuesta de presupuesto 2022 y enfatizó que la oposición había mostrado su voluntad de acordar pautas financieras razonables para el futuro de la economía. “El oficialismo optó por imponer su posición, forzar la aprobación de un empate y nosotros no estamos dispuestos a aceptarlo”, dijo el radical durante la que fue su primera comparecencia en la Cámara. Jaldo pidió a Sánchez que votara sobre el presupuesto nacional “En este presupuesto, los recursos destinados a educación y jubilados no van a la par con el aumento de la inflación. Por otro lado, prevén un aumento de precios del 33% cuando este año ya estamos por encima del 50%. Y también otorgan poderes extraordinarios al Poder Ejecutivo de la Nación hasta el 2024. No podemos votar sobre eso ”, dijo. Sánchez, que habló en la madrugada, también se refirió a la visita del presidente Alberto Fernández a Monteros. “Muchas de las obras que se anuncian no están en este presupuesto. Queremos que los proyectos den frutos y no se queden solo en anuncios ”, insistió. Sánchez pidió detalles sobre los recursos para financiar el Presupuesto 2022. “No dicen de dónde vendrá el dinero. Esto es pan comido y lo que están haciendo es gestionar la pobreza. Creemos que hay que quitarles el pie de la cabeza a los que producen, a los que quieren emprender. No podemos pensar en un futuro mejor si no generamos empleo, si no bajamos el costo de la política en un país que desde hace diez años no genera empleos privados ”, concluyó. Finalmente, y desde el suelo, el líder opositor ratificó su rechazo al proyecto oficial. “Siempre votaré por lo que mejor represente los intereses del pueblo tucumano, pero no admitiré que lo hago con prisa y con preguntas que no están claras. No es la oposición la que está bloqueando el Presupuesto 2022, es la decisión de un gobierno que decidió dar un trámite expreso a una regla fundamental para el futuro de los argentinos ”, concluyó.

Congresista Roberto sanchez Anticipó su rechazo a la propuesta de presupuesto 2022 y enfatizó que la oposición había mostrado su voluntad de acordar pautas financieras razonables para el futuro de la economía. “El oficialismo optó por imponer su posición, forzar la aprobación de un empate y nosotros no estamos dispuestos a aceptarlo”, dijo el radical durante la que fue su primera comparecencia en la Cámara. Jaldo pidió a Sánchez que votara sobre el presupuesto nacional “En este presupuesto, los recursos destinados a educación y jubilados no van a la par con el aumento de la inflación. Por otro lado, prevén un aumento de precios del 33% cuando este año ya estamos por encima del 50%. Y también otorgan poderes extraordinarios al Poder Ejecutivo de la Nación hasta el 2024. No podemos votar sobre eso ”, dijo. Sánchez, que habló en la madrugada, también se refirió a la visita del presidente Alberto Fernández a Monteros. “Muchas de las obras que se anuncian no están en este presupuesto. Queremos que los proyectos den frutos y no se queden solo en anuncios ”, insistió. Sánchez pidió detalles sobre los recursos para financiar el Presupuesto 2022. “No dicen de dónde vendrá el dinero. Esto es pan comido y lo que están haciendo es gestionar la pobreza. Creemos que hay que quitarles el pie de la cabeza a los que producen, a los que quieren emprender. No podemos pensar en un futuro mejor si no generamos empleo, si no bajamos el costo de la política en un país que desde hace diez años no genera empleos privados ”, concluyó. Finalmente, y desde el suelo, el líder opositor ratificó su rechazo al proyecto oficial. “Siempre votaré por lo que mejor represente los intereses del pueblo tucumano, pero no admitiré que lo hago con prisa y con preguntas que no están claras. No es la oposición la que está bloqueando el Presupuesto 2022, es la decisión de un gobierno que decidió dar un trámite expreso a una regla fundamental para el futuro de los argentinos ”, concluyó.

Congresista Roberto sanchez Anticipó su rechazo a la propuesta de presupuesto 2022 y enfatizó que la oposición había mostrado su voluntad de acordar pautas financieras razonables para el futuro de la economía. “El oficialismo optó por imponer su posición, forzar la aprobación de un empate y nosotros no estamos dispuestos a aceptarlo”, dijo el radical durante la que fue su primera comparecencia en la Cámara. Jaldo pidió a Sánchez que votara sobre el presupuesto nacional “En este presupuesto, los recursos destinados a educación y jubilados no van a la par con el aumento de la inflación. Por otro lado, prevén un aumento de precios del 33% cuando este año ya estamos por encima del 50%. Y también otorgan poderes extraordinarios al Poder Ejecutivo de la Nación hasta el 2024. No podemos votar sobre eso ”, dijo. Sánchez, que habló en la madrugada, también se refirió a la visita del presidente Alberto Fernández a Monteros. “Muchas de las obras que se anuncian no están en este presupuesto. Queremos que los proyectos den frutos y no se queden solo en anuncios ”, insistió. Sánchez pidió detalles sobre los recursos para financiar el Presupuesto 2022. “No dicen de dónde vendrá el dinero. Esto es pan comido y lo que están haciendo es gestionar la pobreza. Creemos que hay que quitarles el pie de la cabeza a los que producen, a los que quieren emprender. No podemos pensar en un futuro mejor si no generamos empleo, si no bajamos el costo de la política en un país que desde hace diez años no genera empleos privados ”, concluyó. Finalmente, y desde el suelo, el líder opositor ratificó su rechazo al proyecto oficial. “Siempre votaré por lo que mejor represente los intereses del pueblo tucumano, pero no admitiré que lo hago con prisa y con preguntas que no están claras. No es la oposición la que está bloqueando el Presupuesto 2022, es la decisión de un gobierno que decidió dar un trámite expreso a una regla fundamental para el futuro de los argentinos ”, concluyó.

Congresista Roberto sanchez Anticipó su rechazo a la propuesta de presupuesto 2022 y enfatizó que la oposición había mostrado su voluntad de acordar pautas financieras razonables para el futuro de la economía. “El oficialismo optó por imponer su posición, forzar la aprobación de un empate y nosotros no estamos dispuestos a aceptarlo”, dijo el radical durante la que fue su primera comparecencia en la Cámara. Jaldo pidió a Sánchez que votara sobre el presupuesto nacional “En este presupuesto, los recursos destinados a educación y jubilados no van a la par con el aumento de la inflación. Por otro lado, prevén un aumento de precios del 33% cuando este año ya estamos por encima del 50%. Y también otorgan poderes extraordinarios al Poder Ejecutivo de la Nación hasta el 2024. No podemos votar sobre eso ”, dijo. Sánchez, que habló en la madrugada, también se refirió a la visita del presidente Alberto Fernández a Monteros. “Muchas de las obras que se anuncian no están en este presupuesto. Queremos que los proyectos den frutos y no se queden solo en anuncios ”, insistió. Sánchez pidió detalles sobre los recursos para financiar el Presupuesto 2022. “No dicen de dónde vendrá el dinero. Esto es pan comido y lo que están haciendo es gestionar la pobreza. Creemos que hay que quitarles el pie de la cabeza a los que producen, a los que quieren emprender. No podemos pensar en un futuro mejor si no generamos empleo, si no bajamos el costo de la política en un país que desde hace diez años no genera empleos privados ”, concluyó. Finalmente, y desde el suelo, el líder opositor ratificó su rechazo al proyecto oficial. “Siempre votaré por lo que mejor represente los intereses del pueblo tucumano, pero no admitiré que lo hago con prisa y con preguntas que no están claras. No es la oposición la que está bloqueando el Presupuesto 2022, es la decisión de un gobierno que decidió dar un trámite expreso a una regla fundamental para el futuro de los argentinos ”, concluyó.

Congresista Roberto sanchez Anticipó su rechazo a la propuesta de presupuesto 2022 y enfatizó que la oposición había mostrado su voluntad de acordar pautas financieras razonables para el futuro de la economía. “El oficialismo optó por imponer su posición, forzar la aprobación de un empate y nosotros no estamos dispuestos a aceptarlo”, dijo el radical durante la que fue su primera comparecencia en la Cámara. Jaldo pidió a Sánchez que votara sobre el presupuesto nacional “En este presupuesto, los recursos destinados a educación y jubilados no van a la par con el aumento de la inflación. Por otro lado, prevén un aumento de precios del 33% cuando este año ya estamos por encima del 50%. Y también otorgan poderes extraordinarios al Poder Ejecutivo de la Nación hasta el 2024. No podemos votar sobre eso ”, dijo. Sánchez, que habló en la madrugada, también se refirió a la visita del presidente Alberto Fernández a Monteros. “Muchas de las obras que se anuncian no están en este presupuesto. Queremos que los proyectos den frutos y no se queden solo en anuncios ”, insistió. Sánchez pidió detalles sobre los recursos para financiar el Presupuesto 2022. “No dicen de dónde vendrá el dinero. Esto es pan comido y lo que están haciendo es gestionar la pobreza. Creemos que hay que quitarles el pie de la cabeza a los que producen, a los que quieren emprender. No podemos pensar en un futuro mejor si no generamos empleo, si no bajamos el costo de la política en un país que desde hace diez años no genera empleos privados ”, concluyó. Finalmente, y desde el suelo, el líder opositor ratificó su rechazo al proyecto oficial. “Siempre votaré por lo que mejor represente los intereses del pueblo tucumano, pero no admitiré que lo hago con prisa y con preguntas que no están claras. No es la oposición la que está bloqueando el Presupuesto 2022, es la decisión de un gobierno que decidió dar un trámite expreso a una regla fundamental para el futuro de los argentinos ”, concluyó.