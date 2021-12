Para bailar: Los Avelinos 3G, sí; Los Palmeras, no Son la tercera generación de una familia de músicos tucumanos que se dedican a hacerlos bailar al mejor ritmo, para que nadie se quede sentado. Por ello, Los Avelinos 3G (foto) prometen diversión para esta velada, cuando a partir de las 22:00 horas actúen en La Coupole de Yerba Buena (Avenida Aconquija 2780). Como banda de apertura para inaugurar la fiesta, se invitó a la banda Frack. Por otro lado, Los Palmeras suspendió ayer su visita a NOA (aparecería mañana) debido al estrecho contacto de varios miembros del grupo con pacientes golosos. El valor de las entradas vendidas se reembolsará a partir del miércoles en los puntos donde fueron adquiridas o en tarjetas de crédito. Nancy Pedro es “una”: presentación en Citá Abasto de Cultura Aclamada Artista del Año en los Premios Tarco, entregados por su natal Tafí Viejo, Nancy Pedro celebrará este reconocimiento cuando actúe en el CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1457) a partir de las 22.00 horas. La acompañarán Alejo García, Abelardo García y Café Valdez para hacer “Una”, el disco de nueve canciones que lanzó este año. Los estudiantes de Chapeau se gradúan “Alas de papel” es la pieza que utilizarán esta tarde los alumnos de tercer curso avanzado del grupo de adultos de la Escuela Chapeau de Teatro Musical, en dos funciones en El Círculo del Magisterio (Las Heras 25), a las 20:30 horas. ya las 22:30. Mientras tanto, en el Teatro de la Sociedad Española de Tafí Viejo (avenida Alem 300), el Coro Acuarela interpretará su versión del musical “Los Miseráveis”, basada en el libro de Víctor Hugo. Payasos: dos pequeñas obras en La Colorida Tumba Cabeza presentará hoy a las 21:30 horas, en La Colorida (Mendoza 2955), “Clownstelaciones – Capítulo 1”, el encuentro de dos pequeñas obras: “La pájara” y “Los lunos”. Participantes Alejandra Jiménez, Sebastián Rolfo, Inés Haedo, Alejandra Rojas Paz y Gabriel Argiró. Rock y blues: recitales en directo La roca se mueve hacia las yungas. En Nuevo Mundo Parador (en el km 47 de la ruta 338, camino a Villa Nougués y frente a la casa de campo La Arboleda), a partir de las 22:00 horas habrá un festival con la participación de La Piedra, Cuarenta Grados y Perfecto Pérez Chabón. ; No está suspendido por la lluvia. Donkey The Arranque estará en la zona del parque Avellaneda en ese momento, con Harlem como invitado y un after show con Monky. Martín Saltor (Italia 249) actuará en la Casa de la Cultura Lules, apoyado en la armónica por Huguis López. En Sheik Nicolás (Juan Posse 915, altura Gobernador del Campo a 400) estará La Leonera -foto- con su espectáculo de rock y R&B “On the road again”; mientras que la etapa Malparida (Corrientes y Catamarca) será ocupada por Vikingo. Mientras tanto, La Rolling Song llegará esta noche al Robert Nesta Club (San Martín 1.129) a partir de las 23:00 horas, para mostrar un potente sonido tucumano. La banda está formada por Dani Cheti, Diego Lizarraga, Alejandro García, Gejor Noma y Exequiel Paz. Häshtäg (Sergio Lossi, Juan Ignacio Maldonado, Franco Ortiz Guaitimalt, Diego Ortiz Guaitimalt y Enzo Castro) lanzará hoy su música en las redes sociales. Álbum de pop rock, “A tus pies”, con cuatro canciones compuestas por los integrantes del grupo, creado en una pandemia, acompañado de dos videos musicales. Teatro: representaciones gratuitas Con entrada gratuita, organizada por el Ayuntamiento de Tafí Viejo, el Grupo Maniambulanti presentará su obra “La historia de una niña, un pueblo y un ogro” a las 18:00 horas, con la actuación de Verónica Luján, en el Pasitos Felices Merendero e Comedor (1 de mayo último bloque, Villa Obrera). En la sección final del programa Argentina Florece Teatral, del Instituto Nacional de Teatro, hoy se presentarán dos obras para adultos con acceso libre a las 21 horas “Los profesores eran los de antes”, de Fabrizio Origlio; En El Atelier (Avenida Mate de Luna 2930, con estacionamiento propio), se repetirá la sátira “TV’s bien”. Cultural Market: presentación de Takay Hoy, a las 5 pm, en las puertas del Espacio Cultural Dom Bosco (Avenida Mitre 396), donde se realiza el Mercado Cultural, se presentará el taller de teatro Takay del Programa de Inclusión Social de la Entidad Cultural de Tucumán. La actividad está coordinada por Víctor Hugo Cortés, con el área musical a cargo de Ramiro Medrano. Participarán Gi Robledo, Enzo Amún, Natalia Yapura, Stella Maris Llanos, Alejandra Jurao, Romina Paz Rojas, Enrique Jurado, Ana Lucía Lopez, Marcelo Aguirre y Lorena López. Reunión de clausura de talleres artísticos Esta tarde, a partir de las 18 horas, en el Parque Provincial (Avenida Roca, 600), se llevará a cabo el acto de clausura de los talleres que tuvieron lugar este año en el Centro Cultural Mercedes Sosa, ubicado el 9 de julio del 720, en la Zona. Barrio Sul. El encuentro contará con la participación de alumnos de cursos de pintura al óleo, arte diádico, diseño de modas, producción textil artesanal, bordados artesanales, maquillajes automáticos y mosaicos, entre otros. Además, se presentarán en el escenario los vecinos que vieron la percusión, el folclore, la salsa y la bachata, el tango y el canto. La presentación del pase de salud será obligatoria y se suspenderá en caso de lluvia. Las inscripciones se abrirán en enero para participar en los talleres de verano.

