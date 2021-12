Xavi Hernández tiene en claro los refuerzos para el inicio del 2022: un jugador del Manchester United y otro del Manchester City son prioridad para el ataque del Barcelona. Los casos de ambos jugadores…

El técnico culé quiere a Edinson Cavani y Ferran Torres para el último tramo de La Liga y las fases definitorias de la Europa League. Ambos futbolistas quieren salir de la ciudad inglesa.

Cavani. El uruguayo es el objetivo puntual para ocupar el lugar que sorpresivamente dejó Sergio Agüero por su retiro. En Old Trafford no se esforzarían en retenerlo porque no es prioridad para el nuevo técnico Ralf Rangnick.

Torres. El extremo sería el delantero del futuro para el Blaugrana, ya que apenas tiene 21 años. Sin embargo, el City no hará trueques porque solo quiere dinero: 70 millones de euros por el joven español.

Primero, salidas. Barcelona sigue con los mismos problemas que a principios del año: su masa salarial está al límite y necesita desprenderse de jugadores con contratos altos. Los candidatos son Coutinho, Umtiti, Sergiño Dest y Luuk de Jong.

Al neerlandés se lo incluyó en un intercambio por Alexis Sánchez con el Inter de Milán, aunque el atacante chileno no desvela ni mucho menos a Xavi.





