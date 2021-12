Claudio Paul Caniggia es de los futbolistas más reconocidos y queridos por el pueblo argentino. El pájaro habló en Perfil Bulos y, una vez más, dejó a todos sus fans fascinados. “Jamás voy a decir como algunos jugadores ‘el fútbol era…’. No, para mí el fútbol es lo máximo y me encanta, ojalá jugaría ahora”, destacó el ex Selección Argentina.

“Como me gustaría jugar, veo a un cantante o actor con 60 años arriba del escenario y digo ‘que m…. esto de ser atleta’”, agregó el subcampeón del mundo en Italia 1990.

🙌👏👏👏 SOS crack Hijo del Viento Claudio Paul ⚽🇦🇷 pic.twitter.com/UdWMceD6OW — german caffa (@titocaffa) December 17, 2021

Con la facha de roquero que lo caracteriza, comentó algo que siempre le dio rabia: “A los 32 ya sos viejo, te da fastidio cuando dicen el veterano jugador de fútbol”.

“Me gustaría jugar siempre al fútbol porque esa adrenalina después no la tenes nunca más”, finalizó el hijo del viento.









