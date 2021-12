El fin de semana Guido Süller acudió al Hospital Austral por una afección en los ojos, de la que viene sufriendo hace varios años, y los médicos decidieron realizarle una cirugía con la intención de mejorar su calidad de vida. El mediático habló con el portal Teleshow luego de salir del quirófano y confesó que estos últimos meses padeció severos problemas de visión. Además anticipó que tendrá que pasar por otra operación más y aseguró que intenta mantenerse con buen ánimo.





“Otro palito más en la rueda, no sé, qué le vamos a hacer. Creo que me vaciaron completamente el ojo, y acá estoy. Lo que quiero decir es que no se imaginan por lo que yo pasé antes de esto”, expresó en un video desde la habitación de la clínica, con un vendaje en el ojo derecho. “Literalmente no veía nada de nada, era como si me hubieran puesto un celofán en el ojo, yo trataba de disimular, pero estuve en un reality y más grande las letras no me las podían poner, no había forma”, se sinceró, sobre su paso por El Gran Premio de la cocina (El Trece) edición famosos, el ciclo conducido por Carina Zampini.

“Hasta que un día me llevé todos los conos naranjas por delante en la ruta y ahí dije no puedo seguir así”, explicó sobre el punto de quiebre para darse cuenta de que requería una vez más de una consulta médica. “Tenía el ojo arrugado por una membrana y la doctora me dijo que pocas veces vio una membrana tan grande que cubriera mi ojo”, precisó. En este sentido detalló que le realizaron una vitrectomía, una técnica de microcirugía ocular que se utiliza para extraer el vítreo, el gel transparente que rellena la cavidad ocular, para tratar problemas en la retina.

“Es una operación muy compleja de los ojos, primero me hicieron uno y después me van a tener que hacer el otro”, aseguró en diálogo con este medio. También hizo un especial agradecimiento a todo el equipo médico que lo atendió y a su círculo más íntimo. “Quiero agradecer a todos los que me apoyan y me mandan mensajes, porque son como una familia, a mis pocos amigos que están siempre en estos momentos más difíciles; y voy a salir adelante, se los prometo”, concluyó.