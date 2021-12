Julieta Prandi sobre su batalla judicial con Claudio Contardi: “Estoy entre caerme al precipicio o hablar”

Prandi. Julieta Prandi visitó el programa Intratables, de América, y entrevistada por su conductor: Alejandro Fantino habló de la dura batalla judicial contra el padre de su hijo. “El tiempo que conviví con esa persona, que fueron 15 años, fue un calvario. Y ahora tengo tres más con la Justicia. Una vida”, afirmó. Sin decir su nombre en público, ya que tiene un bozal legal por el que puede recaerle una multa de 50 mil pesos, manifestó que “decido hablar igual porque creo que pasaron todos los límites, me empujaron demasiado al abismo y estoy entre caerme al precipicio o hablar. Y voy a hablar”. “Empecé a escuchar la voz de mis hijos que me contaban la misma violencia que sufría yo, pero en carne propia. Yo en ese momento creía que era feliz”, dijo sobre el principio de su relación. Pero luego aclaró que la pareja con Claudio Contardi se volvió insostenible: “Comenzaron los descalificativos y muchas cosas de un misógino y un violento. Viví violencia física, amenaza de muerte y todas clases de abusos. El miedo me lo impuso siempre. Él entraba a mi casa y no podía respirar”. Consultada por la relación que mantiene el padre con sus hijos, afirmó que el más chico, Rocco, no tiene vínculo y lo llama por su nombre. Por el otro lado, sostuvo que el mayor, Mateo, no lo ve desde hace varios meses y que se quiere sacar el apellido: “Averiguó y a los 13 puede hacerlo”. Por último miró a la cámara para hablarle directamente al juez de la causa: “Y yo te estoy mirando a vos Hernán García Lázaro. No te tengo miedo, tampoco respeto. Algún juez digno se va a poner el traje de juez y va a escuchar los derechos que estás violentando de mis hijos. Mis hijos ya fueron escuchados y no quieren ver al padre, no quieren ir con un violento: le tienen terror. Y vos me estás amenazando que si no entrego a Rocco, en 24 hs. me vas a sacar la tenencia. ¿Le van a dar la tenencia a un violento? ¿A un persona que ni siquiera paga alimentos?, o sea le recontra importan sus hijos”. “Si el juez ve que un padre que no paga alimentos, que yo tengo que vivir en la miseria para mantener a mis hijos, que me tengo que ir de mi propia casa… que está todo demostrado esto… Un padre que fue facilitador en una causa penal, en donde pasaron cosas terribles… donde los dos menores fueron escuchados y no quieren ver a su padre, ¿le quiere entregar igualmente un menor a su papá?”, cerró.

Noticias relacionadas

Duro revés judicial para Julieta Prandi en la causa por la tenencia de sus hijos



Julieta Prandi retiró a sus hijos del colegio acompañada de un patrullero, tras denunciar a su ex marido



Prandi. Julieta Prandi visitó el programa Intratables, de América, y entrevistada por su conductor: Alejandro Fantino habló de la dura batalla judicial contra el padre de su hijo. “El tiempo que conviví con esa persona, que fueron 15 años, fue un calvario. Y ahora tengo tres más con la Justicia. Una vida”, afirmó. Sin decir su nombre en público, ya que tiene un bozal legal por el que puede recaerle una multa de 50 mil pesos, manifestó que “decido hablar igual porque creo que pasaron todos los límites, me empujaron demasiado al abismo y estoy entre caerme al precipicio o hablar. Y voy a hablar”. “Empecé a escuchar la voz de mis hijos que me contaban la misma violencia que sufría yo, pero en carne propia. Yo en ese momento creía que era feliz”, dijo sobre el principio de su relación. Pero luego aclaró que la pareja con Claudio Contardi se volvió insostenible: “Comenzaron los descalificativos y muchas cosas de un misógino y un violento. Viví violencia física, amenaza de muerte y todas clases de abusos. El miedo me lo impuso siempre. Él entraba a mi casa y no podía respirar”. Consultada por la relación que mantiene el padre con sus hijos, afirmó que el más chico, Rocco, no tiene vínculo y lo llama por su nombre. Por el otro lado, sostuvo que el mayor, Mateo, no lo ve desde hace varios meses y que se quiere sacar el apellido: “Averiguó y a los 13 puede hacerlo”. Por último miró a la cámara para hablarle directamente al juez de la causa: “Y yo te estoy mirando a vos Hernán García Lázaro. No te tengo miedo, tampoco respeto. Algún juez digno se va a poner el traje de juez y va a escuchar los derechos que estás violentando de mis hijos. Mis hijos ya fueron escuchados y no quieren ver al padre, no quieren ir con un violento: le tienen terror. Y vos me estás amenazando que si no entrego a Rocco, en 24 hs. me vas a sacar la tenencia. ¿Le van a dar la tenencia a un violento? ¿A un persona que ni siquiera paga alimentos?, o sea le recontra importan sus hijos”. “Si el juez ve que un padre que no paga alimentos, que yo tengo que vivir en la miseria para mantener a mis hijos, que me tengo que ir de mi propia casa… que está todo demostrado esto… Un padre que fue facilitador en una causa penal, en donde pasaron cosas terribles… donde los dos menores fueron escuchados y no quieren ver a su padre, ¿le quiere entregar igualmente un menor a su papá?”, cerró.

Noticias relacionadas

Duro revés judicial para Julieta Prandi en la causa por la tenencia de sus hijos



Julieta Prandi retiró a sus hijos del colegio acompañada de un patrullero, tras denunciar a su ex marido



Prandi. Julieta Prandi visitó el programa Intratables, de América, y entrevistada por su conductor: Alejandro Fantino habló de la dura batalla judicial contra el padre de su hijo. “El tiempo que conviví con esa persona, que fueron 15 años, fue un calvario. Y ahora tengo tres más con la Justicia. Una vida”, afirmó. Sin decir su nombre en público, ya que tiene un bozal legal por el que puede recaerle una multa de 50 mil pesos, manifestó que “decido hablar igual porque creo que pasaron todos los límites, me empujaron demasiado al abismo y estoy entre caerme al precipicio o hablar. Y voy a hablar”. “Empecé a escuchar la voz de mis hijos que me contaban la misma violencia que sufría yo, pero en carne propia. Yo en ese momento creía que era feliz”, dijo sobre el principio de su relación. Pero luego aclaró que la pareja con Claudio Contardi se volvió insostenible: “Comenzaron los descalificativos y muchas cosas de un misógino y un violento. Viví violencia física, amenaza de muerte y todas clases de abusos. El miedo me lo impuso siempre. Él entraba a mi casa y no podía respirar”. Consultada por la relación que mantiene el padre con sus hijos, afirmó que el más chico, Rocco, no tiene vínculo y lo llama por su nombre. Por el otro lado, sostuvo que el mayor, Mateo, no lo ve desde hace varios meses y que se quiere sacar el apellido: “Averiguó y a los 13 puede hacerlo”. Por último miró a la cámara para hablarle directamente al juez de la causa: “Y yo te estoy mirando a vos Hernán García Lázaro. No te tengo miedo, tampoco respeto. Algún juez digno se va a poner el traje de juez y va a escuchar los derechos que estás violentando de mis hijos. Mis hijos ya fueron escuchados y no quieren ver al padre, no quieren ir con un violento: le tienen terror. Y vos me estás amenazando que si no entrego a Rocco, en 24 hs. me vas a sacar la tenencia. ¿Le van a dar la tenencia a un violento? ¿A un persona que ni siquiera paga alimentos?, o sea le recontra importan sus hijos”. “Si el juez ve que un padre que no paga alimentos, que yo tengo que vivir en la miseria para mantener a mis hijos, que me tengo que ir de mi propia casa… que está todo demostrado esto… Un padre que fue facilitador en una causa penal, en donde pasaron cosas terribles… donde los dos menores fueron escuchados y no quieren ver a su padre, ¿le quiere entregar igualmente un menor a su papá?”, cerró.

Noticias relacionadas

Duro revés judicial para Julieta Prandi en la causa por la tenencia de sus hijos



Julieta Prandi retiró a sus hijos del colegio acompañada de un patrullero, tras denunciar a su ex marido



Prandi. Julieta Prandi visitó el programa Intratables, de América, y entrevistada por su conductor: Alejandro Fantino habló de la dura batalla judicial contra el padre de su hijo. “El tiempo que conviví con esa persona, que fueron 15 años, fue un calvario. Y ahora tengo tres más con la Justicia. Una vida”, afirmó. Sin decir su nombre en público, ya que tiene un bozal legal por el que puede recaerle una multa de 50 mil pesos, manifestó que “decido hablar igual porque creo que pasaron todos los límites, me empujaron demasiado al abismo y estoy entre caerme al precipicio o hablar. Y voy a hablar”. “Empecé a escuchar la voz de mis hijos que me contaban la misma violencia que sufría yo, pero en carne propia. Yo en ese momento creía que era feliz”, dijo sobre el principio de su relación. Pero luego aclaró que la pareja con Claudio Contardi se volvió insostenible: “Comenzaron los descalificativos y muchas cosas de un misógino y un violento. Viví violencia física, amenaza de muerte y todas clases de abusos. El miedo me lo impuso siempre. Él entraba a mi casa y no podía respirar”. Consultada por la relación que mantiene el padre con sus hijos, afirmó que el más chico, Rocco, no tiene vínculo y lo llama por su nombre. Por el otro lado, sostuvo que el mayor, Mateo, no lo ve desde hace varios meses y que se quiere sacar el apellido: “Averiguó y a los 13 puede hacerlo”. Por último miró a la cámara para hablarle directamente al juez de la causa: “Y yo te estoy mirando a vos Hernán García Lázaro. No te tengo miedo, tampoco respeto. Algún juez digno se va a poner el traje de juez y va a escuchar los derechos que estás violentando de mis hijos. Mis hijos ya fueron escuchados y no quieren ver al padre, no quieren ir con un violento: le tienen terror. Y vos me estás amenazando que si no entrego a Rocco, en 24 hs. me vas a sacar la tenencia. ¿Le van a dar la tenencia a un violento? ¿A un persona que ni siquiera paga alimentos?, o sea le recontra importan sus hijos”. “Si el juez ve que un padre que no paga alimentos, que yo tengo que vivir en la miseria para mantener a mis hijos, que me tengo que ir de mi propia casa… que está todo demostrado esto… Un padre que fue facilitador en una causa penal, en donde pasaron cosas terribles… donde los dos menores fueron escuchados y no quieren ver a su padre, ¿le quiere entregar igualmente un menor a su papá?”, cerró.

Noticias relacionadas

Duro revés judicial para Julieta Prandi en la causa por la tenencia de sus hijos



Julieta Prandi retiró a sus hijos del colegio acompañada de un patrullero, tras denunciar a su ex marido



Prandi. Julieta Prandi visitó el programa Intratables, de América, y entrevistada por su conductor: Alejandro Fantino habló de la dura batalla judicial contra el padre de su hijo. “El tiempo que conviví con esa persona, que fueron 15 años, fue un calvario. Y ahora tengo tres más con la Justicia. Una vida”, afirmó. Sin decir su nombre en público, ya que tiene un bozal legal por el que puede recaerle una multa de 50 mil pesos, manifestó que “decido hablar igual porque creo que pasaron todos los límites, me empujaron demasiado al abismo y estoy entre caerme al precipicio o hablar. Y voy a hablar”. “Empecé a escuchar la voz de mis hijos que me contaban la misma violencia que sufría yo, pero en carne propia. Yo en ese momento creía que era feliz”, dijo sobre el principio de su relación. Pero luego aclaró que la pareja con Claudio Contardi se volvió insostenible: “Comenzaron los descalificativos y muchas cosas de un misógino y un violento. Viví violencia física, amenaza de muerte y todas clases de abusos. El miedo me lo impuso siempre. Él entraba a mi casa y no podía respirar”. Consultada por la relación que mantiene el padre con sus hijos, afirmó que el más chico, Rocco, no tiene vínculo y lo llama por su nombre. Por el otro lado, sostuvo que el mayor, Mateo, no lo ve desde hace varios meses y que se quiere sacar el apellido: “Averiguó y a los 13 puede hacerlo”. Por último miró a la cámara para hablarle directamente al juez de la causa: “Y yo te estoy mirando a vos Hernán García Lázaro. No te tengo miedo, tampoco respeto. Algún juez digno se va a poner el traje de juez y va a escuchar los derechos que estás violentando de mis hijos. Mis hijos ya fueron escuchados y no quieren ver al padre, no quieren ir con un violento: le tienen terror. Y vos me estás amenazando que si no entrego a Rocco, en 24 hs. me vas a sacar la tenencia. ¿Le van a dar la tenencia a un violento? ¿A un persona que ni siquiera paga alimentos?, o sea le recontra importan sus hijos”. “Si el juez ve que un padre que no paga alimentos, que yo tengo que vivir en la miseria para mantener a mis hijos, que me tengo que ir de mi propia casa… que está todo demostrado esto… Un padre que fue facilitador en una causa penal, en donde pasaron cosas terribles… donde los dos menores fueron escuchados y no quieren ver a su padre, ¿le quiere entregar igualmente un menor a su papá?”, cerró.

Noticias relacionadas

Duro revés judicial para Julieta Prandi en la causa por la tenencia de sus hijos



Julieta Prandi retiró a sus hijos del colegio acompañada de un patrullero, tras denunciar a su ex marido



Prandi. Julieta Prandi visitó el programa Intratables, de América, y entrevistada por su conductor: Alejandro Fantino habló de la dura batalla judicial contra el padre de su hijo. “El tiempo que conviví con esa persona, que fueron 15 años, fue un calvario. Y ahora tengo tres más con la Justicia. Una vida”, afirmó. Sin decir su nombre en público, ya que tiene un bozal legal por el que puede recaerle una multa de 50 mil pesos, manifestó que “decido hablar igual porque creo que pasaron todos los límites, me empujaron demasiado al abismo y estoy entre caerme al precipicio o hablar. Y voy a hablar”. “Empecé a escuchar la voz de mis hijos que me contaban la misma violencia que sufría yo, pero en carne propia. Yo en ese momento creía que era feliz”, dijo sobre el principio de su relación. Pero luego aclaró que la pareja con Claudio Contardi se volvió insostenible: “Comenzaron los descalificativos y muchas cosas de un misógino y un violento. Viví violencia física, amenaza de muerte y todas clases de abusos. El miedo me lo impuso siempre. Él entraba a mi casa y no podía respirar”. Consultada por la relación que mantiene el padre con sus hijos, afirmó que el más chico, Rocco, no tiene vínculo y lo llama por su nombre. Por el otro lado, sostuvo que el mayor, Mateo, no lo ve desde hace varios meses y que se quiere sacar el apellido: “Averiguó y a los 13 puede hacerlo”. Por último miró a la cámara para hablarle directamente al juez de la causa: “Y yo te estoy mirando a vos Hernán García Lázaro. No te tengo miedo, tampoco respeto. Algún juez digno se va a poner el traje de juez y va a escuchar los derechos que estás violentando de mis hijos. Mis hijos ya fueron escuchados y no quieren ver al padre, no quieren ir con un violento: le tienen terror. Y vos me estás amenazando que si no entrego a Rocco, en 24 hs. me vas a sacar la tenencia. ¿Le van a dar la tenencia a un violento? ¿A un persona que ni siquiera paga alimentos?, o sea le recontra importan sus hijos”. “Si el juez ve que un padre que no paga alimentos, que yo tengo que vivir en la miseria para mantener a mis hijos, que me tengo que ir de mi propia casa… que está todo demostrado esto… Un padre que fue facilitador en una causa penal, en donde pasaron cosas terribles… donde los dos menores fueron escuchados y no quieren ver a su padre, ¿le quiere entregar igualmente un menor a su papá?”, cerró.

Noticias relacionadas

Duro revés judicial para Julieta Prandi en la causa por la tenencia de sus hijos



Julieta Prandi retiró a sus hijos del colegio acompañada de un patrullero, tras denunciar a su ex marido



Prandi. Julieta Prandi visitó el programa Intratables, de América, y entrevistada por su conductor: Alejandro Fantino habló de la dura batalla judicial contra el padre de su hijo. “El tiempo que conviví con esa persona, que fueron 15 años, fue un calvario. Y ahora tengo tres más con la Justicia. Una vida”, afirmó. Sin decir su nombre en público, ya que tiene un bozal legal por el que puede recaerle una multa de 50 mil pesos, manifestó que “decido hablar igual porque creo que pasaron todos los límites, me empujaron demasiado al abismo y estoy entre caerme al precipicio o hablar. Y voy a hablar”. “Empecé a escuchar la voz de mis hijos que me contaban la misma violencia que sufría yo, pero en carne propia. Yo en ese momento creía que era feliz”, dijo sobre el principio de su relación. Pero luego aclaró que la pareja con Claudio Contardi se volvió insostenible: “Comenzaron los descalificativos y muchas cosas de un misógino y un violento. Viví violencia física, amenaza de muerte y todas clases de abusos. El miedo me lo impuso siempre. Él entraba a mi casa y no podía respirar”. Consultada por la relación que mantiene el padre con sus hijos, afirmó que el más chico, Rocco, no tiene vínculo y lo llama por su nombre. Por el otro lado, sostuvo que el mayor, Mateo, no lo ve desde hace varios meses y que se quiere sacar el apellido: “Averiguó y a los 13 puede hacerlo”. Por último miró a la cámara para hablarle directamente al juez de la causa: “Y yo te estoy mirando a vos Hernán García Lázaro. No te tengo miedo, tampoco respeto. Algún juez digno se va a poner el traje de juez y va a escuchar los derechos que estás violentando de mis hijos. Mis hijos ya fueron escuchados y no quieren ver al padre, no quieren ir con un violento: le tienen terror. Y vos me estás amenazando que si no entrego a Rocco, en 24 hs. me vas a sacar la tenencia. ¿Le van a dar la tenencia a un violento? ¿A un persona que ni siquiera paga alimentos?, o sea le recontra importan sus hijos”. “Si el juez ve que un padre que no paga alimentos, que yo tengo que vivir en la miseria para mantener a mis hijos, que me tengo que ir de mi propia casa… que está todo demostrado esto… Un padre que fue facilitador en una causa penal, en donde pasaron cosas terribles… donde los dos menores fueron escuchados y no quieren ver a su padre, ¿le quiere entregar igualmente un menor a su papá?”, cerró.

Noticias relacionadas

Duro revés judicial para Julieta Prandi en la causa por la tenencia de sus hijos



Julieta Prandi retiró a sus hijos del colegio acompañada de un patrullero, tras denunciar a su ex marido