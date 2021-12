La UEFA Nations League sorteó los grupos de la edición 2022/23 y ya hay adrenalina asegurada: Alemania, Italia e Inglaterra conforman el tradicional ‘Grupo de la Muerte’.

El Grupo A está conformado por Francia, Dinamarca, Croacia y Austria. Se reeditará la final del Mundial de Rusia 2018 entre los galos y los croatas. ¿Más? La selección de Deschamps deberá defender el título que se definirá en el país.

El Grupo B tiene a España, Portugal, Suiza y República Checa. Habrá choque entre los países ibéricos.

En el Grupo C estarán Italia, Alemania, Inglaterra y Hungría. Se repetirá la final de la última EURO 2020, disputada este año en Wembley, que enfrentó a los campeones italianos con los ingleses.

Por último, el Grupo D lo conforman Bélgica, Holanda, Polonia y Gales. Cabe resaltar que solo los primeros de cada zona clasificarán al Final Four.

La final ya tiene fecha confirmada: el 18 de junio de 2023. El campeón tendrá boleto directo a la EURO 2024 en Alemania.

#NationsLeague Tirage complet des groupes! 😃

⚽️ Premiers matches le 2 juin.

ℹ️ En Ligue C et D les gagnants et perdants des barrages Kazakhstan-Moldavie (D1/C3) et Chypre-Estonie (D2/C2) pic.twitter.com/huk4x81Rfn

— Nations League 🇫🇷 (@EURO2024FRA) December 16, 2021