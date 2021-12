VIDEO: el ataque a balazos de dos sicarios a un abogado en Entre Ríos

Captura de video. La fiscal de Concepción del Uruguay Gabriela Seró solicitó en las últimas horas la detención para un sospechoso de ser uno de los sicarios que asesinó el pasado martes al abogado José Pedro Peluffo, en esa ciudad entrerriana. Según se informó, la fiscal cuenta con pruebas “sustanciales” para acreditarle la autoría del homicidio al sospechoso contra el que dictó la orden de detención. Entre los elementos probatorios están las imágenes de las cámaras de seguridad del estudio jurídico del abogado asesinado, frente al cual ocurrió el hecho, y de zonas aledañas. Este viernes, la fiscal ordenó varios allanamientos en diferentes puntos de la provincia de los cuales se procedió al secuestro de celulares, prendas de vestir, un vehículo y hasta la identificación de tres personas. El auto secuestrado es un Fiat Siena de color gris que habría sido visto por testigos y captado por las cámaras de la zona, y sería el que los sicarios utilizaron para llegar al lugar del crimen. El hecho ocurrió el pasado martes pasadas las 19, frente al estudio jurídico de Peluffo. Dos personas lo atacaron a balazos y en el lugar se secuestraron vainas servidas de armas calibres 9 mm y 11,25 (45). Una cámara de seguridad del lugar en el que balearon al abogado logró registrar el momento del ataque. Tras ser baleado, el letrado fue trasladado al Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, donde falleció el miércoles. Your browser does not support the video element. Este fue el segundo ataque sufrido por el letrado, ya que en septiembre de 2019 desconocidos balearon el frente de su estudio, justo cuando Peluffo atendía a una clienta, cuya hija resultó herida en el momento en el que se encontraba con un bebé en brazos. Esa mujer estaba representada por el abogado en el crimen de Pascual Viollaz, cuyo juicio se realizó la semana pasada en la ciudad de Colón –Peluffo defendía a cuatro de los imputados- y en el cual se aguarda la audiencia de cesura para solicitar los tiempos de condena por parte de la Fiscalía y de las Defensas.

Noticias relacionadas

Sigue la violencia en Rosario: sicarios atacaron a tiros una parrilla y un carrito, hay tres heridos



Contrató a dos sicarios para asesinar a un hombre en Venezuela y fue detenido en Morón



Captura de video. La fiscal de Concepción del Uruguay Gabriela Seró solicitó en las últimas horas la detención para un sospechoso de ser uno de los sicarios que asesinó el pasado martes al abogado José Pedro Peluffo, en esa ciudad entrerriana. Según se informó, la fiscal cuenta con pruebas “sustanciales” para acreditarle la autoría del homicidio al sospechoso contra el que dictó la orden de detención. Entre los elementos probatorios están las imágenes de las cámaras de seguridad del estudio jurídico del abogado asesinado, frente al cual ocurrió el hecho, y de zonas aledañas. Este viernes, la fiscal ordenó varios allanamientos en diferentes puntos de la provincia de los cuales se procedió al secuestro de celulares, prendas de vestir, un vehículo y hasta la identificación de tres personas. El auto secuestrado es un Fiat Siena de color gris que habría sido visto por testigos y captado por las cámaras de la zona, y sería el que los sicarios utilizaron para llegar al lugar del crimen. El hecho ocurrió el pasado martes pasadas las 19, frente al estudio jurídico de Peluffo. Dos personas lo atacaron a balazos y en el lugar se secuestraron vainas servidas de armas calibres 9 mm y 11,25 (45). Una cámara de seguridad del lugar en el que balearon al abogado logró registrar el momento del ataque. Tras ser baleado, el letrado fue trasladado al Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, donde falleció el miércoles. Your browser does not support the video element. Este fue el segundo ataque sufrido por el letrado, ya que en septiembre de 2019 desconocidos balearon el frente de su estudio, justo cuando Peluffo atendía a una clienta, cuya hija resultó herida en el momento en el que se encontraba con un bebé en brazos. Esa mujer estaba representada por el abogado en el crimen de Pascual Viollaz, cuyo juicio se realizó la semana pasada en la ciudad de Colón –Peluffo defendía a cuatro de los imputados- y en el cual se aguarda la audiencia de cesura para solicitar los tiempos de condena por parte de la Fiscalía y de las Defensas.

Noticias relacionadas

Sigue la violencia en Rosario: sicarios atacaron a tiros una parrilla y un carrito, hay tres heridos



Contrató a dos sicarios para asesinar a un hombre en Venezuela y fue detenido en Morón



Captura de video. La fiscal de Concepción del Uruguay Gabriela Seró solicitó en las últimas horas la detención para un sospechoso de ser uno de los sicarios que asesinó el pasado martes al abogado José Pedro Peluffo, en esa ciudad entrerriana. Según se informó, la fiscal cuenta con pruebas “sustanciales” para acreditarle la autoría del homicidio al sospechoso contra el que dictó la orden de detención. Entre los elementos probatorios están las imágenes de las cámaras de seguridad del estudio jurídico del abogado asesinado, frente al cual ocurrió el hecho, y de zonas aledañas. Este viernes, la fiscal ordenó varios allanamientos en diferentes puntos de la provincia de los cuales se procedió al secuestro de celulares, prendas de vestir, un vehículo y hasta la identificación de tres personas. El auto secuestrado es un Fiat Siena de color gris que habría sido visto por testigos y captado por las cámaras de la zona, y sería el que los sicarios utilizaron para llegar al lugar del crimen. El hecho ocurrió el pasado martes pasadas las 19, frente al estudio jurídico de Peluffo. Dos personas lo atacaron a balazos y en el lugar se secuestraron vainas servidas de armas calibres 9 mm y 11,25 (45). Una cámara de seguridad del lugar en el que balearon al abogado logró registrar el momento del ataque. Tras ser baleado, el letrado fue trasladado al Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, donde falleció el miércoles. Your browser does not support the video element. Este fue el segundo ataque sufrido por el letrado, ya que en septiembre de 2019 desconocidos balearon el frente de su estudio, justo cuando Peluffo atendía a una clienta, cuya hija resultó herida en el momento en el que se encontraba con un bebé en brazos. Esa mujer estaba representada por el abogado en el crimen de Pascual Viollaz, cuyo juicio se realizó la semana pasada en la ciudad de Colón –Peluffo defendía a cuatro de los imputados- y en el cual se aguarda la audiencia de cesura para solicitar los tiempos de condena por parte de la Fiscalía y de las Defensas.

Noticias relacionadas

Sigue la violencia en Rosario: sicarios atacaron a tiros una parrilla y un carrito, hay tres heridos



Contrató a dos sicarios para asesinar a un hombre en Venezuela y fue detenido en Morón



Captura de video. La fiscal de Concepción del Uruguay Gabriela Seró solicitó en las últimas horas la detención para un sospechoso de ser uno de los sicarios que asesinó el pasado martes al abogado José Pedro Peluffo, en esa ciudad entrerriana. Según se informó, la fiscal cuenta con pruebas “sustanciales” para acreditarle la autoría del homicidio al sospechoso contra el que dictó la orden de detención. Entre los elementos probatorios están las imágenes de las cámaras de seguridad del estudio jurídico del abogado asesinado, frente al cual ocurrió el hecho, y de zonas aledañas. Este viernes, la fiscal ordenó varios allanamientos en diferentes puntos de la provincia de los cuales se procedió al secuestro de celulares, prendas de vestir, un vehículo y hasta la identificación de tres personas. El auto secuestrado es un Fiat Siena de color gris que habría sido visto por testigos y captado por las cámaras de la zona, y sería el que los sicarios utilizaron para llegar al lugar del crimen. El hecho ocurrió el pasado martes pasadas las 19, frente al estudio jurídico de Peluffo. Dos personas lo atacaron a balazos y en el lugar se secuestraron vainas servidas de armas calibres 9 mm y 11,25 (45). Una cámara de seguridad del lugar en el que balearon al abogado logró registrar el momento del ataque. Tras ser baleado, el letrado fue trasladado al Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, donde falleció el miércoles. Your browser does not support the video element. Este fue el segundo ataque sufrido por el letrado, ya que en septiembre de 2019 desconocidos balearon el frente de su estudio, justo cuando Peluffo atendía a una clienta, cuya hija resultó herida en el momento en el que se encontraba con un bebé en brazos. Esa mujer estaba representada por el abogado en el crimen de Pascual Viollaz, cuyo juicio se realizó la semana pasada en la ciudad de Colón –Peluffo defendía a cuatro de los imputados- y en el cual se aguarda la audiencia de cesura para solicitar los tiempos de condena por parte de la Fiscalía y de las Defensas.

Noticias relacionadas

Sigue la violencia en Rosario: sicarios atacaron a tiros una parrilla y un carrito, hay tres heridos



Contrató a dos sicarios para asesinar a un hombre en Venezuela y fue detenido en Morón



Captura de video. La fiscal de Concepción del Uruguay Gabriela Seró solicitó en las últimas horas la detención para un sospechoso de ser uno de los sicarios que asesinó el pasado martes al abogado José Pedro Peluffo, en esa ciudad entrerriana. Según se informó, la fiscal cuenta con pruebas “sustanciales” para acreditarle la autoría del homicidio al sospechoso contra el que dictó la orden de detención. Entre los elementos probatorios están las imágenes de las cámaras de seguridad del estudio jurídico del abogado asesinado, frente al cual ocurrió el hecho, y de zonas aledañas. Este viernes, la fiscal ordenó varios allanamientos en diferentes puntos de la provincia de los cuales se procedió al secuestro de celulares, prendas de vestir, un vehículo y hasta la identificación de tres personas. El auto secuestrado es un Fiat Siena de color gris que habría sido visto por testigos y captado por las cámaras de la zona, y sería el que los sicarios utilizaron para llegar al lugar del crimen. El hecho ocurrió el pasado martes pasadas las 19, frente al estudio jurídico de Peluffo. Dos personas lo atacaron a balazos y en el lugar se secuestraron vainas servidas de armas calibres 9 mm y 11,25 (45). Una cámara de seguridad del lugar en el que balearon al abogado logró registrar el momento del ataque. Tras ser baleado, el letrado fue trasladado al Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, donde falleció el miércoles. Your browser does not support the video element. Este fue el segundo ataque sufrido por el letrado, ya que en septiembre de 2019 desconocidos balearon el frente de su estudio, justo cuando Peluffo atendía a una clienta, cuya hija resultó herida en el momento en el que se encontraba con un bebé en brazos. Esa mujer estaba representada por el abogado en el crimen de Pascual Viollaz, cuyo juicio se realizó la semana pasada en la ciudad de Colón –Peluffo defendía a cuatro de los imputados- y en el cual se aguarda la audiencia de cesura para solicitar los tiempos de condena por parte de la Fiscalía y de las Defensas.

Noticias relacionadas

Sigue la violencia en Rosario: sicarios atacaron a tiros una parrilla y un carrito, hay tres heridos



Contrató a dos sicarios para asesinar a un hombre en Venezuela y fue detenido en Morón



Captura de video. La fiscal de Concepción del Uruguay Gabriela Seró solicitó en las últimas horas la detención para un sospechoso de ser uno de los sicarios que asesinó el pasado martes al abogado José Pedro Peluffo, en esa ciudad entrerriana. Según se informó, la fiscal cuenta con pruebas “sustanciales” para acreditarle la autoría del homicidio al sospechoso contra el que dictó la orden de detención. Entre los elementos probatorios están las imágenes de las cámaras de seguridad del estudio jurídico del abogado asesinado, frente al cual ocurrió el hecho, y de zonas aledañas. Este viernes, la fiscal ordenó varios allanamientos en diferentes puntos de la provincia de los cuales se procedió al secuestro de celulares, prendas de vestir, un vehículo y hasta la identificación de tres personas. El auto secuestrado es un Fiat Siena de color gris que habría sido visto por testigos y captado por las cámaras de la zona, y sería el que los sicarios utilizaron para llegar al lugar del crimen. El hecho ocurrió el pasado martes pasadas las 19, frente al estudio jurídico de Peluffo. Dos personas lo atacaron a balazos y en el lugar se secuestraron vainas servidas de armas calibres 9 mm y 11,25 (45). Una cámara de seguridad del lugar en el que balearon al abogado logró registrar el momento del ataque. Tras ser baleado, el letrado fue trasladado al Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, donde falleció el miércoles. Your browser does not support the video element. Este fue el segundo ataque sufrido por el letrado, ya que en septiembre de 2019 desconocidos balearon el frente de su estudio, justo cuando Peluffo atendía a una clienta, cuya hija resultó herida en el momento en el que se encontraba con un bebé en brazos. Esa mujer estaba representada por el abogado en el crimen de Pascual Viollaz, cuyo juicio se realizó la semana pasada en la ciudad de Colón –Peluffo defendía a cuatro de los imputados- y en el cual se aguarda la audiencia de cesura para solicitar los tiempos de condena por parte de la Fiscalía y de las Defensas.

Noticias relacionadas

Sigue la violencia en Rosario: sicarios atacaron a tiros una parrilla y un carrito, hay tres heridos



Contrató a dos sicarios para asesinar a un hombre en Venezuela y fue detenido en Morón



Captura de video. La fiscal de Concepción del Uruguay Gabriela Seró solicitó en las últimas horas la detención para un sospechoso de ser uno de los sicarios que asesinó el pasado martes al abogado José Pedro Peluffo, en esa ciudad entrerriana. Según se informó, la fiscal cuenta con pruebas “sustanciales” para acreditarle la autoría del homicidio al sospechoso contra el que dictó la orden de detención. Entre los elementos probatorios están las imágenes de las cámaras de seguridad del estudio jurídico del abogado asesinado, frente al cual ocurrió el hecho, y de zonas aledañas. Este viernes, la fiscal ordenó varios allanamientos en diferentes puntos de la provincia de los cuales se procedió al secuestro de celulares, prendas de vestir, un vehículo y hasta la identificación de tres personas. El auto secuestrado es un Fiat Siena de color gris que habría sido visto por testigos y captado por las cámaras de la zona, y sería el que los sicarios utilizaron para llegar al lugar del crimen. El hecho ocurrió el pasado martes pasadas las 19, frente al estudio jurídico de Peluffo. Dos personas lo atacaron a balazos y en el lugar se secuestraron vainas servidas de armas calibres 9 mm y 11,25 (45). Una cámara de seguridad del lugar en el que balearon al abogado logró registrar el momento del ataque. Tras ser baleado, el letrado fue trasladado al Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, donde falleció el miércoles. Your browser does not support the video element. Este fue el segundo ataque sufrido por el letrado, ya que en septiembre de 2019 desconocidos balearon el frente de su estudio, justo cuando Peluffo atendía a una clienta, cuya hija resultó herida en el momento en el que se encontraba con un bebé en brazos. Esa mujer estaba representada por el abogado en el crimen de Pascual Viollaz, cuyo juicio se realizó la semana pasada en la ciudad de Colón –Peluffo defendía a cuatro de los imputados- y en el cual se aguarda la audiencia de cesura para solicitar los tiempos de condena por parte de la Fiscalía y de las Defensas.

Noticias relacionadas

Sigue la violencia en Rosario: sicarios atacaron a tiros una parrilla y un carrito, hay tres heridos



Contrató a dos sicarios para asesinar a un hombre en Venezuela y fue detenido en Morón



Captura de video. La fiscal de Concepción del Uruguay Gabriela Seró solicitó en las últimas horas la detención para un sospechoso de ser uno de los sicarios que asesinó el pasado martes al abogado José Pedro Peluffo, en esa ciudad entrerriana. Según se informó, la fiscal cuenta con pruebas “sustanciales” para acreditarle la autoría del homicidio al sospechoso contra el que dictó la orden de detención. Entre los elementos probatorios están las imágenes de las cámaras de seguridad del estudio jurídico del abogado asesinado, frente al cual ocurrió el hecho, y de zonas aledañas. Este viernes, la fiscal ordenó varios allanamientos en diferentes puntos de la provincia de los cuales se procedió al secuestro de celulares, prendas de vestir, un vehículo y hasta la identificación de tres personas. El auto secuestrado es un Fiat Siena de color gris que habría sido visto por testigos y captado por las cámaras de la zona, y sería el que los sicarios utilizaron para llegar al lugar del crimen. El hecho ocurrió el pasado martes pasadas las 19, frente al estudio jurídico de Peluffo. Dos personas lo atacaron a balazos y en el lugar se secuestraron vainas servidas de armas calibres 9 mm y 11,25 (45). Una cámara de seguridad del lugar en el que balearon al abogado logró registrar el momento del ataque. Tras ser baleado, el letrado fue trasladado al Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, donde falleció el miércoles. Your browser does not support the video element. Este fue el segundo ataque sufrido por el letrado, ya que en septiembre de 2019 desconocidos balearon el frente de su estudio, justo cuando Peluffo atendía a una clienta, cuya hija resultó herida en el momento en el que se encontraba con un bebé en brazos. Esa mujer estaba representada por el abogado en el crimen de Pascual Viollaz, cuyo juicio se realizó la semana pasada en la ciudad de Colón –Peluffo defendía a cuatro de los imputados- y en el cual se aguarda la audiencia de cesura para solicitar los tiempos de condena por parte de la Fiscalía y de las Defensas.

Noticias relacionadas

Sigue la violencia en Rosario: sicarios atacaron a tiros una parrilla y un carrito, hay tres heridos



Contrató a dos sicarios para asesinar a un hombre en Venezuela y fue detenido en Morón



Captura de video. La fiscal de Concepción del Uruguay Gabriela Seró solicitó en las últimas horas la detención para un sospechoso de ser uno de los sicarios que asesinó el pasado martes al abogado José Pedro Peluffo, en esa ciudad entrerriana. Según se informó, la fiscal cuenta con pruebas “sustanciales” para acreditarle la autoría del homicidio al sospechoso contra el que dictó la orden de detención. Entre los elementos probatorios están las imágenes de las cámaras de seguridad del estudio jurídico del abogado asesinado, frente al cual ocurrió el hecho, y de zonas aledañas. Este viernes, la fiscal ordenó varios allanamientos en diferentes puntos de la provincia de los cuales se procedió al secuestro de celulares, prendas de vestir, un vehículo y hasta la identificación de tres personas. El auto secuestrado es un Fiat Siena de color gris que habría sido visto por testigos y captado por las cámaras de la zona, y sería el que los sicarios utilizaron para llegar al lugar del crimen. El hecho ocurrió el pasado martes pasadas las 19, frente al estudio jurídico de Peluffo. Dos personas lo atacaron a balazos y en el lugar se secuestraron vainas servidas de armas calibres 9 mm y 11,25 (45). Una cámara de seguridad del lugar en el que balearon al abogado logró registrar el momento del ataque. Tras ser baleado, el letrado fue trasladado al Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, donde falleció el miércoles. Your browser does not support the video element. Este fue el segundo ataque sufrido por el letrado, ya que en septiembre de 2019 desconocidos balearon el frente de su estudio, justo cuando Peluffo atendía a una clienta, cuya hija resultó herida en el momento en el que se encontraba con un bebé en brazos. Esa mujer estaba representada por el abogado en el crimen de Pascual Viollaz, cuyo juicio se realizó la semana pasada en la ciudad de Colón –Peluffo defendía a cuatro de los imputados- y en el cual se aguarda la audiencia de cesura para solicitar los tiempos de condena por parte de la Fiscalía y de las Defensas.

Noticias relacionadas

Sigue la violencia en Rosario: sicarios atacaron a tiros una parrilla y un carrito, hay tres heridos



Contrató a dos sicarios para asesinar a un hombre en Venezuela y fue detenido en Morón



Captura de video. La fiscal de Concepción del Uruguay Gabriela Seró solicitó en las últimas horas la detención para un sospechoso de ser uno de los sicarios que asesinó el pasado martes al abogado José Pedro Peluffo, en esa ciudad entrerriana. Según se informó, la fiscal cuenta con pruebas “sustanciales” para acreditarle la autoría del homicidio al sospechoso contra el que dictó la orden de detención. Entre los elementos probatorios están las imágenes de las cámaras de seguridad del estudio jurídico del abogado asesinado, frente al cual ocurrió el hecho, y de zonas aledañas. Este viernes, la fiscal ordenó varios allanamientos en diferentes puntos de la provincia de los cuales se procedió al secuestro de celulares, prendas de vestir, un vehículo y hasta la identificación de tres personas. El auto secuestrado es un Fiat Siena de color gris que habría sido visto por testigos y captado por las cámaras de la zona, y sería el que los sicarios utilizaron para llegar al lugar del crimen. El hecho ocurrió el pasado martes pasadas las 19, frente al estudio jurídico de Peluffo. Dos personas lo atacaron a balazos y en el lugar se secuestraron vainas servidas de armas calibres 9 mm y 11,25 (45). Una cámara de seguridad del lugar en el que balearon al abogado logró registrar el momento del ataque. Tras ser baleado, el letrado fue trasladado al Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, donde falleció el miércoles. Your browser does not support the video element. Este fue el segundo ataque sufrido por el letrado, ya que en septiembre de 2019 desconocidos balearon el frente de su estudio, justo cuando Peluffo atendía a una clienta, cuya hija resultó herida en el momento en el que se encontraba con un bebé en brazos. Esa mujer estaba representada por el abogado en el crimen de Pascual Viollaz, cuyo juicio se realizó la semana pasada en la ciudad de Colón –Peluffo defendía a cuatro de los imputados- y en el cual se aguarda la audiencia de cesura para solicitar los tiempos de condena por parte de la Fiscalía y de las Defensas.

Noticias relacionadas

Sigue la violencia en Rosario: sicarios atacaron a tiros una parrilla y un carrito, hay tres heridos



Contrató a dos sicarios para asesinar a un hombre en Venezuela y fue detenido en Morón



Captura de video. La fiscal de Concepción del Uruguay Gabriela Seró solicitó en las últimas horas la detención para un sospechoso de ser uno de los sicarios que asesinó el pasado martes al abogado José Pedro Peluffo, en esa ciudad entrerriana. Según se informó, la fiscal cuenta con pruebas “sustanciales” para acreditarle la autoría del homicidio al sospechoso contra el que dictó la orden de detención. Entre los elementos probatorios están las imágenes de las cámaras de seguridad del estudio jurídico del abogado asesinado, frente al cual ocurrió el hecho, y de zonas aledañas. Este viernes, la fiscal ordenó varios allanamientos en diferentes puntos de la provincia de los cuales se procedió al secuestro de celulares, prendas de vestir, un vehículo y hasta la identificación de tres personas. El auto secuestrado es un Fiat Siena de color gris que habría sido visto por testigos y captado por las cámaras de la zona, y sería el que los sicarios utilizaron para llegar al lugar del crimen. El hecho ocurrió el pasado martes pasadas las 19, frente al estudio jurídico de Peluffo. Dos personas lo atacaron a balazos y en el lugar se secuestraron vainas servidas de armas calibres 9 mm y 11,25 (45). Una cámara de seguridad del lugar en el que balearon al abogado logró registrar el momento del ataque. Tras ser baleado, el letrado fue trasladado al Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, donde falleció el miércoles. Your browser does not support the video element. Este fue el segundo ataque sufrido por el letrado, ya que en septiembre de 2019 desconocidos balearon el frente de su estudio, justo cuando Peluffo atendía a una clienta, cuya hija resultó herida en el momento en el que se encontraba con un bebé en brazos. Esa mujer estaba representada por el abogado en el crimen de Pascual Viollaz, cuyo juicio se realizó la semana pasada en la ciudad de Colón –Peluffo defendía a cuatro de los imputados- y en el cual se aguarda la audiencia de cesura para solicitar los tiempos de condena por parte de la Fiscalía y de las Defensas.

Noticias relacionadas

Sigue la violencia en Rosario: sicarios atacaron a tiros una parrilla y un carrito, hay tres heridos



Contrató a dos sicarios para asesinar a un hombre en Venezuela y fue detenido en Morón



Captura de video. La fiscal de Concepción del Uruguay Gabriela Seró solicitó en las últimas horas la detención para un sospechoso de ser uno de los sicarios que asesinó el pasado martes al abogado José Pedro Peluffo, en esa ciudad entrerriana. Según se informó, la fiscal cuenta con pruebas “sustanciales” para acreditarle la autoría del homicidio al sospechoso contra el que dictó la orden de detención. Entre los elementos probatorios están las imágenes de las cámaras de seguridad del estudio jurídico del abogado asesinado, frente al cual ocurrió el hecho, y de zonas aledañas. Este viernes, la fiscal ordenó varios allanamientos en diferentes puntos de la provincia de los cuales se procedió al secuestro de celulares, prendas de vestir, un vehículo y hasta la identificación de tres personas. El auto secuestrado es un Fiat Siena de color gris que habría sido visto por testigos y captado por las cámaras de la zona, y sería el que los sicarios utilizaron para llegar al lugar del crimen. El hecho ocurrió el pasado martes pasadas las 19, frente al estudio jurídico de Peluffo. Dos personas lo atacaron a balazos y en el lugar se secuestraron vainas servidas de armas calibres 9 mm y 11,25 (45). Una cámara de seguridad del lugar en el que balearon al abogado logró registrar el momento del ataque. Tras ser baleado, el letrado fue trasladado al Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, donde falleció el miércoles. Your browser does not support the video element. Este fue el segundo ataque sufrido por el letrado, ya que en septiembre de 2019 desconocidos balearon el frente de su estudio, justo cuando Peluffo atendía a una clienta, cuya hija resultó herida en el momento en el que se encontraba con un bebé en brazos. Esa mujer estaba representada por el abogado en el crimen de Pascual Viollaz, cuyo juicio se realizó la semana pasada en la ciudad de Colón –Peluffo defendía a cuatro de los imputados- y en el cual se aguarda la audiencia de cesura para solicitar los tiempos de condena por parte de la Fiscalía y de las Defensas.

Noticias relacionadas

Sigue la violencia en Rosario: sicarios atacaron a tiros una parrilla y un carrito, hay tres heridos



Contrató a dos sicarios para asesinar a un hombre en Venezuela y fue detenido en Morón



Captura de video. La fiscal de Concepción del Uruguay Gabriela Seró solicitó en las últimas horas la detención para un sospechoso de ser uno de los sicarios que asesinó el pasado martes al abogado José Pedro Peluffo, en esa ciudad entrerriana. Según se informó, la fiscal cuenta con pruebas “sustanciales” para acreditarle la autoría del homicidio al sospechoso contra el que dictó la orden de detención. Entre los elementos probatorios están las imágenes de las cámaras de seguridad del estudio jurídico del abogado asesinado, frente al cual ocurrió el hecho, y de zonas aledañas. Este viernes, la fiscal ordenó varios allanamientos en diferentes puntos de la provincia de los cuales se procedió al secuestro de celulares, prendas de vestir, un vehículo y hasta la identificación de tres personas. El auto secuestrado es un Fiat Siena de color gris que habría sido visto por testigos y captado por las cámaras de la zona, y sería el que los sicarios utilizaron para llegar al lugar del crimen. El hecho ocurrió el pasado martes pasadas las 19, frente al estudio jurídico de Peluffo. Dos personas lo atacaron a balazos y en el lugar se secuestraron vainas servidas de armas calibres 9 mm y 11,25 (45). Una cámara de seguridad del lugar en el que balearon al abogado logró registrar el momento del ataque. Tras ser baleado, el letrado fue trasladado al Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, donde falleció el miércoles. Your browser does not support the video element. Este fue el segundo ataque sufrido por el letrado, ya que en septiembre de 2019 desconocidos balearon el frente de su estudio, justo cuando Peluffo atendía a una clienta, cuya hija resultó herida en el momento en el que se encontraba con un bebé en brazos. Esa mujer estaba representada por el abogado en el crimen de Pascual Viollaz, cuyo juicio se realizó la semana pasada en la ciudad de Colón –Peluffo defendía a cuatro de los imputados- y en el cual se aguarda la audiencia de cesura para solicitar los tiempos de condena por parte de la Fiscalía y de las Defensas.

Noticias relacionadas

Sigue la violencia en Rosario: sicarios atacaron a tiros una parrilla y un carrito, hay tres heridos



Contrató a dos sicarios para asesinar a un hombre en Venezuela y fue detenido en Morón



Captura de video. La fiscal de Concepción del Uruguay Gabriela Seró solicitó en las últimas horas la detención para un sospechoso de ser uno de los sicarios que asesinó el pasado martes al abogado José Pedro Peluffo, en esa ciudad entrerriana. Según se informó, la fiscal cuenta con pruebas “sustanciales” para acreditarle la autoría del homicidio al sospechoso contra el que dictó la orden de detención. Entre los elementos probatorios están las imágenes de las cámaras de seguridad del estudio jurídico del abogado asesinado, frente al cual ocurrió el hecho, y de zonas aledañas. Este viernes, la fiscal ordenó varios allanamientos en diferentes puntos de la provincia de los cuales se procedió al secuestro de celulares, prendas de vestir, un vehículo y hasta la identificación de tres personas. El auto secuestrado es un Fiat Siena de color gris que habría sido visto por testigos y captado por las cámaras de la zona, y sería el que los sicarios utilizaron para llegar al lugar del crimen. El hecho ocurrió el pasado martes pasadas las 19, frente al estudio jurídico de Peluffo. Dos personas lo atacaron a balazos y en el lugar se secuestraron vainas servidas de armas calibres 9 mm y 11,25 (45). Una cámara de seguridad del lugar en el que balearon al abogado logró registrar el momento del ataque. Tras ser baleado, el letrado fue trasladado al Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, donde falleció el miércoles. Your browser does not support the video element. Este fue el segundo ataque sufrido por el letrado, ya que en septiembre de 2019 desconocidos balearon el frente de su estudio, justo cuando Peluffo atendía a una clienta, cuya hija resultó herida en el momento en el que se encontraba con un bebé en brazos. Esa mujer estaba representada por el abogado en el crimen de Pascual Viollaz, cuyo juicio se realizó la semana pasada en la ciudad de Colón –Peluffo defendía a cuatro de los imputados- y en el cual se aguarda la audiencia de cesura para solicitar los tiempos de condena por parte de la Fiscalía y de las Defensas.

Noticias relacionadas

Sigue la violencia en Rosario: sicarios atacaron a tiros una parrilla y un carrito, hay tres heridos



Contrató a dos sicarios para asesinar a un hombre en Venezuela y fue detenido en Morón



Captura de video. La fiscal de Concepción del Uruguay Gabriela Seró solicitó en las últimas horas la detención para un sospechoso de ser uno de los sicarios que asesinó el pasado martes al abogado José Pedro Peluffo, en esa ciudad entrerriana. Según se informó, la fiscal cuenta con pruebas “sustanciales” para acreditarle la autoría del homicidio al sospechoso contra el que dictó la orden de detención. Entre los elementos probatorios están las imágenes de las cámaras de seguridad del estudio jurídico del abogado asesinado, frente al cual ocurrió el hecho, y de zonas aledañas. Este viernes, la fiscal ordenó varios allanamientos en diferentes puntos de la provincia de los cuales se procedió al secuestro de celulares, prendas de vestir, un vehículo y hasta la identificación de tres personas. El auto secuestrado es un Fiat Siena de color gris que habría sido visto por testigos y captado por las cámaras de la zona, y sería el que los sicarios utilizaron para llegar al lugar del crimen. El hecho ocurrió el pasado martes pasadas las 19, frente al estudio jurídico de Peluffo. Dos personas lo atacaron a balazos y en el lugar se secuestraron vainas servidas de armas calibres 9 mm y 11,25 (45). Una cámara de seguridad del lugar en el que balearon al abogado logró registrar el momento del ataque. Tras ser baleado, el letrado fue trasladado al Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, donde falleció el miércoles. Your browser does not support the video element. Este fue el segundo ataque sufrido por el letrado, ya que en septiembre de 2019 desconocidos balearon el frente de su estudio, justo cuando Peluffo atendía a una clienta, cuya hija resultó herida en el momento en el que se encontraba con un bebé en brazos. Esa mujer estaba representada por el abogado en el crimen de Pascual Viollaz, cuyo juicio se realizó la semana pasada en la ciudad de Colón –Peluffo defendía a cuatro de los imputados- y en el cual se aguarda la audiencia de cesura para solicitar los tiempos de condena por parte de la Fiscalía y de las Defensas.

Noticias relacionadas

Sigue la violencia en Rosario: sicarios atacaron a tiros una parrilla y un carrito, hay tres heridos



Contrató a dos sicarios para asesinar a un hombre en Venezuela y fue detenido en Morón



Captura de video. La fiscal de Concepción del Uruguay Gabriela Seró solicitó en las últimas horas la detención para un sospechoso de ser uno de los sicarios que asesinó el pasado martes al abogado José Pedro Peluffo, en esa ciudad entrerriana. Según se informó, la fiscal cuenta con pruebas “sustanciales” para acreditarle la autoría del homicidio al sospechoso contra el que dictó la orden de detención. Entre los elementos probatorios están las imágenes de las cámaras de seguridad del estudio jurídico del abogado asesinado, frente al cual ocurrió el hecho, y de zonas aledañas. Este viernes, la fiscal ordenó varios allanamientos en diferentes puntos de la provincia de los cuales se procedió al secuestro de celulares, prendas de vestir, un vehículo y hasta la identificación de tres personas. El auto secuestrado es un Fiat Siena de color gris que habría sido visto por testigos y captado por las cámaras de la zona, y sería el que los sicarios utilizaron para llegar al lugar del crimen. El hecho ocurrió el pasado martes pasadas las 19, frente al estudio jurídico de Peluffo. Dos personas lo atacaron a balazos y en el lugar se secuestraron vainas servidas de armas calibres 9 mm y 11,25 (45). Una cámara de seguridad del lugar en el que balearon al abogado logró registrar el momento del ataque. Tras ser baleado, el letrado fue trasladado al Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, donde falleció el miércoles. Your browser does not support the video element. Este fue el segundo ataque sufrido por el letrado, ya que en septiembre de 2019 desconocidos balearon el frente de su estudio, justo cuando Peluffo atendía a una clienta, cuya hija resultó herida en el momento en el que se encontraba con un bebé en brazos. Esa mujer estaba representada por el abogado en el crimen de Pascual Viollaz, cuyo juicio se realizó la semana pasada en la ciudad de Colón –Peluffo defendía a cuatro de los imputados- y en el cual se aguarda la audiencia de cesura para solicitar los tiempos de condena por parte de la Fiscalía y de las Defensas.

Noticias relacionadas

Sigue la violencia en Rosario: sicarios atacaron a tiros una parrilla y un carrito, hay tres heridos



Contrató a dos sicarios para asesinar a un hombre en Venezuela y fue detenido en Morón



Captura de video. La fiscal de Concepción del Uruguay Gabriela Seró solicitó en las últimas horas la detención para un sospechoso de ser uno de los sicarios que asesinó el pasado martes al abogado José Pedro Peluffo, en esa ciudad entrerriana. Según se informó, la fiscal cuenta con pruebas “sustanciales” para acreditarle la autoría del homicidio al sospechoso contra el que dictó la orden de detención. Entre los elementos probatorios están las imágenes de las cámaras de seguridad del estudio jurídico del abogado asesinado, frente al cual ocurrió el hecho, y de zonas aledañas. Este viernes, la fiscal ordenó varios allanamientos en diferentes puntos de la provincia de los cuales se procedió al secuestro de celulares, prendas de vestir, un vehículo y hasta la identificación de tres personas. El auto secuestrado es un Fiat Siena de color gris que habría sido visto por testigos y captado por las cámaras de la zona, y sería el que los sicarios utilizaron para llegar al lugar del crimen. El hecho ocurrió el pasado martes pasadas las 19, frente al estudio jurídico de Peluffo. Dos personas lo atacaron a balazos y en el lugar se secuestraron vainas servidas de armas calibres 9 mm y 11,25 (45). Una cámara de seguridad del lugar en el que balearon al abogado logró registrar el momento del ataque. Tras ser baleado, el letrado fue trasladado al Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, donde falleció el miércoles. Your browser does not support the video element. Este fue el segundo ataque sufrido por el letrado, ya que en septiembre de 2019 desconocidos balearon el frente de su estudio, justo cuando Peluffo atendía a una clienta, cuya hija resultó herida en el momento en el que se encontraba con un bebé en brazos. Esa mujer estaba representada por el abogado en el crimen de Pascual Viollaz, cuyo juicio se realizó la semana pasada en la ciudad de Colón –Peluffo defendía a cuatro de los imputados- y en el cual se aguarda la audiencia de cesura para solicitar los tiempos de condena por parte de la Fiscalía y de las Defensas.

Noticias relacionadas

Sigue la violencia en Rosario: sicarios atacaron a tiros una parrilla y un carrito, hay tres heridos



Contrató a dos sicarios para asesinar a un hombre en Venezuela y fue detenido en Morón



Captura de video. La fiscal de Concepción del Uruguay Gabriela Seró solicitó en las últimas horas la detención para un sospechoso de ser uno de los sicarios que asesinó el pasado martes al abogado José Pedro Peluffo, en esa ciudad entrerriana. Según se informó, la fiscal cuenta con pruebas “sustanciales” para acreditarle la autoría del homicidio al sospechoso contra el que dictó la orden de detención. Entre los elementos probatorios están las imágenes de las cámaras de seguridad del estudio jurídico del abogado asesinado, frente al cual ocurrió el hecho, y de zonas aledañas. Este viernes, la fiscal ordenó varios allanamientos en diferentes puntos de la provincia de los cuales se procedió al secuestro de celulares, prendas de vestir, un vehículo y hasta la identificación de tres personas. El auto secuestrado es un Fiat Siena de color gris que habría sido visto por testigos y captado por las cámaras de la zona, y sería el que los sicarios utilizaron para llegar al lugar del crimen. El hecho ocurrió el pasado martes pasadas las 19, frente al estudio jurídico de Peluffo. Dos personas lo atacaron a balazos y en el lugar se secuestraron vainas servidas de armas calibres 9 mm y 11,25 (45). Una cámara de seguridad del lugar en el que balearon al abogado logró registrar el momento del ataque. Tras ser baleado, el letrado fue trasladado al Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, donde falleció el miércoles. Your browser does not support the video element. Este fue el segundo ataque sufrido por el letrado, ya que en septiembre de 2019 desconocidos balearon el frente de su estudio, justo cuando Peluffo atendía a una clienta, cuya hija resultó herida en el momento en el que se encontraba con un bebé en brazos. Esa mujer estaba representada por el abogado en el crimen de Pascual Viollaz, cuyo juicio se realizó la semana pasada en la ciudad de Colón –Peluffo defendía a cuatro de los imputados- y en el cual se aguarda la audiencia de cesura para solicitar los tiempos de condena por parte de la Fiscalía y de las Defensas.

Noticias relacionadas

Sigue la violencia en Rosario: sicarios atacaron a tiros una parrilla y un carrito, hay tres heridos



Contrató a dos sicarios para asesinar a un hombre en Venezuela y fue detenido en Morón



Captura de video. La fiscal de Concepción del Uruguay Gabriela Seró solicitó en las últimas horas la detención para un sospechoso de ser uno de los sicarios que asesinó el pasado martes al abogado José Pedro Peluffo, en esa ciudad entrerriana. Según se informó, la fiscal cuenta con pruebas “sustanciales” para acreditarle la autoría del homicidio al sospechoso contra el que dictó la orden de detención. Entre los elementos probatorios están las imágenes de las cámaras de seguridad del estudio jurídico del abogado asesinado, frente al cual ocurrió el hecho, y de zonas aledañas. Este viernes, la fiscal ordenó varios allanamientos en diferentes puntos de la provincia de los cuales se procedió al secuestro de celulares, prendas de vestir, un vehículo y hasta la identificación de tres personas. El auto secuestrado es un Fiat Siena de color gris que habría sido visto por testigos y captado por las cámaras de la zona, y sería el que los sicarios utilizaron para llegar al lugar del crimen. El hecho ocurrió el pasado martes pasadas las 19, frente al estudio jurídico de Peluffo. Dos personas lo atacaron a balazos y en el lugar se secuestraron vainas servidas de armas calibres 9 mm y 11,25 (45). Una cámara de seguridad del lugar en el que balearon al abogado logró registrar el momento del ataque. Tras ser baleado, el letrado fue trasladado al Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, donde falleció el miércoles. Your browser does not support the video element. Este fue el segundo ataque sufrido por el letrado, ya que en septiembre de 2019 desconocidos balearon el frente de su estudio, justo cuando Peluffo atendía a una clienta, cuya hija resultó herida en el momento en el que se encontraba con un bebé en brazos. Esa mujer estaba representada por el abogado en el crimen de Pascual Viollaz, cuyo juicio se realizó la semana pasada en la ciudad de Colón –Peluffo defendía a cuatro de los imputados- y en el cual se aguarda la audiencia de cesura para solicitar los tiempos de condena por parte de la Fiscalía y de las Defensas.

Noticias relacionadas

Sigue la violencia en Rosario: sicarios atacaron a tiros una parrilla y un carrito, hay tres heridos



Contrató a dos sicarios para asesinar a un hombre en Venezuela y fue detenido en Morón



Captura de video. La fiscal de Concepción del Uruguay Gabriela Seró solicitó en las últimas horas la detención para un sospechoso de ser uno de los sicarios que asesinó el pasado martes al abogado José Pedro Peluffo, en esa ciudad entrerriana. Según se informó, la fiscal cuenta con pruebas “sustanciales” para acreditarle la autoría del homicidio al sospechoso contra el que dictó la orden de detención. Entre los elementos probatorios están las imágenes de las cámaras de seguridad del estudio jurídico del abogado asesinado, frente al cual ocurrió el hecho, y de zonas aledañas. Este viernes, la fiscal ordenó varios allanamientos en diferentes puntos de la provincia de los cuales se procedió al secuestro de celulares, prendas de vestir, un vehículo y hasta la identificación de tres personas. El auto secuestrado es un Fiat Siena de color gris que habría sido visto por testigos y captado por las cámaras de la zona, y sería el que los sicarios utilizaron para llegar al lugar del crimen. El hecho ocurrió el pasado martes pasadas las 19, frente al estudio jurídico de Peluffo. Dos personas lo atacaron a balazos y en el lugar se secuestraron vainas servidas de armas calibres 9 mm y 11,25 (45). Una cámara de seguridad del lugar en el que balearon al abogado logró registrar el momento del ataque. Tras ser baleado, el letrado fue trasladado al Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, donde falleció el miércoles. Your browser does not support the video element. Este fue el segundo ataque sufrido por el letrado, ya que en septiembre de 2019 desconocidos balearon el frente de su estudio, justo cuando Peluffo atendía a una clienta, cuya hija resultó herida en el momento en el que se encontraba con un bebé en brazos. Esa mujer estaba representada por el abogado en el crimen de Pascual Viollaz, cuyo juicio se realizó la semana pasada en la ciudad de Colón –Peluffo defendía a cuatro de los imputados- y en el cual se aguarda la audiencia de cesura para solicitar los tiempos de condena por parte de la Fiscalía y de las Defensas.

Noticias relacionadas

Sigue la violencia en Rosario: sicarios atacaron a tiros una parrilla y un carrito, hay tres heridos



Contrató a dos sicarios para asesinar a un hombre en Venezuela y fue detenido en Morón



Captura de video. La fiscal de Concepción del Uruguay Gabriela Seró solicitó en las últimas horas la detención para un sospechoso de ser uno de los sicarios que asesinó el pasado martes al abogado José Pedro Peluffo, en esa ciudad entrerriana. Según se informó, la fiscal cuenta con pruebas “sustanciales” para acreditarle la autoría del homicidio al sospechoso contra el que dictó la orden de detención. Entre los elementos probatorios están las imágenes de las cámaras de seguridad del estudio jurídico del abogado asesinado, frente al cual ocurrió el hecho, y de zonas aledañas. Este viernes, la fiscal ordenó varios allanamientos en diferentes puntos de la provincia de los cuales se procedió al secuestro de celulares, prendas de vestir, un vehículo y hasta la identificación de tres personas. El auto secuestrado es un Fiat Siena de color gris que habría sido visto por testigos y captado por las cámaras de la zona, y sería el que los sicarios utilizaron para llegar al lugar del crimen. El hecho ocurrió el pasado martes pasadas las 19, frente al estudio jurídico de Peluffo. Dos personas lo atacaron a balazos y en el lugar se secuestraron vainas servidas de armas calibres 9 mm y 11,25 (45). Una cámara de seguridad del lugar en el que balearon al abogado logró registrar el momento del ataque. Tras ser baleado, el letrado fue trasladado al Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, donde falleció el miércoles. Your browser does not support the video element. Este fue el segundo ataque sufrido por el letrado, ya que en septiembre de 2019 desconocidos balearon el frente de su estudio, justo cuando Peluffo atendía a una clienta, cuya hija resultó herida en el momento en el que se encontraba con un bebé en brazos. Esa mujer estaba representada por el abogado en el crimen de Pascual Viollaz, cuyo juicio se realizó la semana pasada en la ciudad de Colón –Peluffo defendía a cuatro de los imputados- y en el cual se aguarda la audiencia de cesura para solicitar los tiempos de condena por parte de la Fiscalía y de las Defensas.

Noticias relacionadas

Sigue la violencia en Rosario: sicarios atacaron a tiros una parrilla y un carrito, hay tres heridos



Contrató a dos sicarios para asesinar a un hombre en Venezuela y fue detenido en Morón



Captura de video. La fiscal de Concepción del Uruguay Gabriela Seró solicitó en las últimas horas la detención para un sospechoso de ser uno de los sicarios que asesinó el pasado martes al abogado José Pedro Peluffo, en esa ciudad entrerriana. Según se informó, la fiscal cuenta con pruebas “sustanciales” para acreditarle la autoría del homicidio al sospechoso contra el que dictó la orden de detención. Entre los elementos probatorios están las imágenes de las cámaras de seguridad del estudio jurídico del abogado asesinado, frente al cual ocurrió el hecho, y de zonas aledañas. Este viernes, la fiscal ordenó varios allanamientos en diferentes puntos de la provincia de los cuales se procedió al secuestro de celulares, prendas de vestir, un vehículo y hasta la identificación de tres personas. El auto secuestrado es un Fiat Siena de color gris que habría sido visto por testigos y captado por las cámaras de la zona, y sería el que los sicarios utilizaron para llegar al lugar del crimen. El hecho ocurrió el pasado martes pasadas las 19, frente al estudio jurídico de Peluffo. Dos personas lo atacaron a balazos y en el lugar se secuestraron vainas servidas de armas calibres 9 mm y 11,25 (45). Una cámara de seguridad del lugar en el que balearon al abogado logró registrar el momento del ataque. Tras ser baleado, el letrado fue trasladado al Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, donde falleció el miércoles. Your browser does not support the video element. Este fue el segundo ataque sufrido por el letrado, ya que en septiembre de 2019 desconocidos balearon el frente de su estudio, justo cuando Peluffo atendía a una clienta, cuya hija resultó herida en el momento en el que se encontraba con un bebé en brazos. Esa mujer estaba representada por el abogado en el crimen de Pascual Viollaz, cuyo juicio se realizó la semana pasada en la ciudad de Colón –Peluffo defendía a cuatro de los imputados- y en el cual se aguarda la audiencia de cesura para solicitar los tiempos de condena por parte de la Fiscalía y de las Defensas.

Noticias relacionadas

Sigue la violencia en Rosario: sicarios atacaron a tiros una parrilla y un carrito, hay tres heridos



Contrató a dos sicarios para asesinar a un hombre en Venezuela y fue detenido en Morón



Captura de video. La fiscal de Concepción del Uruguay Gabriela Seró solicitó en las últimas horas la detención para un sospechoso de ser uno de los sicarios que asesinó el pasado martes al abogado José Pedro Peluffo, en esa ciudad entrerriana. Según se informó, la fiscal cuenta con pruebas “sustanciales” para acreditarle la autoría del homicidio al sospechoso contra el que dictó la orden de detención. Entre los elementos probatorios están las imágenes de las cámaras de seguridad del estudio jurídico del abogado asesinado, frente al cual ocurrió el hecho, y de zonas aledañas. Este viernes, la fiscal ordenó varios allanamientos en diferentes puntos de la provincia de los cuales se procedió al secuestro de celulares, prendas de vestir, un vehículo y hasta la identificación de tres personas. El auto secuestrado es un Fiat Siena de color gris que habría sido visto por testigos y captado por las cámaras de la zona, y sería el que los sicarios utilizaron para llegar al lugar del crimen. El hecho ocurrió el pasado martes pasadas las 19, frente al estudio jurídico de Peluffo. Dos personas lo atacaron a balazos y en el lugar se secuestraron vainas servidas de armas calibres 9 mm y 11,25 (45). Una cámara de seguridad del lugar en el que balearon al abogado logró registrar el momento del ataque. Tras ser baleado, el letrado fue trasladado al Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, donde falleció el miércoles. Your browser does not support the video element. Este fue el segundo ataque sufrido por el letrado, ya que en septiembre de 2019 desconocidos balearon el frente de su estudio, justo cuando Peluffo atendía a una clienta, cuya hija resultó herida en el momento en el que se encontraba con un bebé en brazos. Esa mujer estaba representada por el abogado en el crimen de Pascual Viollaz, cuyo juicio se realizó la semana pasada en la ciudad de Colón –Peluffo defendía a cuatro de los imputados- y en el cual se aguarda la audiencia de cesura para solicitar los tiempos de condena por parte de la Fiscalía y de las Defensas.

Noticias relacionadas

Sigue la violencia en Rosario: sicarios atacaron a tiros una parrilla y un carrito, hay tres heridos



Contrató a dos sicarios para asesinar a un hombre en Venezuela y fue detenido en Morón



Captura de video. La fiscal de Concepción del Uruguay Gabriela Seró solicitó en las últimas horas la detención para un sospechoso de ser uno de los sicarios que asesinó el pasado martes al abogado José Pedro Peluffo, en esa ciudad entrerriana. Según se informó, la fiscal cuenta con pruebas “sustanciales” para acreditarle la autoría del homicidio al sospechoso contra el que dictó la orden de detención. Entre los elementos probatorios están las imágenes de las cámaras de seguridad del estudio jurídico del abogado asesinado, frente al cual ocurrió el hecho, y de zonas aledañas. Este viernes, la fiscal ordenó varios allanamientos en diferentes puntos de la provincia de los cuales se procedió al secuestro de celulares, prendas de vestir, un vehículo y hasta la identificación de tres personas. El auto secuestrado es un Fiat Siena de color gris que habría sido visto por testigos y captado por las cámaras de la zona, y sería el que los sicarios utilizaron para llegar al lugar del crimen. El hecho ocurrió el pasado martes pasadas las 19, frente al estudio jurídico de Peluffo. Dos personas lo atacaron a balazos y en el lugar se secuestraron vainas servidas de armas calibres 9 mm y 11,25 (45). Una cámara de seguridad del lugar en el que balearon al abogado logró registrar el momento del ataque. Tras ser baleado, el letrado fue trasladado al Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, donde falleció el miércoles. Your browser does not support the video element. Este fue el segundo ataque sufrido por el letrado, ya que en septiembre de 2019 desconocidos balearon el frente de su estudio, justo cuando Peluffo atendía a una clienta, cuya hija resultó herida en el momento en el que se encontraba con un bebé en brazos. Esa mujer estaba representada por el abogado en el crimen de Pascual Viollaz, cuyo juicio se realizó la semana pasada en la ciudad de Colón –Peluffo defendía a cuatro de los imputados- y en el cual se aguarda la audiencia de cesura para solicitar los tiempos de condena por parte de la Fiscalía y de las Defensas.

Noticias relacionadas

Sigue la violencia en Rosario: sicarios atacaron a tiros una parrilla y un carrito, hay tres heridos



Contrató a dos sicarios para asesinar a un hombre en Venezuela y fue detenido en Morón



Captura de video. La fiscal de Concepción del Uruguay Gabriela Seró solicitó en las últimas horas la detención para un sospechoso de ser uno de los sicarios que asesinó el pasado martes al abogado José Pedro Peluffo, en esa ciudad entrerriana. Según se informó, la fiscal cuenta con pruebas “sustanciales” para acreditarle la autoría del homicidio al sospechoso contra el que dictó la orden de detención. Entre los elementos probatorios están las imágenes de las cámaras de seguridad del estudio jurídico del abogado asesinado, frente al cual ocurrió el hecho, y de zonas aledañas. Este viernes, la fiscal ordenó varios allanamientos en diferentes puntos de la provincia de los cuales se procedió al secuestro de celulares, prendas de vestir, un vehículo y hasta la identificación de tres personas. El auto secuestrado es un Fiat Siena de color gris que habría sido visto por testigos y captado por las cámaras de la zona, y sería el que los sicarios utilizaron para llegar al lugar del crimen. El hecho ocurrió el pasado martes pasadas las 19, frente al estudio jurídico de Peluffo. Dos personas lo atacaron a balazos y en el lugar se secuestraron vainas servidas de armas calibres 9 mm y 11,25 (45). Una cámara de seguridad del lugar en el que balearon al abogado logró registrar el momento del ataque. Tras ser baleado, el letrado fue trasladado al Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, donde falleció el miércoles. Your browser does not support the video element. Este fue el segundo ataque sufrido por el letrado, ya que en septiembre de 2019 desconocidos balearon el frente de su estudio, justo cuando Peluffo atendía a una clienta, cuya hija resultó herida en el momento en el que se encontraba con un bebé en brazos. Esa mujer estaba representada por el abogado en el crimen de Pascual Viollaz, cuyo juicio se realizó la semana pasada en la ciudad de Colón –Peluffo defendía a cuatro de los imputados- y en el cual se aguarda la audiencia de cesura para solicitar los tiempos de condena por parte de la Fiscalía y de las Defensas.

Noticias relacionadas

Sigue la violencia en Rosario: sicarios atacaron a tiros una parrilla y un carrito, hay tres heridos



Contrató a dos sicarios para asesinar a un hombre en Venezuela y fue detenido en Morón



Captura de video. La fiscal de Concepción del Uruguay Gabriela Seró solicitó en las últimas horas la detención para un sospechoso de ser uno de los sicarios que asesinó el pasado martes al abogado José Pedro Peluffo, en esa ciudad entrerriana. Según se informó, la fiscal cuenta con pruebas “sustanciales” para acreditarle la autoría del homicidio al sospechoso contra el que dictó la orden de detención. Entre los elementos probatorios están las imágenes de las cámaras de seguridad del estudio jurídico del abogado asesinado, frente al cual ocurrió el hecho, y de zonas aledañas. Este viernes, la fiscal ordenó varios allanamientos en diferentes puntos de la provincia de los cuales se procedió al secuestro de celulares, prendas de vestir, un vehículo y hasta la identificación de tres personas. El auto secuestrado es un Fiat Siena de color gris que habría sido visto por testigos y captado por las cámaras de la zona, y sería el que los sicarios utilizaron para llegar al lugar del crimen. El hecho ocurrió el pasado martes pasadas las 19, frente al estudio jurídico de Peluffo. Dos personas lo atacaron a balazos y en el lugar se secuestraron vainas servidas de armas calibres 9 mm y 11,25 (45). Una cámara de seguridad del lugar en el que balearon al abogado logró registrar el momento del ataque. Tras ser baleado, el letrado fue trasladado al Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, donde falleció el miércoles. Your browser does not support the video element. Este fue el segundo ataque sufrido por el letrado, ya que en septiembre de 2019 desconocidos balearon el frente de su estudio, justo cuando Peluffo atendía a una clienta, cuya hija resultó herida en el momento en el que se encontraba con un bebé en brazos. Esa mujer estaba representada por el abogado en el crimen de Pascual Viollaz, cuyo juicio se realizó la semana pasada en la ciudad de Colón –Peluffo defendía a cuatro de los imputados- y en el cual se aguarda la audiencia de cesura para solicitar los tiempos de condena por parte de la Fiscalía y de las Defensas.

Noticias relacionadas

Sigue la violencia en Rosario: sicarios atacaron a tiros una parrilla y un carrito, hay tres heridos



Contrató a dos sicarios para asesinar a un hombre en Venezuela y fue detenido en Morón



Captura de video. La fiscal de Concepción del Uruguay Gabriela Seró solicitó en las últimas horas la detención para un sospechoso de ser uno de los sicarios que asesinó el pasado martes al abogado José Pedro Peluffo, en esa ciudad entrerriana. Según se informó, la fiscal cuenta con pruebas “sustanciales” para acreditarle la autoría del homicidio al sospechoso contra el que dictó la orden de detención. Entre los elementos probatorios están las imágenes de las cámaras de seguridad del estudio jurídico del abogado asesinado, frente al cual ocurrió el hecho, y de zonas aledañas. Este viernes, la fiscal ordenó varios allanamientos en diferentes puntos de la provincia de los cuales se procedió al secuestro de celulares, prendas de vestir, un vehículo y hasta la identificación de tres personas. El auto secuestrado es un Fiat Siena de color gris que habría sido visto por testigos y captado por las cámaras de la zona, y sería el que los sicarios utilizaron para llegar al lugar del crimen. El hecho ocurrió el pasado martes pasadas las 19, frente al estudio jurídico de Peluffo. Dos personas lo atacaron a balazos y en el lugar se secuestraron vainas servidas de armas calibres 9 mm y 11,25 (45). Una cámara de seguridad del lugar en el que balearon al abogado logró registrar el momento del ataque. Tras ser baleado, el letrado fue trasladado al Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, donde falleció el miércoles. Your browser does not support the video element. Este fue el segundo ataque sufrido por el letrado, ya que en septiembre de 2019 desconocidos balearon el frente de su estudio, justo cuando Peluffo atendía a una clienta, cuya hija resultó herida en el momento en el que se encontraba con un bebé en brazos. Esa mujer estaba representada por el abogado en el crimen de Pascual Viollaz, cuyo juicio se realizó la semana pasada en la ciudad de Colón –Peluffo defendía a cuatro de los imputados- y en el cual se aguarda la audiencia de cesura para solicitar los tiempos de condena por parte de la Fiscalía y de las Defensas.

Noticias relacionadas

Sigue la violencia en Rosario: sicarios atacaron a tiros una parrilla y un carrito, hay tres heridos



Contrató a dos sicarios para asesinar a un hombre en Venezuela y fue detenido en Morón



Captura de video. La fiscal de Concepción del Uruguay Gabriela Seró solicitó en las últimas horas la detención para un sospechoso de ser uno de los sicarios que asesinó el pasado martes al abogado José Pedro Peluffo, en esa ciudad entrerriana. Según se informó, la fiscal cuenta con pruebas “sustanciales” para acreditarle la autoría del homicidio al sospechoso contra el que dictó la orden de detención. Entre los elementos probatorios están las imágenes de las cámaras de seguridad del estudio jurídico del abogado asesinado, frente al cual ocurrió el hecho, y de zonas aledañas. Este viernes, la fiscal ordenó varios allanamientos en diferentes puntos de la provincia de los cuales se procedió al secuestro de celulares, prendas de vestir, un vehículo y hasta la identificación de tres personas. El auto secuestrado es un Fiat Siena de color gris que habría sido visto por testigos y captado por las cámaras de la zona, y sería el que los sicarios utilizaron para llegar al lugar del crimen. El hecho ocurrió el pasado martes pasadas las 19, frente al estudio jurídico de Peluffo. Dos personas lo atacaron a balazos y en el lugar se secuestraron vainas servidas de armas calibres 9 mm y 11,25 (45). Una cámara de seguridad del lugar en el que balearon al abogado logró registrar el momento del ataque. Tras ser baleado, el letrado fue trasladado al Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, donde falleció el miércoles. Your browser does not support the video element. Este fue el segundo ataque sufrido por el letrado, ya que en septiembre de 2019 desconocidos balearon el frente de su estudio, justo cuando Peluffo atendía a una clienta, cuya hija resultó herida en el momento en el que se encontraba con un bebé en brazos. Esa mujer estaba representada por el abogado en el crimen de Pascual Viollaz, cuyo juicio se realizó la semana pasada en la ciudad de Colón –Peluffo defendía a cuatro de los imputados- y en el cual se aguarda la audiencia de cesura para solicitar los tiempos de condena por parte de la Fiscalía y de las Defensas.

Noticias relacionadas

Sigue la violencia en Rosario: sicarios atacaron a tiros una parrilla y un carrito, hay tres heridos



Contrató a dos sicarios para asesinar a un hombre en Venezuela y fue detenido en Morón



Captura de video. La fiscal de Concepción del Uruguay Gabriela Seró solicitó en las últimas horas la detención para un sospechoso de ser uno de los sicarios que asesinó el pasado martes al abogado José Pedro Peluffo, en esa ciudad entrerriana. Según se informó, la fiscal cuenta con pruebas “sustanciales” para acreditarle la autoría del homicidio al sospechoso contra el que dictó la orden de detención. Entre los elementos probatorios están las imágenes de las cámaras de seguridad del estudio jurídico del abogado asesinado, frente al cual ocurrió el hecho, y de zonas aledañas. Este viernes, la fiscal ordenó varios allanamientos en diferentes puntos de la provincia de los cuales se procedió al secuestro de celulares, prendas de vestir, un vehículo y hasta la identificación de tres personas. El auto secuestrado es un Fiat Siena de color gris que habría sido visto por testigos y captado por las cámaras de la zona, y sería el que los sicarios utilizaron para llegar al lugar del crimen. El hecho ocurrió el pasado martes pasadas las 19, frente al estudio jurídico de Peluffo. Dos personas lo atacaron a balazos y en el lugar se secuestraron vainas servidas de armas calibres 9 mm y 11,25 (45). Una cámara de seguridad del lugar en el que balearon al abogado logró registrar el momento del ataque. Tras ser baleado, el letrado fue trasladado al Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, donde falleció el miércoles. Your browser does not support the video element. Este fue el segundo ataque sufrido por el letrado, ya que en septiembre de 2019 desconocidos balearon el frente de su estudio, justo cuando Peluffo atendía a una clienta, cuya hija resultó herida en el momento en el que se encontraba con un bebé en brazos. Esa mujer estaba representada por el abogado en el crimen de Pascual Viollaz, cuyo juicio se realizó la semana pasada en la ciudad de Colón –Peluffo defendía a cuatro de los imputados- y en el cual se aguarda la audiencia de cesura para solicitar los tiempos de condena por parte de la Fiscalía y de las Defensas.

Noticias relacionadas

Sigue la violencia en Rosario: sicarios atacaron a tiros una parrilla y un carrito, hay tres heridos



Contrató a dos sicarios para asesinar a un hombre en Venezuela y fue detenido en Morón



Captura de video. La fiscal de Concepción del Uruguay Gabriela Seró solicitó en las últimas horas la detención para un sospechoso de ser uno de los sicarios que asesinó el pasado martes al abogado José Pedro Peluffo, en esa ciudad entrerriana. Según se informó, la fiscal cuenta con pruebas “sustanciales” para acreditarle la autoría del homicidio al sospechoso contra el que dictó la orden de detención. Entre los elementos probatorios están las imágenes de las cámaras de seguridad del estudio jurídico del abogado asesinado, frente al cual ocurrió el hecho, y de zonas aledañas. Este viernes, la fiscal ordenó varios allanamientos en diferentes puntos de la provincia de los cuales se procedió al secuestro de celulares, prendas de vestir, un vehículo y hasta la identificación de tres personas. El auto secuestrado es un Fiat Siena de color gris que habría sido visto por testigos y captado por las cámaras de la zona, y sería el que los sicarios utilizaron para llegar al lugar del crimen. El hecho ocurrió el pasado martes pasadas las 19, frente al estudio jurídico de Peluffo. Dos personas lo atacaron a balazos y en el lugar se secuestraron vainas servidas de armas calibres 9 mm y 11,25 (45). Una cámara de seguridad del lugar en el que balearon al abogado logró registrar el momento del ataque. Tras ser baleado, el letrado fue trasladado al Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, donde falleció el miércoles. Your browser does not support the video element. Este fue el segundo ataque sufrido por el letrado, ya que en septiembre de 2019 desconocidos balearon el frente de su estudio, justo cuando Peluffo atendía a una clienta, cuya hija resultó herida en el momento en el que se encontraba con un bebé en brazos. Esa mujer estaba representada por el abogado en el crimen de Pascual Viollaz, cuyo juicio se realizó la semana pasada en la ciudad de Colón –Peluffo defendía a cuatro de los imputados- y en el cual se aguarda la audiencia de cesura para solicitar los tiempos de condena por parte de la Fiscalía y de las Defensas.

Noticias relacionadas

Sigue la violencia en Rosario: sicarios atacaron a tiros una parrilla y un carrito, hay tres heridos



Contrató a dos sicarios para asesinar a un hombre en Venezuela y fue detenido en Morón



Captura de video. La fiscal de Concepción del Uruguay Gabriela Seró solicitó en las últimas horas la detención para un sospechoso de ser uno de los sicarios que asesinó el pasado martes al abogado José Pedro Peluffo, en esa ciudad entrerriana. Según se informó, la fiscal cuenta con pruebas “sustanciales” para acreditarle la autoría del homicidio al sospechoso contra el que dictó la orden de detención. Entre los elementos probatorios están las imágenes de las cámaras de seguridad del estudio jurídico del abogado asesinado, frente al cual ocurrió el hecho, y de zonas aledañas. Este viernes, la fiscal ordenó varios allanamientos en diferentes puntos de la provincia de los cuales se procedió al secuestro de celulares, prendas de vestir, un vehículo y hasta la identificación de tres personas. El auto secuestrado es un Fiat Siena de color gris que habría sido visto por testigos y captado por las cámaras de la zona, y sería el que los sicarios utilizaron para llegar al lugar del crimen. El hecho ocurrió el pasado martes pasadas las 19, frente al estudio jurídico de Peluffo. Dos personas lo atacaron a balazos y en el lugar se secuestraron vainas servidas de armas calibres 9 mm y 11,25 (45). Una cámara de seguridad del lugar en el que balearon al abogado logró registrar el momento del ataque. Tras ser baleado, el letrado fue trasladado al Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, donde falleció el miércoles. Your browser does not support the video element. Este fue el segundo ataque sufrido por el letrado, ya que en septiembre de 2019 desconocidos balearon el frente de su estudio, justo cuando Peluffo atendía a una clienta, cuya hija resultó herida en el momento en el que se encontraba con un bebé en brazos. Esa mujer estaba representada por el abogado en el crimen de Pascual Viollaz, cuyo juicio se realizó la semana pasada en la ciudad de Colón –Peluffo defendía a cuatro de los imputados- y en el cual se aguarda la audiencia de cesura para solicitar los tiempos de condena por parte de la Fiscalía y de las Defensas.

Noticias relacionadas

Sigue la violencia en Rosario: sicarios atacaron a tiros una parrilla y un carrito, hay tres heridos



Contrató a dos sicarios para asesinar a un hombre en Venezuela y fue detenido en Morón