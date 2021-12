Por un nuevo encuentro correspondiente a la fase regular de la NBA, los Denver Nuggets de Facundo Campazzo consiguieron un holgado triunfo 133-115 contra Atlanta Hawks en su visita por el State Farm Arena.

El base argentino sumó un total de 20 minutos en cancha con 7 unidades anotadas (1/2 en triples, 2/3 en dobles), 3 rebotes capturados (todos defensivos), 8 asistencias repartidas, 1 pérdida de balón, 3 robos y 2 faltas personales. Con él dentro del terreno de juego, su equipo sacó una diferencia de +15 puntos.

