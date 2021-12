El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés “Cuervo” Larroque, cargó contra la oposición que votó en contra del Presupuesto 2022 en la Cámara de Diputados, a la que calificó de ser funcional a intereses extranjeros.

“Tenemos una oposición que la verdad que no colabora en nada. Una oposición legislativa que deja al pueblo argentino sin presupuesto”, señaló Larroque en una entrevista este domingo con El Destape Radio.

Larroque indicó que el Gobierno intenta mantener una relación madura con las grandes potencias, pero que la oposición “trata de hacerse un espacio en el mapa de poder en Argentina a partir de ser mandaderos de aquellos factores de poder que tienen su estrategia en función de lo que puede requerir su país de origen, que no es el nuestro”.

“Tenemos que tener bien claro donde está, no sé si llamarlo el enemigo, pero si aquellos sectores que no ponen en el centro de sus preocupaciones a las mayorías populares de la Argentina”, dijo el ministro de Axel Kicillof.

“La verdad que a mí me sorprende que puedan ser tan cobardes, tan berretas“, calificó Larroque, y acusó a la oposición de “prestarse a una operación tan bochornosa” cuando había un diálogo abierto y “quizás por un apriete o por una bravuconada o por un WhatsApp de algún factor de poder terminan cambiando su postura”.

El exdiputado lamentó especialmente que lo que sucedió el jueves “no lo hacen como creen para dañar al Gobierno, sino que lo que hacen es dañar a la gente así que a nosotros nos tiene sin cuidado”.

Además, resaltó que “nosotros estamos curtidos y vamos a avanzar, como decía Alberto (Fernández) ayer, en función de cumplir el mandato que tenemos”.

El funcionario que milita en La Cámpora dijo que lo que pasó el jueves en el debate “es ridículo”, y que le da “pudor estar analizando esta situación. Parece cosa de jardín de infantes“.

Y enfatizó que ahora el Gobierno tiene que mostrar “la creatividad, el coraje, la valentía, para poder enfrentar estos momentos que por supuesto sería más saludable evitar a partir de encontrarnos con una oposición que esté a la altura de las circunstancias y que tenga un correlato con lo que declama discursivamente”.

“Yo creo que elabora mejor los argumentos mi hijo de 3 años cuando le apago la tele y esta mirando dibujitos que esta gente”, comparó para descalificar a los diputados que desaprobaron el presupuesto presentado por Martín Guzmán.

Larroque consideró que el debate en el Congreso ayudó a desenmascarar a la oposición. “Me parece que aquellos sectores del poder económico internacional que tanto ayudaron al gobierno anterior ahora van a tener una caracterización de lo que es esa fuerza política como oposición”.

Y además intentó mostrar la contradicción de los legisladores de Juntos por el Cambio, porque “están obstruyendo, están poniendo palos en la rueda a un proceso que ellos quieren resolver. Lo que ha hecho la oposición no ayuda al Gobierno, no ayuda al pueblo argentino, pero creo que tampoco es funcional a lo que debería pretender el Fondo Monetario Internacional”.

Respaldo al jefe K



Andrés “el Cuervo” Larroque, en la asunción de Máximo Kirchner como presidente del PJ bonaerense. Foto Guillermo Rodríguez Adami

Respecto a la actuación de Máximo Kirchner en el debate -cuyas palabras desencadenaron el enojo de la oposición y el voto en contra-, Larroque afirmó que “Máximo tiene claro cuál es la pelea que está dando. Esto es parte de lo que tenemos que enfrentar, y lo hacemos con todo gusto porque tenemos muy claro qué es lo que defendemos”.

“Lo del otro día fue una megaoperación que buscó tratar de debilitar, y yo creo que el efecto ha sido el contrario, a alguien que tiene las convicciones firmes. Máximo tiene una clara concepción de lo que es la política“, dijo el referente camporista.

Señaló también que no se ha planteado la posibilidad de que Máximo Kirchner dejé la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos “en tanto y en cuanto esa función se cumpla de manera positiva, exitosa”.

Tras mencionar que un peronismo bonaerense unido fortalece al Gobierno, el ministro aseguró que las diferencias internas en el Frente de Todos deben aclarse entre los distintos actores que lo componen.

“Haber asumido el Gobierno en el marco de una coalición, un reencuentro de diversos sectores, no es sencillo, pero me parece que no hay que tenerle miedo al debate. Me parece que nos tenemos que decir las cosas de frente, que tenemos que poder construir una síntesis aunque duela”, afirmó.

Larroque también se refirió a las palabras de Alberto Fernández en la asunción de Maximo Kirchner como presidente del peronismo bonaerense respecto al camino hacia las elecciones del 2023.

“A mí preocupa el 2022. Me parece que tenemos que ser respetuosos del conjunto de la sociedad y pensar en mejorar la gestión, y eso después nos pondrá en carrera hacia el 2023. No estoy de acuerdo en empezar a hablar de candidaturas ahora. Es muy pronto para hablar del 2023″, concluyó Larroque.

DS