Muchos todavía no pueden salir de su estupor: murió Jorge Arcuri. Murió en un accidente doméstico: tropezó con una mesa, se cortó una arteria con vidrio. Tenía 42 años y, como especialista en oncología, ha acompañado a muchos pacientes en Tucumán en la lucha contra el cáncer. Esto se sintió en los mensajes de dolor y cariño que se multiplicaron en las redes cuando se enteraron de su muerte. La comunidad médica en duelo: falleció el oncólogo Jorge Arcuri Ángela CastilloEl lector, de LA GACETA, escribió: “No puedo creerlo, el lunes tenía una cita con él, el médico más delicado que puedas imaginar. Excelente profesional, tan humano, siempre preocupado por cada paciente. Lamento mucho tu pérdida, deja un gran vacío en cada uno de los que tuvimos el placer de conocerte, gracias por ayudarme en el momento más difícil de mi vida. RIP, su salida es tan injusta. “ Nélida Dijo: “Eligió una especialidad porque era muy dolorosa y sabía cómo hacerla esperanzadora para todos sus pacientes”. “Mi querido doctor Jorge Arcuri. Un alma luminosa. No tengo consuelo. Me salvaste la vida y la de mucha gente. Nos vimos por tanto tiempo, fuiste mi apoyo, mi amigo, el que siempre me dio la fuerza para seguir. Descansa en paz Jorgito ¿Por qué DIOS? Rezo y abrazo a tu familia “, escribió. Toti Carrasco. Fabi DanturSe expresó: “Adiós mi querido Dr. Jorge Arcuri. Gracias no solo por ser mi médico, sino también mi amigo, mi paño de lágrimas, siempre estuviste ahí en todo momento, apoyándome, animándome … incluso me apoyaste, molestándote por tonterías en WhatsApp. ¡Te quedarás en mi corazón para siempre! “. Sofía Hautecoeur escribió: “Te conocí el 11 de diciembre de 2016. Llegaste a mi primera quimioterapia con un ojo morado … (Chocaste con el auto el día anterior) cuando te vi pensé una mierda si así es como comenzamos este viaje. no sé cómo vamos a terminar … Al final de la primera quimioterapia ya no tenía pelo, cuando viniste a verme te pregunté si volvería a crecer y me dijiste que si ‘ Me calmaría que volverá a crecer … Tus palabras para mí fueron La verdad absoluta. Así que pasaron 4 meses de quimioterapia y 5 años de controles hasta que el 7 de octubre de 2021 fue mi última cita … Pregunté qué más tengo Que hacer y me dijiste NADA MÁS (debajo de la barbilla te diste cuenta de que estaba sonriendo) Le di el último abrazo feliz y todo salió bien como me prometiste el primer día. Excelente doctor, pero mucho mejor persona. Adiós doctor. El médico. Santiago Bella, El presidente de la AAOC expresó: “Querido Jorge, querido compañero, con tu partida inesperada nos dejas sumergidos en un dolor enorme … un amigo imborrable, te saludamos con cariño y estaremos cerca de ti”.

