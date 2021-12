“Venid a sacaros una foto con nosotros, no tengáis miedo”, les decía Rosario Sosa, chicanea, a sus amigas del Atlético. “No queremos toparnos contigo”, fue la respuesta desde el otro lado, todo vía WhatsApp, a modo de broma. Hoy, “Papá Noel” y “Decanas” volverán a cruzarse, pero no por una producción fotográfica de LG Deportiva, sino para definir el campeonato de la Liga Tucumana. “Tengo una buena relación con todos ellos, el ambiente es hermoso. Somos rivales, no enemigos, no creo que haya ningún jugador del Atlético con el que no me lo haya pasado bien. Pero cuando entramos a la cancha, todo queda fuera ”, dice Rosario, una jugadora de San Martín, mientras se instala para la cámara. “Somos los representantes del norte para el Torneo Federal del año que viene, todo lo que hemos hecho este año es valioso”, dijo Daniela Escasena, máxima goleadora del Atlético. Los dos son los que hacen que la cita sea más genial, posan, ríen, juegan. “Con ‘Rouse’ nos conocemos desde el fútbol hasta los torneos 5 y 11, aunque ella está en San Martín, es genial, me llevo bien, en la cancha somos rivales. Una vez finalizado el partido, no importa quién levante la copa, el buen rollo siempre estará ahí ”, dijo Escasena. Lo que sería un escándalo para los fans masculinos, para ellos es la normalidad total. Se muestran juntos, se abrazan, no tienen problema en admitir años de amistad, compartir anécdotas y posar. Que el fútbol femenino está creciendo a pasos agigantados en el país es una realidad; que el hombre también debería aprender de ellos. Una final es una final, pero también hay que saber desdramatizar. Al ser el clásico, nadie quiere quedarse fuera y todos comparten los mismos sueños. “Mi deseo es ganar la copa, seguir siendo campeones y espero poder dedicarlo a todos los que nos acompañan, familiares y amigos, siempre tenemos mucho apoyo”, dice el “7” “rector”. “Me imagino un buen clima, habrá buen público y estamos seguros de que nos merecíamos el título, los clásicos están conquistados y con esta mentalidad saldremos a la cancha”, agregó Sosa. Atlético y San Martín se enfrentan a las 5 de la tarde para definir a los campeones del torneo “Mirta Gutiérrez”, organizado por la Liga Tucumana de Fútbol. El Atlético Celeste llegó a la final gracias a una inmejorable trayectoria de segunda vuelta que incluyó un empate en Uthgra, una victoria por 3-1 sobre el Garmendia y una derrota por 6-1 ante el Monteros Voley. Eso sí, tuvo que empatar con Uthgra para llegar a la final y se fue 5-0 a favor de los “decanos”. Por la zona “B”, el camino a San Martín Rojo era idéntico, empate y dos victorias. Eso sí, 7-2 y 7-1 ante San Martín Blanco y San Jorge, respectivamente, le dieron un pase a la final por diferencia de goles, pese a sumar siete puntos como Atlético Blanco. Tras una intensa semana de entrenamiento, los equipos llegan ilusionados para dar los toques finales. Los entrenamientos a las 3 pm, las carreras al trabajo, la universidad y el club, los días lejos de la familia, los sorteos para pagar un viaje o viáticos me vendrán a la mente hoy. “Todo va bien, nos cuesta el doble, por eso deberíamos valorar mucho más estar aquí”, coinciden los protagonistas. Hoy no será un día más para todos. Todo está dado para que en el estadio “Independencia de Tucumán” (Amalia) haya un gran duelo de estilos. José Luis Meija seguirá apostando por el juego colectivo y controlado, mientras que los dirigidos por Fernando Robles apostarán por el juego directo y aéreo. No importa el resultado, celebre quien lo haga, el gran triunfador de la jornada será el fútbol de Tucumán, especialmente el femenino, que sigue creciendo y parece no tener techo.

