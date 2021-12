Luego de los polémicos mensajes de su ex en las redes sociales, el cantante publicó dos tuits sobre la situación que atraviesa con la intérprete de Mienteme

Luego de la pelea entre Rusher King y María Becerra que tomó el centro del protagonismo en las redes sociales, el cantante publicó dos tuits aclarando la situación: “Debemos resolver en privado les agradezco su respeto”, expresó.

En este sentido, luego de los tuits de la cantante en los que insultaba a Rusher, este se sintió mal y escribió: “La verdad para que quede claro, nunca le fui infiel a María, lo qué pasó es que conocí una chica cuando estuvimos separados y al volver no se lo conté y se enteró ahora. Esto se hizo público por error y es algo que debemos resolver en privado les agradezco su respeto”.

Luego añadió: “Ustedes se merecen la verdad y es esa, todos somos humanos y tenemos errores. Prefiero no andar escondiéndome de nada ni diciendo algo que no es”.

“Lamento haber actuado impulsivamente desde mi dolor. Quiero aclarar que @rusherkingg y yo no somos más pareja, y que todo lo que haya que resolver lo resolveremos en privado. Les agradezco su preocupación!” (SIC), había escrito María Becerra este domingo a la mañana. De esta manera, la cantante decidió ponerle punto final a las especulaciones y confirmó el final de la relación.

Durante la mañana de este sábado, sorprendió en Twitter una serie de mensajes publicados por la joven de 21 años que estaban dirigidos a su ahora ex pareja, a raíz de una supuesta infidelidad. Luego de unos minutos, la artista oriunda de Quilmes decidió borrarlos pero la crisis entre ambos se convirtió en una de las principales tendencias de la red social en Argentina.

A media mañana, Becerra compartió tres mensajes en línea en su cuenta. “Hijo de mil puta me acabás de cagar el autoestima”, decía el primero. Dos minutos más tarde, llegaron otras dos frases cargadas de bronca: “Cómo pudiste hacerle esto a la mina que estuvo cuando no eras nadie wacho” y “Gil de mierda pedazo de garca”. Y este domingo, antes de anunciar el final de la pareja, escribió y borró: “Que bien te sale hacerte el pobrecito y mentir”.

Según contaron en varias entrevistas, se conocieron en un campamento de música. “El escenario era de una película romántica. A mí me gustaba e incluso le conté a mis amigas. En la última noche me tomé unas copas y lo encaré”, dice ella entre risas en un video que comparten en YouTube.

“Esa noche me tocó la espalda y me dijo que le encantaba mi acento cordobés. A lo que yo le contesté que yo no era de Córdoba sino de Santiago del Estero y me di vuelta”, agregó él. Después de ese desencuentro mantuvieron el contacto por redes sociales. Rusher recuerda que, a los días, le respondió a una historia por Instagram y, poco a poco, empezaron a hablar.

Durante la noche del viernes, la pareja estuvo en el último show del colombiano Camilo en Buenos Aires. La propia Becerra subió una serie de stories en las que se encontraba junto al artista santiagueño. Cabe recordar que la pareja llevaba más de dos años de noviazgo.

Fuente: TELESHOW