La disputa continúa tras la presentación de Presupuesto 2022 alentado por el Ministro de Economía, Martín Guzmán. Uno de los diputados participantes Mario Negri, Quién afirmó Alabama Delante de todos: “Cuando pierdas las elecciones y la mayoría deba hablar” y crítico al economista. También respaldó los desacuerdos con la reforma financiera, que se votará el próximo martes.

En una manifestación con Luis Majul en La Nación +, el diputado radical se manifestó contra el gobierno en la presentación del presupuesto 2022: “En democracia, cuando se pierde la elección y se pierde la mayoría, hay que hablar, no atropellar” y Recordó que la oposición “en los días previos a la presentación, seguía diciendo que era un dibujo”.

En declaraciones al ministro de Economía, Martín Guzmán, se pronunció en su contra, diciendo que “quería convencer a todos de que reduciría la inflación del 56% al 33% de una vez, y también querían incluir 56 artículos. Tenían una inversión adicional”. y estaban hablando del presupuesto “, constantemente están pidiendo un permiso de préstamo.

Agregó que “lo que quieren es tener un presupuesto, es mala señal que un gobierno no lo tenga, pero nosotros queremos algo serio, no un invento”. Y dijo que “el jueves le dimos quórum, advertí a los Portavoces de la Cámara y demás que estas cifras presupuestarias no corresponderán a las reales”.

Hace unas horas, el cordobés tuiteó en contra del vicepresidente y en contra de una nueva reforma de gobierno: “El gobierno nacional quiere cobrar el impuesto predial de quienes tienen una herencia familiar de $ 2.000.000, menos de lo que el vicepresidente cobra cada mes por pensiones y Jubilación. El martes debemos contar con los 130 diputados para evitarlo.