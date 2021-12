El Diputado Popular de Juntos para un cambio, Ricardo López Murphy, justificado tus inconsistencias con eso Presupuesto 2022 y explica por qué “Me enoje” con el proyecto presentado por el Ministro Martín Guzmán en la Cámara de Diputados, explicando que “esto realmente no va a pasar”. Sobre otros temas, explicó, desde su punto de vista, qué es el ejercicio que debe hacer el gobierno para que esta presentación sea correcta.

Este análisis se realizó en el ciclo La Repregunta, liderado por Luciana Vázquez en La Nación +, y el empleado de Juntos por el Cambio continuó criticando el proyecto, diciendo que “el gobierno entregará otros números al fondo cambiario que no son presupuesto “y que” la deuda interna que dijo Guzmán no va a pasar y sobre todo espera que las exportaciones aumenten un 7,5% y me da esa cifra a mí oa todos en Argentina “.

Reflexionando sobre la situación con el proyecto, López Murphy analizó que “si se hace bien el presupuesto sería una señal poderosa” y atacó la falta de instituciones presupuestarias: “El gobierno pretendía aprobarlo en una semana con nuevos diputados sin tiempo”. sin tiempo para reunirnos con los ministros ”, dijo.

“El ejercicio que hay que hacer es acercar las áreas que componen el gobierno para aclarar el presupuesto y las estrategias de acción”, dijo, y agregó que el tema explica por qué se necesitaban fondos y cómo se necesitaban. Esto está relacionado con los servicios que se brindarán para que los representantes de las personas puedan evaluar posteriormente su razonabilidad.

En otras declaraciones, recordó que “pagamos impuestos para cubrir estos costos porque la representación nace de la tributación”, pero que “nada de esto pasa realmente” porque “el presupuesto es un dibujo, es numérico un ejercicio que hizo entre julio y Agosto que no tiene nada que ver con lo que va a pasar ”. Cuando expresó las acciones del gobierno, explicó que “todas las oportunidades de crédito van al fisco”.