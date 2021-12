Irene Benito, periodista de LA GACETA, reiteró a la fiscal Mariana Rivadeneira que está siendo criminalmente infundada e ilegal como resultado del ejercicio de la libertad de prensa y expresión. La nueva presentación espontánea ingresó este jueves a la unidad de Rivadeneira, que convocó a Benito a declarar como imputado con base en una denuncia de noviembre de 2020 de Alfredo Falú, abogado y funcionario con rango de subsecretario de Gobierno. Benito afirmó que la acusación en su contra es falsa; que los hechos que se le atribuyen no constituyen delito y que la prensa debe ser protegida contra agresiones excesivas en una sociedad libre y democrática, como lo había decidido la propia Rivadeneira en marzo al deshacer el expediente. El periodista, quien además es abogado (no inscrito), dijo que no existen cuestiones nuevas que justifiquen la continuación del proceso y que, por el contrario, la información se incorporó luego de que el Ministerio Público decidiera volver sobre sus pasos -en la solicitud de la denunciante – demostraron su inocencia y la veracidad de su versión. Benito está acusado de haber maniobrado para beneficiar periodísticamente al expresidente del Ilustre Colegio de Abogados de la Capital, Francisco García Posse, quien también fue citado a una investigación el 21 de diciembre. El fundamento de esta elucubrificación es la alegación de la inexistencia de una labor de redacción jurídica encomendada al periodista en el ámbito de la enseñanza de la redacción para abogados que trabaja desde hace unos 15 años en diversas entidades. Según la denuncia, el libro sería una pantalla para ocultar un pago indebido por la tarea de dar a conocer causas como “Teves” y “Rigourd”. La periodista sumó a su presentación una copia certificada por la notaria Catalina Elizabeth Minniti del “Caderno de Estilos dos Advogados de Tucumán” realizado por el Ilustre Colegio de Abogados del Sur casi un año antes de la denuncia. Además, brindó correos electrónicos relacionados con el prólogo elaborado por la constitucionalista María Angélica Gelli en agosto de 2020. Benito destacó que el texto fue comisionado por los dos colegios de abogados, de la Capital y del Sur, y entregado, a través de las respectivas copias del original, a los entonces presidentes Marcelo Billone y Ángel Fara, en una reunión el 16 de diciembre. Diciembre de 2019 (la publicación, que se encuentra pendiente, es responsabilidad de las entidades). El periodista recordó que ambas instituciones ratificaron estos hechos a pedido del fiscal, y que incluso detallaron pagos de $ 40.000 en el caso del Colegio de Abogados del Sur y $ 30.000 en el caso del Colegio de Abogados de la Capital, que admitió que un saldo de $ 10.000 quedaron a disposición del autor. “Especialmente relevante es la respuesta del Colegio de Abogados del Sur, entidad a la que no se le había pedido ningún informe al inicio del proceso. Es decir, no existen hechos nuevos o hechos que puedan cambiar el expediente resuelto por este Ministerio Público en marzo, pues además de que el denunciante criminalizó ilegalmente mi contratación para escribir un libro, las escuelas confirman que no hubo fraude, fraude. o ningún otro acto u omisión de mi parte sujeto a sanción penal ”, dijo la periodista de la manifestación, también firmada por su abogado defensor, Patricio García Pinto. La citación para la investigación fue emitida por Rivadeneira antes de que el Colégio do Sul respondiera a la carta que le había enviado Rivadeneira. En el caso, también hay dos correos electrónicos enviados por Falú, quien aseguraba que Billone había intentado encubrir los crímenes y cometió mentiras, y un informe del actual presidente del Colégio da Capital, Rodolfo Gilli, quien califica el libro en pregunta. Benito recordó que los mensajes fueron enviados a Diego Vals, expresidente del Colégio do Sul, y García Posse, y solo confirmó la preparación del trabajo en los términos señalados y de manera completamente transparente, ya que los correos electrónicos fueron reenviados a la cuenta Institucional. del Colegio. Sobre la idea de tratar el proyecto como una “comida relajada” y el tratamiento de García Posse con el sobrenombre de “Pancho”, Benito dijo que no entendía dónde estaba el crimen. A los efectos de esta publicación, la periodista recordó que ella misma se reunió con el denunciante para una comida, en la ocasión en que, en ese momento considerado un delincuente, éste acusó al fiscal Alejandro Noguera. “No sé por qué el actual presidente del Colegio de la Capital describe como un ‘boceto’ la copia que entregué a esa institución el 16 de diciembre de 2019. Es el mismo libro terminado que entregué ese día a los rectores de las dos escuelas, un ejemplar para cada uno, según denunció y reconoció sin ‘titulación’ al Colégio do Sul ”, dijo el periodista a Rivadeneira. Y agregó: “el denunciante, además de sus falsedades y subjetividades, también muestra una extraña facilidad para criminalizar los hechos, como es el caso de mi actividad periodística. También me tengo que preguntar si ya está acusando penalmente a dos ex presidentes del Ilustre Colegio de Abogados de la Capital, García Posse y Billone, continuará con su forma de actuar y avanzará contra el actual presidente, Gustavo Geria Lépore, y los ex presidentes de Sur, Vals y Fara? ”. Benito subrayó que la intención es empañar una actividad jurídica y constitucional que se realiza de manera abierta, transparente y con la aprobación de los asesores de la profesión jurídica, según consta en el proceso. “Lo que Falú llama ‘operaciones de prensa maliciosas’ son en realidad ataques a la libertad de expresión y al derecho de los periodistas a expresar su opinión sobre asuntos de interés público para tratar de silenciar mi voz, para que pueda censurarme, por temor a represalias criminales, ” él dijo. Esta posición ha sido respaldada por declaraciones de diversas agencias de defensa del periodismo y organizaciones no gubernamentales en Argentina y el exterior, así como por ciudadanos que rechazan la transformación del periodismo crítico en acción criminal.

