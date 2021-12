Celeste Cabera completó todos los trámites para acceder al cupo por discapacidad y poder trabajar. Sólo le falta una firma, la del gobernador Osvaldo Jaldo. Si no logra la firma hasta el próximo 31 de diciembre, todos sus trámites habrán caducado. “Hace cuatro años que vengo luchando para entrar en el cupo del 4% de discapacidad y poder trabajar. No es un trámite sencillo. Sola fui paso por paso, golpeando puertas“, comentó Celeste a Los Primeros. “De a poco comencé con el trámite. Mi decreto ya está aprobado. Sólo falta la firma del gobernador. Cuando asumió como Ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, el gobernador me dio la mano y me dijo que me quede tranquila pero aún no lo firmó. Le pido por favor que lo haga, nadie me tomó los datos. Todo esto caduca el 31 de diciembre“, agregó.

