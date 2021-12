El rechazo al Presupuesto 2022 en el Congreso sigue dando que hablar, algunos días después de la votación que se realizó tras una maratónica sesión. Fue Cristian Ritondo, en la noche de este domingo, quien se refirió al tema.

El diputado, referente del PRO en el Parlamento, mencionó las razones por las cuales se torció el rumbo de la votación, pero también cargó contra Máximo Kirchner, señalado como el responsable del cambio de postura que adoptó la oposición, y contra Alberto Fernández y Cristina Kirchner, a quienes comparó con el dúo musical Los Pimpinela.

“Muchos ven la foto, pero la película empieza cuando empieza la sesión y nosotros les pedimos un cuarto intermedio porque les dijimos ‘no tienen los votos’”, planteó Ritondo, en el marco de una entrevista que brindó en LN+ junto a sus colegas Gerardo Milman y Silvia Lospennato.

Además, repasó: “Sabíamos que teníamos los votos de la oposición, no solamente de nuestro interbloque, para votar en contra. El lunes dijimos ‘vamos a dar quórum pero vamos a votar que no’”.



La mesa que integró el diputado Ritondo, junto a sus colegas Gerardo Milman y Silvia Lospennato

“Entendíamos que íbamos a dar el debate, pero que este presupuesto, por todas las cosas que se dijeron, no podíamos acompañarlo si no había modificaciones”, manifestó Ritondo, y comenzó a dirigir sus dardos hacia Máximo Kirchner.

En referencia al hijo de la vicepresidenta, expresó: “Más allá de ser más institucionales y conscientes del problema que tenía la propia oposición, encontramos al presidente del bloque de la oposición (sic) diciendo ‘escuchen’ y el que no escucha es él. No escuchó en septiembre ni en noviembre, no escucha a la gente”.

“Nosotros le dimos una salida. Ahora, si (Máximo) lo hizo a propósito, o por imprudente, o por sus internas o por esta guerra entre Cristina y Alberto, que hacen un show de Pimpinela constante, no lo sé”, comparó Ritondo, con una analogía, de mínima, curiosa.

En esa dirección, acerca de la relación entre el Presidente y su vice, añadió: “Que todo el tiempo el Presidente tenga que aclarar si tiene la lapicera y la decisión, es muy incómodo”.

Milman: “El Presupuesto era un chiste”

El ex Secretario de Seguridad Interior del Ministerio de Seguridad, y actual diputado por Juntos, consideró el proyecto de Presupuesto presentado por el oficialismo como una burla.

“Llevábamos tres días discutiendo un mamarracho, un chiste de humor negro, un Presupuesto que no tiene nada que ver con lo que iba a pasar. Lo que no se aprobó es el chiste”, recalcó.

Y comentó: “Nosotros propusimos desde que arrancó la sesión, conscientes de que el Gobierno no tenía los números, que tenía que parar. Y siguieron acelerando hasta llegar al borde del precipicio. Cuando llega el borde precipicio, el Presidente levantó el teléfono, dijo ‘paren un poco, busquemos una salida’”.

“El gobierno tiene un efecto de estrés postraumático. Se comió un trauma el día de la elección y no se recupera”, analizó.



Gerardo Milman junto a Luciano Laspina en la Cámara de Diputados. Foto Federico Lopez Claro

Para Lospennato, el oficialismo tuvo una oportunidad de evitar salir derrotado del Congreso, pero no la supo ver. “El Gobierno, a las 8 de la mañana, ya había fracasado en su intento de aprobar el Presupuesto, pero podía evitar la derrota que significaba que el Presupuesto fuera rechazado completamente y que no pudiera volver a ser tratado hasta el próximo año parlamentario que empieza en marzo”, explicó.

“Esa oportunidad de evitar la derrota, había surgido con el llamado del Presidente, y este pedido de colaboración a la oposición, para retirar ese dictamen, volver a comisión y volver a discutirlo (al Presupuesto). El Gobierno había fracasado y el oficialismo, en la Cámara de Diputados selló la derrota, por este acto de imprudencia, de insultar a la oposición cuando le estás pidiendo un salvataje”, aseveró Lospennato.

DB