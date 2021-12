A su vez, en Casa de Gobierno aseguraron que el rechazo que sufrió el Presupuesto 2022 en Diputados no afectará el anuncio de restauración de Manantial Sur dado que dicho convenio está firmado y los fondos comprometidos forman parte de las proyecciones de 2021.

El complejo habitacional Manantial Sur empezó a ser construido en el año 2013. Pasaron 8 años y aún quedan 1022 casas de las 2500 que integran el proyecto, que no fueron entregadas a sus adjudicatarios.

Entre 2015 y 2017 las viviendas sociales estuvieron terminadas y listas para ser habitadas pero fueron vandalizadas por no haber sido entregadas en tiempo y forma o por incidentes e incumplimientos con la infraestructura.

En 2020, la Provincia otorgó $105 millones de fondos propios a las empresas contratistas, para que repararan los daños. Pero, por diversos motivos, se incumplieron la mayoría de los acuerdos suscriptos y sólo unas pocas casas fueron recuperadas.

En el Poder Ejecutivo confían en que pocos meses más podrán concluir con el mencionado proyecto.

La visita del presidente Alberto Fernández y parte de su Gabinete a Monteros vino con buenas noticias para el IPV. El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, firmó el acta de entrega de no objeciones técnicas (NOT) de 952 viviendas de Manantial Sur por casi $445 millones no reintegrables, en el marco del Programa Reconstruir. De esta manera, la oficina que interviene Stella Maris Córdoba cuenta con luz verde para avanzar con nuevos acuerdos con las firmas contratistas para recuperar las casas. Las estimaciones oficiales apuntan a que las tareas deberían estar concluidas durante el primer semestre de 2022.

Respecto a las 70 viviendas que no fueron incluidas en el convenio, fuentes oficiales indicaron que, posiblemente, la Nación no las terminó de relevar hasta el momento de la visita oficial a Tucumán, pero estimaron que serían incluidas próximamente.

A su vez, en Casa de Gobierno aseguraron que el rechazo que sufrió el Presupuesto 2022 en Diputados no afectará el anuncio de restauración de Manantial Sur dado que dicho convenio está firmado y los fondos comprometidos forman parte de las proyecciones de 2021.

Fuente: La Gaceta