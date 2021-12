La actriz estuvo en Debo decir y reveló como se enteró que el joven había decidido hacer público el abuso que sufrió de niño

En la última emisión de Debo decir, Luis Novaresio recibió al músico Alejandro Lerner, el histórico locutor y presentador Silvio Soldán, la actriz Flor Torrente, la conductora Josefina Pouso y el influencer Lizardo Ponce. Durante dos horas, intercambiaron diferentes anécdotas y reflexiones y repasaron las trayectorias, tan diversas como interesantes, con el sello que caracteriza al programa que se emite por América.

Hacia el final del encuentro, Luis le preguntó a Flor por el vínculo con su madre, Araceli González y con su hermano menor, Toto Kirzner, fruto de la relación de Ara con Adrián Suar. La actriz y diseñadora repasó su etapa de hija única y destacó la felicidad con la que recibió la llegada de Toto, al punto que expresó las ganas de que su madre y su actual pareja, Fabián Mazzei, adopten un hijo para tener otro hermano. “Es una persona que me enseña todo el tiempo, somos muy unidos”, agregó. Yo lo tuve en el programa y es muy divertido, muy inteligente y ahora, después de una parte de su vida, qué tipo valiente”, acotó el conductor en alusión al joven.

La referencia fue para el conmovedor testimonio que Toto dio en PH Podemos hablar sobre una situación de abuso que sufrió cuando tenía 7 años. “Muy valiente, absolutamente”, respondió Torrente y explicó cómo había vivido la situación. “Una se cuestiona muchas cosas y lo primero que llega es la culpa. ,¿Cómo no me di cuenta? Más amado, más cuidado, más protegido…,; son esas que uno entiende que el foco no es uno”, analizó la actriz.

“Por más que como padres tratemos de proteger a los hijos todo lo que se puede, son cosas que exceden, pero me parece muy valioso de parte de la familia para que el tenga el espacio para contarlo. Y después, hacerlo público”, destacó Josefina Pouso, y dio el pie para que Flor cuente cómo supieron que Toto había decidido hablar en televisión.

“Nosotros nos enteramos después. Nos llamó y nos contó. Fue como, ‘ok, bien, si lo sentiste está perfecto’”, afirmó la actriz, y agregó que todo sucedió de manera natural. “Estábamos haciendo unas fotos para mi marca y se visitó y se fue al programa Y cuando sale, me llama y me cuenta. Fue como revivir un montón de cosas”, afirmó la empresaria, que aclaró que las únicas personas que conocían el abuso era el círculo más intimo.

Flor había sido la primera familiar directa que se había expresado en redes luego de que el joven contara que fue abusado por un empleado del barrio en el que vivía, una traumática experiencia que recién pudo compartir con su familia mucho tiempo después. Lo hizo a través de un conmovedora muestra de apoyo incondicional. “Siempre fuiste un niño especial, desde el instante en que te conocí. Bajaste en ese ascensor con ese gorrito de tela celeste y unos ojos que decían muchísimas cosas desde la inmensidad del silencio. Yo tenía 10 años, y recuerdo que esa mirada me penetró”, evocó.

Con el correr de las horas, Araceli González publicó también en su cuenta de Instagram un estremecedor mensaje para destacar la valentia de su hijo en contar lo que le sucedió años atrás. “No puedo dormir. Todo salió a la luz, hace un año”, titula la actriz y modelo la extensa carta para hacer referencia al horroroso momento que tuvo que vivir el joven.

Fuente: TELESHOW