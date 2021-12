Tras el sorteo de la fases preliminares de la Libertadores y la Sudamericana, la CONMEBOL anunció de manera oficial el aumento de los montos en concepto de premios para las competencias que tendrán lugar a partir del año que viene.

El monto global de los premios subirá en U$S 15.100.000, pasando de U$S 229.260.000 repartidos en el 2021 a U$S 244.360.000 en el 2022. “En cumplimiento de nuestro principio de reinvertir en el fútbol lo que genera el fútbol, el Consejo de la Conmebol, la Presidencia y la administración resolvimos aumentar los premios para el 2022”, expresó Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol.

🔥👏 ¡El premio para el campeón de la CONMEBOL #Libertadores 2⃣0⃣2⃣2⃣! 🏆📌 Quien alcance la #GloriaEterna obtendrá 16.000.000 de dólares, un millón más que la edición anterior. pic.twitter.com/ZioOUEaMQ1 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) December 20, 2021

El campeón de la Libertadores recibirá U$S 16.000.000, lo que representa un aumento de un millón con respecto al premio entregado en la edición de 2021. Asimismo, habrá mejoras en los montos entregados en Fase 1 (fijado en U$S 400.000 por partido), Fase 2 (U$S 500.000 por partido) y en Fase 3 (U$S 600.000 por partido).

Por su parte, el campeón de la Sudamericana 2022 recibirá U$S 5.000.000, un millón más de lo entregado en la edición pasada, de 2021, que tuvo como campeón a Athletico Paranaense.

La Confederación que rige al fútbol sudamericano también anunció subas para la Recopa, que enfrenta a los campeones de Libertadores y Sudamericana. El ganador se quedará con U$S 1.600.000, mientras que el perdedor recibirá U$S 800.000.