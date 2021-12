La novia del conductor de canal Trece Guillermina expresó como se lleva en la actualidad con quien fué su pareja Sebastián Ortega, del que se separó en el año 2011.





También dió detalles de cómo empezó su relación con Marcelo Tinelli.

«Tenemos poco vínculo. Hablamos, sobre todo, por cuestiones vinculadas a los chicos«.

«Fue muy loco lo que vivimos. No eran amigos y habían sido muy buenos compañeros de trabajo, pero yo jamás viví una amistad entre ellos. Marcelo no venía a comer a casa o a los cumpleaños. Se armó una novela de la nada y lo que me pesó fue esa novela».

«Cuando comencé a salir con Marcelo, yo era una mujer divorciada y mi expareja ya estaba en pareja, fue rarísimo lo que vino después. Sin dudas, era más machista la sociedad hace diez años».