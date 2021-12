La actriz y cantante falleció tras ser hallada luego de caer de un piso 20. La policía investiga si se trata de un suicidio o una caída accidental. Tenía 35 años.

Sayaka Kanda, actriz de doblaje y cantante que ponía voz a Anna en la versión japonesa doblada de Frozen de Disney, fue hallada luego de caer desde lo alto de una habitación del hotel donde se hospedaba en la ciudad de Sapporo, Japón. La policía investiga si se trata de un suicidio o una caída accidental. Tenía 35 años.

Kanda no se presentó a una representación vespertina del musical My Fair Lady en el Teatro de Artes Culturales de Sapporo, donde interpretaba a Eliza Dolittle. Eso alertó a los fans. El personal también intentó ponerse en contacto con ella por teléfono, pero no respondió a ninguna llamada.

La compañía Toho, que está a cargo de la producción de la obra, comunicó la suspensión del show y comentó: “Nos sigue pareciendo increíble lo ocurrido”.